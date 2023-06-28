Заместитель командующего группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин знал о планах Евгения Пригожина устроить мятеж. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники близкие к американской разведке.

В Вашингтоне теперь пытаются понять, участвовал ли Суровикин в разработке плана Пригожина, отмечает издание. Источники NYT говорят, что попытку Пригожина сменить военное руководство страны могли поддерживать и другие генералы. В американской разведке считают, что Пригожин не стал бы начинать мятеж без сторонников в Минобороны.

«Если бы Суровикин был причастен к событиям минувших выходных, это стало бы последним признаком распрей, характерных для военного руководства России с начала войны в Украине. Это могло бы свидетельствовать о более широком расколе между сторонниками Пригожина и Путина», — пишет NYT.

Собеседники издания также отмечают, что если Путин узнает, что мятеж поддерживал Суровикин, то его отстранят от командования. Это, по мнению американской разведки, пойдет на пользу украинской армии, которая начала контрнаступление.

23 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера. Он назвал министра обороны Сергея Шойгу «тварью» и призвал «восстановить справедливость в России». Следственный комитете возбудил против Пригожина уголовное дело о подготовке вооруженного мятежа.

24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин сказал, что разворачивает свои колонны «согласно плану». Он, по его словам, не дошел до Москвы около 200 километров. 27 июня уголовное дело против Пригожина прекратили.

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