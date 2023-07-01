Под страхом репрессий

Мятеж Евгения Пригожина и поход на Москву вызвал серьезные опасения внутри российского истеблишмента: элиты стали сомневаться в том, что Владимир Путин все еще выступает гарантом стабильности в стране, а попытки выступить «победителем» после бунта «Вагнера» находят жалкими и неубедительными. При этом элиты и сами оказались в заложниках — в день бунта многие из них совершенно не знали, что делать и как себя вести, а планов по разрешению кризиса у них просто не было. «Холод» воспроизводит жизнь российской элиты в неделю «смуты».

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Объявленный Евгением Пригожиным «марш справедливости» и захват Ростова-на-Дону повергли российский истеблишмент в шок и панику. Пока Владимир Путин грозился «жестко разобраться» с мятежниками и называл их предателями, российские элиты судорожно искали возможности покинуть Москву, к которой практически без сопротивления подбирались колонны ЧВК Вагнера. Бизнес-джеты держали курс в страны, которые готовы принимать российские самолеты, а к концу мятежного дня возвращались обратно.

Данные о передвижениях бортов российской элиты свидетельствуют о панике даже внутри ближайшего окружения президента России. Друг детства Владимира Путина и один из главных «королей госзаказа» — олигарх Аркадий Ротенберг — в день мятежа покинул Россию и улетел из Москвы в столицу Азербайджана, Баку. При этом самолет брата Аркадия, еще одного российского миллиардера Бориса Ротенберга, территорию России не покидал.

Местоположение одного из авторов идеи российского вторжения в Украину Юрия Ковальчука в день мятежа было не так очевидно: один его борт Россию не покидал и стоит в Санкт-Петербурге уже около месяца, а вот другой в момент мятежа был в Турции. Зато его сын, председатель правления «Интер» РАО Борис, решил перестраховаться и улетел из Москвы в Санкт-Петербург на корпоративном самолете, которым активно пользуется с 2017 года.

Личный самолет Владимира Потанина, президента и владельца группы «Интеррос», которая владеет долями в «Норильском никеле», Росбанке и Тинькофф банке, в кризисный день покинул Москву и на несколько часов улетел в Стамбул. Несколько запоздало на ситуацию отреагировал основатель группы компаний «Р-Фарм» и председатель «Деловой России» Алексей Репик, чей самолет улетел из Москвы утром 25 июня в тот же Стамбул.

«Все по плану»

Самолеты Специального летного отряда «Россия» (СЛО), которые используются для перевозки первых лиц государства, тоже поднялись в воздух. Два президентских борта Ил-96 вылетели из Москвы с разницей в четыре часа (речь идет о суднах под номерами RA-96022 и RA-96021. — Прим. «Холода»), конечным маршрутом самолетов значился Санкт-Петербург, однако ни один из них до города не долетел: сигнал транспондеров пропал в Тверской области в районе военной базы Хотилово, на которой имеется собственный аэродром. В 60 километрах от базы находится резиденция Владимира Путина на Валдае.

Поспешил ретироваться из Москвы и министр обороны Сергей Шойгу: приписываемый ему борт Ту-214 вылетел из столицы в 14:44 и направился в Санкт-Петербург. Еще один самолет, которым иногда пользовался министр — Ил-96, — с начала июня полетов не совершал. Также покинул Москву борт, который порой повторяет передвижения министра иностранных дел Сергея Лавров. Airbus A319 вылетел из Москвы в Петербург в 13:56 по московскому времени, а вот базовый борт главы МИД — Ил-96 — с начала июня стоит во Внуково.

Покинул Россию 24 июня и борт, который приписывают вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Его люксовый Sukhoi Superjet поднялся в воздухе рано утром и направился в турецкий Даламан. Удивительно совпал с рабочей поездкой вылет 24 июня главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, который направился в Египет на переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков традиционно опровергал все панические сообщения и информацию об отлете Путина. Он настаивал, что глава государства на протяжении всего мятежа находился и работал в Кремле. Анонимные сообщения о вылете из Москвы премьер-министра Михаила Мишустина опровергнуть или подтвердить невозможно, но пресс-служба поспешила заверить, что в свой выходной день глава правительства на рабочем месте и проводит совещание с министрами в том числе по развитию авиационной отрасли.

Танк ЧВК "Вагнер" на улицах Ростова-На-Дону. 24.06.2023. Фото: imago / Scanpix

Публичная уверенность в контроле над ситуацией расходилась с реальностью. Колонны ЧВК «Вагнер» практически не встречали сопротивления — лишь небольшие стычки в Воронежской области, которые закончились сбитыми вертолетами, самолетом и более 10 погибшими летчиками. Серьезных столкновений не произошло, хотя традиционно грозные на словах подразделения Чеченской республики, которые направились в Ростов-на-Дону, за почти сутки мятежа так и не попытались войти в город, хотя первые чеченские подразделения добрались до него к 16:00.

Позднее Рамзан Кадыров похвалил своих бойцов за то, что в Ростове ничего не произошло, по его словам, подразделения не стали открывать огонь против представителей ЧВК «Вагнер», так как им не был дан соответствующий приказ. Глава Чечни объяснил его отсутствие появившейся информацией о переговорах с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

А что происходит?

Пока силовики пытались противостоять продвижению колонны «Вагнера» на Москву, в высших эшелонах власти царили паника и раздрай. Один из федеральных чиновников описал ощущения истеблишмента во время мятежа Пригожина примерно так: «Все в ахуе и думскролят». По его словам, никакой информации о ситуации и о том, как на нее реагировать, не доходило даже до членов правительства. Сам же истеблишмент готовился к отлету с пятницы — многие купили билеты и разлетелись по странам или в другие города. Некоторые паниковали вполне серьезно и вывозили свои семьи. Анонимно чиновники подтвердили и отлет Дениса Мантурова из Москвы, правда, поспешили оговориться, что «мятежный уикенд» у замглавы правительства был давно запланирован.

Бойцы подразделений на блок-посте под Москвой. 24.06.2023. Фото: imago / Scanpixю

Элиты остались крайне разочарованы поведением Владимира Путина в период бунта Пригожина. Представители крупного бизнеса и чиновники федерального уровня признают, что поведение президента повергло их в шок. Особенно слабыми и ничтожными, по словам представителей истеблишмента, выглядели попытки противостоять Пригожину в публичном пространстве. Отсутствие же реального плана, по их словам, пошатнуло веру в Путина в качестве гаранта стабильности. Один из анонимных представителей российских элит после мятежа «Вагнера» и вовсе назвал Россию «банановой республикой».

Тем не менее альтернативы Путину в элитах пока не видят и связывают это с закрытыми каналами связи с западными странами, санкционным давлением и всевозможными запретами — в этих условиях только Путин остается для них гарантом безопасности и процветания. Внутри же России самостоятельных группировок, которые бы начали бороться за власть пока не возникло. Однако бунт Пригожина взбудоражил многих представителей высших эшелонов власти даже сильнее, чем вторжение в Украину.

Отсутствие решительных действий в подавлении восстания Пригожина вызывало бурю негатива в стане российской элиты, которая ожидала реальных действий и решений. «Да этих “пригожинцев” должны были уничтожить еще по дороге из Ростова, накрыть залповым огнем, чтоб никому неповадно было — это обязанность государства. А вместо этого они спускают им все на тормозах и отпускают в Белоруссию! И главное никого нет — все пропали с глаз: Путин, Шойгу, все», — негодовал один из анонимных представителей российской элиты, близкий к правительству.

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Успокоить всех внутри России вызвался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава новой ядерной державы смог убедить Евгения Пригожина в необходимости остановиться, а лидер «Вагнера» в свою очередь смог выторговать себе и своим людям прощение: заведенные уголовные дела отменялись, Кремль дал гарантии безопасности и коридор в Беларусь.

Пронесло

Разворот колонн и публичная договоренность между Кремлем и Пригожиным при посредничестве Лукашенко привели к массовому возвращению первых лиц в Москву. Вечером 24 июня в столицу вернулись президентские борты (RA-96022 и RA-96021. — Прим. «Холода»), приписываемый Шойгу самолет, а также джеты Ковальчука, Потанина и многих других, на следующий день к ним присоединился и самолет Лаврова.

Соглашение активизировало работу с обеих сторон: Пригожин начал переброску своих ресурсов (личных и военных) в Беларусь. В Минск прилетели два (RA-82030 и RA-76845. Прим. «Холода») подозрительных военных борта, которые до этого были замечены в африканских странах, где воевали наемники ЧВК “Вагнер”. Сам Пригожин, судя по всему, начал собирать свои активы и вещи и перевозить их туда же. Его самолеты начали курсировать между Москвой, Петербургом, Краснодаром и Минском. Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко тоже поднимался 24 июня в воздух, правда, изобразив на карте что-то неприличное, вернулся в Минск.

Кремль тоже не сидел сложа руки и начал обзванивать лидеров стран, где оставались наемники из ЧВК Вагнера. Российские власти заверяли, что для них ничего принципиально не изменится и Россия продолжит поддерживать и помогать действующим режимам. Подобные звонки получили лидеры Сирии, Мали, ЦАР и Судана. Представители российского МИД утверждали, что ЧВК продолжит работу, но теперь у нее будет новое руководство. При этом часть наемников, судя по всему, покинула эти страны.

Внутри России администрация президента старались в срочном порядке восстановить репутацию президента: депутаты, губернаторы и прочие лоялисты устроили марафон в поддержку Владимира Путина. Сам президент провел выставочное совещание с руководителями силового блока — его публичная часть продлилась целых 34 секунды, после чего глава государства кивком головы попросил съемочную бригаду удалиться.

Совещание Путина с руководителями силовых ведомств. 26 июня 2023 года. Фото: kremlin.ru

На заседании не оказалось замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, чей самолет, кстати, Москву не покидал, зато были другие представители силовых ведомств: глава Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель ФСО Дмитрий Кочнев.

Реакция главы государства не понравилась как минимум сочувствующей Пригожину части Z-сообщества, многие из которых называли поведение президента жалким и недостойным. Неубедительность воскресной медиаактивности подтолкнула администрацию президента к еще одному мероприятию — на этот раз глава государства принял в Кремле «защитников Москвы», которые якобы были готовы остановить мятежников «Вагнера». На Соборной площади Кремля выстроились представители Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО — тех самых ведомств, которые приняли участие в молниеносном совещании в воскресенье.

Публичная картинка из правительства была еще более тоскливой. Правительство позиционировало прошедшее в понедельник, 26 июня, совещание как встречу с вице-премьерами. Однако на нем внезапно побывали министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко. Все вице-премьеры, включая, вероятно, летавшего в Турцию Мантурова, на нем присутствовали. Повестка заседания свелась к обсуждению последствий мятежа, однако внимание журналистов больше привлекал внешний вид членов правительства: стресс и мешки под глазами намекали на сложный уикенд для чиновников.

Репрессии на подходе

Вернуть утраченные позиции Владимир Путин попробует с помощью репрессий в отношении тех, кто проявил недостаточную лояльность. На это намекнул главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, который принял участие в закрытой встрече президента с руководителями крупнейших российских СМИ. По его словам, Владимир Путин не спал все 24 часа, пока мятеж продолжался.

Теперь же президент намерен уделить особое внимание всем, кто хоть как-то был связан с ЧВК Вагнера, и проверить, по какой причине те или иные расходы, поддержка или решения лоббировались в пользу Пригожина. О наращивании репрессий в отношении не только связанных с «Вагнером» элит, но и просто не проявивших лояльность Кремлю или проявивших ее недостаточно, говорят и источники зарубежных изданий. «Головы полетят. Они посмотрят на тех, кто молчал или высказывался недостаточно рьяно в поддержку президента», — говорит один из представителей российской элиты.

Путин наградил Сергея Суровикина Орденом Святого Георгия III степени. 31 декабря 2022 года. Фото: kremlin.ru

Первой крупной жертвой этих репрессий, вероятно, стал бывший командующий объединенной группировкой российских войск (ОГВ) в Украине, а ныне заместитель командующего ОГВ и главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин. Судьба генерала неизвестна, однако источники утверждают, что он был задержан для дачи показаний в связи с мятежом ЧВК «Вагнер».

Суровикин — один из немногих представителей Минобороны, кто вызывал личную симпатию у Пригожина и которого лидер «Вагнера» публично хвалил. Источники в американской разведке утверждали, что генерал даже знал о планах Пригожина устроить мятеж. Однако российские власти эту информацию считают спекуляцией, при этом на прямой вопрос о местонахождении Суровикина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил, отметив, что его следует адресовать Минобороны. Сам генерал не появлялся в публичном пространстве со дня мятежа, когда он записал обращение к ЧВК «Вагнер» с призывом остановить бунт.

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Рейд наемников Пригожина продемонстрировал российской элите, что фактически любой, у кого есть собственные силовые подразделения, может решить любой вопрос силой, поэтому тренд ближайшего времени — создание частных военизированных подразделений, лояльных своим работодателям. При этом элиты не верят, что мятеж полноценно завершился, сама же ситуация напомнила им распад Советского союза и времена Михаила Горбачева, который потерял контроль над ситуацией и страной в 1991 году.

Главным бенефициаром смуты стал руководитель Росгвардии и бывший охранник Путина Виктор Золотов, чьи подразделения, видимо, должны стать новой основой устойчивости режима. Неcмотря на то что Росгвардия практически не участвует в войне с Украиной, Владимир Путин пообещал усилить их тяжелой военной техникой: танками, боевыми машинами и другими типами вооружений. Согласно федеральному закону «О войсках национальной гвардии РФ», ключевая задача Росгвардии — поддержание правопорядка, защита стратегических объектов, а также обеспечение безопасности первых лиц государства по решению президента России. В условиях смуты и военного усиления ведомства эти формулировки приобретают совершенно другой смысл.