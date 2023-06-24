Ростов-на-Дону взят под контроль ЧВК «Вагнер», возглавляемой Евгением Пригожиным. «Холод» поговорил с местными жителями Артуром и Кристиной (герои попросили не указывать их фамилии) о происходящем и настроениях в городе.

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Что сейчас происходит в Ростове-на-Дону?

Артур: В центре города — толпа примерно на два квартала. Через каждые два метра — вагнеровец с автоматом, а вокруг просто тьма людей, как на День города. Люди ходят, общаются с ЧВК-шниками, фотографируются с ними, приносят им еду, питье. Никакой паники в городе нет.

То есть роставчане встретили вагнеровцев дружелюбно?

Артур: Абсолютно. Типичная сцена в городе: стоит вагнеровец, вокруг него семья: мужчина, женщина, дети и они все разговаривают между собой.

Как вы это объясняете? Откуда такая симпатия?

Артур: В Ростове много людей, которые вступали в ЧВК «Вагнер», они поддерживали их. Тут такие настроения уместны.

И в конфликте с Минобороны большая часть ростовчан на стороне Пригожина?

Артур: Те, кто вышел на улицы, — точно на стороне Пригожина.

Кристина: А мне кажется, такое деление на позиции просто неуместно. Настроение в городе — это не про выбор стороны, это скорее развлечение для местных жителей. Все просто ходят и гуляют. Но мои родственники и родственники Артура, например, точно на стороне Минобороны, потому что это ясная и понятая тема, а «Вагнеровцы» — непонятная.

Когда «вагнеровцы» зашли в город?

Артур: Под утро. Ближе к 7 утра, кажется.

Как отреагировали на это местные силовики, Росгвардия и полиция, действительно ли не было столкновений?

Артур: Я вообще за весь день практически не видел полицейских на улице. А те, кого один раз увидел — они стояли совершенно обособленно. А в эпицентре — ни одного полицейского. Военные из Минобороны были, я видел, но они ничего не предпринимали. А полицейских я вообще не видел, кроме пятерых гаишников.

Приходят сообщения, что в магазинах Ростова-на-Дону вводят ограничения на продажу социально значимых товаров. Вы видели нечто подобное?

Кристина: Мы только что проходили несколько магазинов, ничего такого нет. «Пятерочка» объявила, что сегодня закроется раньше, в 20:00, но, похоже, это решает администрация каждого магазина.

Артур: Пока все продукты отпускают. Мы живем рядом с рынком — тут вообще всего достаточно.

Вы слышали звуки стрельбы?

Артур: Да, был буквально один выстрел, рядом с Генштабом. Люди побежали, и «вагнеровцы» закричали: убегайте, убегайте. Я был в самом центре толпы, показалось, что они просто выстрелили в воздух, чтобы разогнать толпу. Не знаю, что это было. В моменте все испугались и разбежались, а сейчас опять куча людей.

Сейчас, по сообщениям СМИ, к вам едут кадыровцы. Что вы от них ждете?

Артур: Если судить по моему кругу общения, кадыровцев здесь ждут меньше, чем вагнеровцев.

Кристина: Их вообще не ждут, они никакой поддержки здесь не получат.

А наоборот? Могут встретить сопротивление?

Артур: Я это допускаю. Если начнутся бои вагнеровцев с кадыровцами, я допускаю, что из-за национальной неприязни местные жители примут в этом участие на стороне Пригожина.

Кристина: У нас нет культуры толерантности. Чеченцев в городе не любят. Я не могу представить, чтобы их также кормили и поили, как вагнеровцев. Вообще ни в жизни. Я скорее представляю себе ситуацию, когда чеченцы начнут вламываться в дома, делать всякие стремные вещи в городе.