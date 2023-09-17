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В ночь на 17 сентября Московскую, Тульскую, Орловскую области и аннексированный Крым атаковали дроны

11:31 • 17.09.2023

В ночь на 17 сентября над Московской областью сбили два беспилотника, отчитался Сергей Собянин. По словам мэра, один дрон сбили в городском округе Истра около двух часов ночи, пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет. Спустя несколько часов в Раменском районе сбили еще один беспилотник, пострадавших и разрушений также нет. 

Минобороны также отчиталось об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе Московской области. Телеграм-канал Baza сообщал, что во время атак дронов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вводили план «Ковер», когда гражданским бортам запрещается находиться в небе. Утром 17 сентября в Москве было задержано более 30 рейсов, писало РИА «Новости».  

Губернатор Андрей Клычков заявил о попадании беспилотника в промышленный объект в Железнодорожном районе Орла. Там возникло открытое горение резервуара с топливом, которое впоследствии устранили. 

В министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили, что беспилотник упал на территории Логистического центра №1. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет. Телеграм-канал Mash написал, что беспилотник упал «в опасной близости» от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз».   

В Минобороны также сообщили о четырех сбитых дронах над аннексированным Крымом.

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