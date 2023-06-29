Газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщила о задержании заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина. Издание отмечает, что пока не ясно, с чем именно связано задержание — с обвинением в участии в мятеже или с допросом.

Сообщения о возможном задержании или аресте Суровикина появились 28 июня. Издание The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, сообщило, что Суровикин арестован. Об аресте генерала также написал провоенный блогер Владимир Романов. По его данным, Суровикина якобы задержали 25 июня и отправили в СИЗО «Лефортово».

«Там история с ним была не „ок“. Для власти. Больше ничего не могу говорить», — прокомментировал причину ареста один из источников The Moscow Times. Второй собеседник издания предположил, что во время вооруженного мятежа Суровикин выбрал сторону Пригожина и «его за яйца хватанули».

​​Источники «Важных историй», близкие к Генштабу и ФСБ, не подтверждают эту версию. Издание пишет, что Суровикина допрашивали и уже отпустили.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на дочь Суровикина, пишет, что сообщения об аресте генерала — ложь. Она рассказала, что с Суровикиным «ничего не произошло» и напомнила, что он «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал». Супруга генерала отказалась от комментариев.

По данным Bloomberg, Суровикина допрашивали несколько дней. Военных прокуроров интересовали его связи с Пригожиным. Источник агентства утверждает, что генерал «содержится в одном месте, но не в тюрьме».

Провоенный телеграм-канал «МИГ» без ссылки на источник пишет, что Суровикин 29 июня был «на совещании в Ростове». Информацию о его аресте также опровергает источник «Ридуса» в Генштабе. Собеседник издания сообщил, что «у Сергея Суровикина все нормально», и добавил, что он продолжает руководить российской группировкой войск в Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о местонахождении Суровикина. Он переадресовал журналистов к Министерству обороны.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к американской разведке, сообщила, что Суровикин знал о планах основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж. В американской разведке считают, что Пригожин не стал бы начинать мятеж без сторонников в Минобороны, и делают вывод, что его попытку сменить военное руководство страны могли поддерживать и другие генералы.

Ночью 24 июня во время вооруженного мятежа ЧВК Вагнера он первым из военного руководства страны записал видеообращение, в котором призвал наемников остановиться.

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