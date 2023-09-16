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В Крыму провели первые аукционы по продаже национализированного имущества украинских бизнесменов

11:15 • 16.09.2023

В Крыму провели восемь аукционов по продаже национализированного недвижимого имущества украинских бизнесменов. Об этом отчитался глава парламента аннексированного региона Владимир Константинов. 

По его словам, недвижимость была продана за 815 миллионов рублей. В лоты вошли жилые дома и коммерческие помещения. РИА «Новости» пишет, что это были первые подобные аукционы.

Константинов добавил, что торги продолжаются, и что сейчас опубликованы объявления о продаже еще четырех жилых помещений. За них местные власти планируют получить около 27 миллионов рублей.

«Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей», — утверждает Константинов. 

 В феврале пророссийские власти Крыма заявили, что под национализацию на полуострове попали около 700 объектов, принадлежащих украинцам.

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