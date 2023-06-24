Конец России или шанс для перемен?

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по позициям ЧВК «Вагнера», а затем начал вооруженный мятеж. Под контролем наемников уже находится Ростов-на-Дону, колонны техники ЧВК продвигаются по Воронежской и Липецкой областям. «Холод» рассказывает, как отреагировали на поход Пригожина оппозиционные политики и политологи, а также провоенные чиновники, пропагандисты и «военкоры».

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Реакции антивоенной общественности: тревога, замешательство, злорадство, поддержка Пригожина

Предчувствие гражданской войны у оппозиционных лидеров соседствует с ехидными шутками в адрес министерства обороны и президента. Пока одни считают, что в конфликте невозможно поддержать ни одну из сторон, некоторые призывают к поддержке Пригожина.

Пригожин не друг демократии — он бандит, но сейчас он как нож в момент операции по иссечению злокачественной кремлевской опухоли, терзающей страну уже более 20 лет. Более чем вероятно — завтра нам придется встать против Пригожина с оружием в руках. Но сегодня мы должны помочь останавливая тех, кто пытается ему противостоять. Останавливать словом и делом. Дорогу ножу!

Позже Ходорковский уточнил: «Пригожин нам не друг и не даже не союзник (так в тексте - прим. “Холода”). Он — бандит и военный преступник. Но его мятеж — уникальная возможность, и второй такой ещё долго не будет».

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов:

Очень хорошо, что система путинской власти летит к чертям. Очень плохо, что мы на пороге реальной гражданской войны. Нас не устраивает Путин. То, что он сейчас теряет контроль – очень хорошо.

И бандиты у власти точно долго не смогут продержаться.

Самое правильное, что сейчас могут сделать военные – прекратить воевать, идти домой и защищать свой дом. И от Путина, и от бандитов. Самое правильное, что могут сейчас делать люди, это бойкотировать любую работу, особенно государственных организаций и предприятий.

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь:

Гасите Путина. Прямо сейчас. Сдайте его в Гаагу, там с ним по-человечески поступят. Силовики, ФСБ, СК, Прокуратура. Все! Не исполняйте преступные приказы. Саботаж! Забастовка! Яйца! У Пригожина сейчас яйца из титана. А вы найдите свои, хотя бы не из мякиша.

Политик Гарри Каспаров:

Не думайте, что произойдет, если Россия рухнет. Она уже рухнула! Много лет назад. Это не государство, а кучка мафиозных группировок, которые сражаются друг с другом за деньги, ресурсы и власть.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков:

Кремлевские «стратеги» привыкли с мирным протестом воевать, кого попало экстремистами и террористами называть. Тем ярче видна их очевидная паника и беспомощность при столкновении с реальными проблемами. Болеем за обе стороны!

Политик Лев Шлосберг:

Это не марш для свержения Путина, это марш за место Пригожина в политике, которое он требует у Путина. Самые высокие риски для общества заключаются в реальной вероятности в ситуации хаоса и страха введения военного положения во всей стране. А в ситуации военного положения может зайти речь и о власти.

Политолог Екатерина Шульман:

Тем временем, кажется выясняется, что с Украиной воевать мало кому интересно, гораздо интереснее разбираться друг с другом. Вообще происходящее наглядно обнажает популярный миф о том, что чем больше самодержавия и централизации - тем больше порядка. Ассоциация автократии и стабильности - самая ложная, какая только бывает.

Бизнесмен Олег Тиньков:

Повар Путина заварил щщей. Ну это начало, скоро Украина ему еще и десерт подаст. Убогий питерский бандит. Жри.

Либертарианец Михаил Светов:

Не принимайте скоропостижные решения и не совершайте необдуманных поступков. Но готовьтесь ко всему. Исторические события происходят”.

Руководитель Anti-Corruption Foundation Мария Певчих и политик Михаил Лобанов к моменту написания этого материала не высказывались в соцсетях.

Реакции провоенной общественности: разочарование, гнев, угрозы, подготовка к гражданской войне

Мнения среди провоенных лидеров мнений также разделились. Пропагандисты и провластные «военкоры» призывают остановить «междоусобицу» и наказать «предателя» Пригожина. «Рассерженные патриоты» убеждены, что гражданская война неминуема, и уже готовы включиться в борьбу за власть: для этого они якобы разрабатывают «пошаговый план по дальнейшим действиям».

Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны. Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!.

25 тысяч человек очень бы пригодились на фронте. Марш [справедливости] необходим — на Львов, на Киев, а если понадобится, и еще дальше. Но Корниловский мятеж? Марш Муссолини на Рим? О чем мы говорим? Мы же русские люди, мы же родину любим. Неужели мы позволим сейчас междоусобице страну потерять?.

Свое видеообращение пропагандист подписал цитатой из Библии: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит».

Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации как предстоятель Русской православной церкви, призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было.

Какое бы персональное отчаяние ни толкнуло мятежников на этот радикальный шаг — последствия создают риски, ранее в ходе СВО да и вообще в современной истории до этого неведомые. Удар в спину остается ударом в спину, не смотря на то, какая причина послужила для этого импульсом. Ну и если считаешь себя в первую очередь солдатом — то прямой приказ Верховного Главнокомадающего является единственным, что не требует обсуждения в тот момент, когда идет контрнаступление врага.

На заявления, что "так перевороты не делаются" могу возразить: именно так делался фашистский переворот в Италии в 1922 году. Бенито Муссолини повел сначала тысячи, а потом десятки тысяч "чернорубашечников" на Рим. Никто не сопротивлялся, путчистов приветствовало население. И король уступил ему реальную власть... Получится ли у Пригожина что-то подобное? Сильно сомневаюсь. Дуче не был ни уголовником, ни маньяком. Он был РЕАЛЬНЫМ (а не фейковым) военным героем и был молод. "Лучшим в аду" быть не стремился.... И вообще был сильно умнее. Но кризис только начался. Посмотрим по ситуации. "Где тонко — там и рвется". А у нас "тонко" очень давно... Нам любое мало-мальское "политическое трясение" сейчас очень опасно.

Путинская Россия в ближайшие дни прекратит свое существование. Мы не особенно это государство любили, к русским оно было всегда враждебно. Защищать его никто не будет. У тех, кто готов его защищать, нет ни оружия, ни ресурсов. Будем действовать по обстоятельствам, нам не привыкать. Национальный долг, воинская честь и чистая совесть даст нам правильный ориентир. Русский народ велик, а Россия вечна. Да поможет нам Бог!