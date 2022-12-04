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Миллиардер Юрий Ковальчук убеждал Путина начать войну с Украиной, чтобы «показать военную мощь» России — The Wall Street Journal

11:27 • 04.12.2022

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук был одним из тех, кто убеждал президента России Владимира Путина начать войну с Украиной.

Издание пишет, что во время пандемии Путин и Ковальчук стали проводить много времени вместе. В марте 2020 года миллиардер стал соблюдать карантин и начал регулярно проходить тестирование, чтобы видеться с президентом, который изолировался в своих загородных резиденциях.

Как сообщил друг семьи Ковальчука и бывший сотрудник российской разведки, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали конфликт с Западом и историю России. Миллиардер убеждал президента, что западные страны слабы, поэтому Россия должна показать свою военную мощь и защитить суверенитет, вмешавшись в дела Украины. Знакомые Ковальчука также рассказали журналистам, что тот убеждал президента начать войну, руководствуясь патриотизмом, а не стремлением к богатству.

По данным The Wall Street Journal, Путин и Ковальчук также часто общались друг с другом после начала войны и общались по видеосвязи.

Источник: The Wall Street Journal

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