Россиянам запретили въезжать в страны Евросоюза на личных автомобилях

Еврокомиссия подтвердила, что россиянам запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Это может расцениваться как запрещенный импорт, говорится в новых разъяснения ЕК.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — отмечается в сообщении. Таможенный код 8703 включает в себя легковые автомобили и другие транспортные средства, которые предназначены для перевозки менее десяти человек.

В связи с этим российское посольство в Финляндии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну на машинах с российскими номерами.

Кроме того, таможенные органы ЕС могут не пропустить и личные вещи россиян, такие как ноутбуки, мобильные телефоны, косметику и чемоданы. Все они упоминаются в приложении XXI к статье 3i, сказал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

В конце июня у россиян, которые въезжали в Германию на личных автомобилях с российскими номерами, конфисковывали транспортные средства на границе. Тогда многие юристы говорили, что такие случаи «являются грубым прочтением санкционных правил». Как позже писал «Коммерсантъ», некоторым россиянам удалось вернуть имущество. Так, в середине июля стало известно, что релоканту Ивану Ковалю в Гамбурге вернули арестованный Audi Q3 после того, как в дело вмешался адвокат. Он обратился в прокуратуру, которая вскоре закрыла дело.

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