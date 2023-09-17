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В Тамбове на активиста завели уголовное дело из-за аватарки с бело-сине-белым сердечком. Он уехал из России, теперь его жену каждый день вызывают на допросы

18:39 • 17.09.2023

В Тамбове следователь Александр Кротов выписал 14 повесток на допрос Екатерине Логвиновой — супруге эмигрировавшего активиста Андрея Полякова. Об этом изданию «Твердый знак» сообщила сама Логвинова и ее адвокат Владимир Жилкин. Позднее в телеграм-канале Жилкина появилось сообщение, что две повестки также выписали несовершеннолетним детям Логвиновой. 

Во время первого допроса, который состоялся 15 сентября, женщина воспользовалась 51 статьей Конституции и не стала отвечать на вопросы следователя. Она рассказала «Твердому знаку», что следователь Кротов возмущался отъездом ее мужа Полякова в Грузию и был недоволен неким видео, которое активист опубликовал в соцсетях. 

На втором допросе Кротов изъял у Логвиновой мобильный телефон и пообещал провести в ее доме обыск. «Так как следователь, по его словам, прекрасно понимает, что Поляков не вернется в Россию, то жене тамбовского оппозиционера он будет выделять ежедневно один час своего обеденного времени. […] Следователь не стеснялся уходить в темы лишения Полякова родительских прав и иных способов психологического воздействия на мою доверительницу», — написал адвокат Жилкин.  

На третьем допросе следователь выписал повестки двум несовершеннолетним детям Логвиновой. 

Уголовное дело о демонстрации экстремистской символики (статья 282.4 УК) против Андрея Полякова завели из-за его аватарки в телеграме в виде бело-сине-белого сердечка. Об этом он сам сообщил «Твердому знаку». В конце июня активиста уже задерживали из-за этой аватарки. Тогда на него составили протокол по административной статье о распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП). 

В мае суд Тамбова оштрафовал активиста на 30 тысяч рублей за репост со страницы Алексея Навального во «Вконтакте». Тогда Полякова признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).  

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