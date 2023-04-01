Год назад украинская армия освободила Бучу. Отступая, российские солдаты оставили тела убитых мирных жителей и другие свидетельства военных преступлений, которые шокировали весь мир. Следующие месяцы журналисты и эксперты со всего мира восстанавливали, что происходило в Буче во время оккупации. «Холод» собрал все, что известно и неизвестно спустя год.

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Коротко напомним, что было в Буче

Буча — маленький город в Киевской области примерно в 20 километрах от Киева. Первых российских военных здесь заметили уже 25 февраля — на второй день войны. Тогда же в городе начались бои: российская техника пыталась войти в Бучу, украинская артиллерия — ее остановить, и ей это удалось. 27 февраля российские войска еще раз попытались прорваться в город, но снова неудачно — кадры разбитой колонны российской бронетехники на одной из центральных улиц города были опубликованы во многих изданиях.

Через несколько дней Буча все же была захвачена. 5 марта в город с запада вошли крупные российские силы и основали штаб у стекольного завода на Яблонской улице: это на окраине города, близ реки Буча, которая отделяет город от Ирпеня. После этого боевые действия в городе практически прекратились. Об этом свидетельствует спутниковая карта пожаров FIRMS от NASA — с того дня и до конца месяца система зарегистрировала в городе всего 10 возгораний. Меньше чем в соседнем Ирпене, который регулярно находился под обстрелом. Почти месяц город находился под оккупацией.

Российские войска отступили из Бучи только 31 марта. В Кремле отход из Киевской области назвали «жестом доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров». На следующий день в Бучу вошли украинские военные и обнаружили на улицах города каркасы обстрелянных гражданских машин и домов, вычищенные мародерами квартиры, места расстрелов и тела убитых мирных жителей. Кадры тел, лежащих на Яблонской улице (ее стали называть не иначе как «дорогой смерти»), были опубликованы на первых полосах международных изданий и потрясли людей по всему миру. Владимир Зеленский назвал произошедшее геноцидом. Главы европейских стран и представителей ООН осудили массовые убийства.

В Буче найдено несколько сотен тел: большинство в случайных захоронениях по всему городу

После деоккупации в Бучу прибыли иностранные следователи, журналисты и представители правозащитных организаций, чтобы помочь местным властям задокументировать произошедшие там военные преступления. В первое время отчетность о найденных телах им приходилось вести от руки: интернет и электричество в Буче начали пропадать еще до оккупации.

Тела людей находили повсюду: в колодцах, на улицах, в лесах в отдалении от города и в братских могилах.

Всего в Буче было найдено 461 погибших. Из них 73 тела эксгумированы из самой крупной братской могилы у церкви Андрея Первозванного в присутствии европейских высокопоставленных чиновников Жозепа Борреля, Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. 40 похороненных были опознаны как мирные жители, на многих телах обнаружены следы огнестрельных ранений.

Раскопки братской могилы около церкви Андрея Первозванного. Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / Abaca Press / ddp images / Vida Press

Еще около 40 тел мирных жителей обнаружили на Яблонской улице. Журналисты The New York Times поговорили с местными жителями и близкими жертв, изучили спутниковые снимки местности, видео с дронов, посты в соцсетях, телефонные сообщения и записи с камер наблюдения. Так им удалось идентифицировать личности 36 жертв и восстановить последние моменты их жизней. Большинство погибших — жители Бучи и близлежащих сел — расстреляли российские солдаты, когда люди пытались эвакуироваться из города.

Многих погибших нашли в произвольных захоронениях во дворах жилых домов, в квартирах, на дорогах и в салонах обстрелянных автомобилей. В подвале второго корпуса летнего детского лагеря «Лучистый», где по предположениям украинских властей располагались российские военные, было найдено пять мужских тел. Они стояли на коленях с опущенными головами и связанными за спиной руками.

Большой материал «Холода» о событиях в Буче Такое не забывается Семь месяцев назад российская армия отступила из Бучи. «Холод» восстановил, что происходило в городе во время оккупации

Журналисты установили имена жертв и рассказали истории их семей

Журналистам The New York Times также удалось идентифицировать еще восьмерых мужчин, чьи тела со связанными за спиной руками нашли во дворе четырехэтажного офисного здания на Яблонской улице. Российские десантники использовали его как базу и полевую больницу.

До оккупации восемь погибших добровольно вызвались нести вахту у стихийного блокпоста на Яблонской улице. Стоя в бронежилетах с гранатой и одним ружьем на всех, они досматривали проезжающие мимо автомобили. 3 марта добровольцы узнали, что в их сторону движется российское подразделение и спрятались неподалеку от блокпоста — в доме местного жителя, который регулярно угощал их кофе и чаем.

Вскоре они поняли, что пути к выходу отрезаны. «Мы окружены, они стреляют из крупного калибра, убивают местных. На улицах тела», — писали они друзьям утром 4 марта и звонили женам, чтобы сказать, что не могут выбраться.

Через несколько часов, проводя зачистку домов на Яблонской улице, российские солдаты нашли их и вместе с хозяином дома вывели на улицу. На записи с камеры наблюдения и на видео, которое снял житель соседнего дома, видно, как российские военные под дулом автоматов ведут мужчин по Яблонской улице. Видео свидетеля обрывается, когда военные укладывают пленных на землю.

Тела убитых мирных жителей на Яблонской улице в Буче 2 апреля 2022 года. Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix

По рассказам жителей близлежащих домов, после этого военные отвели пленных на свою базу в офисное здание. Оттуда послышалась стрельба, и пленные из здания больше не вышли. На видео с дрона, датированным следующим днем, расплывчато видны неподвижные тела мужчин во дворе офисного здания. Один из погибших одет в ярко-голубой свитшот, в котором на видео 4 марта был один из добровольцев.

Один пленный выжил благодаря тому, что пуля прошла насквозь, не задев органы. Он рухнул на землю рядом с товарищами и неподвижно лежал во дворе еще 15 минут, притворяясь мертвым. Когда солдаты ушли, он сбежал и добрался до территории под контролем Украины.

Позже он рассказал журналистам, что один из его товарищей сдал российским солдатам, что добровольцы — не просто гражданские, а участвуют в сопротивлении. Доносчика отпустили, а остальных решили казнить: одного убили на парковке у входа, другого внутри здания, а четверых отвели во двор.

В распоряжение журналистов The New York Times также попало видео с дрона, на котором видно, как велосипедист едет по улице в Буче, слезает с велосипеда и поворачивает с ним за угол, на Яблонскую улицу, где расположились российские военные. Российские бронемашины несколько раз стреляют, и над местом, куда повернул велосипедист, поднимается дым.

Дочери Ирины Филькиной уверены, что на этом видео запечатлено убийство их матери, которая ехала через Бучу домой в село Михайловка-Рубежовка. До этого она неделю провела в подвале торгового центра на окраине Киева, где работала оператором котельной. О ее смерти дочери, уехавшие работать волонтерами в Польшу, узнали уже после деоккупации города. Они несколько дней не могли дозвониться до мамы и впоследствии опознали ее по фотографии — у расстрелянной женщины, лежащей возле велосипеда на Яблонской улице, был такой же маникюр, как и у Ирины.

Подтвердить преступления удалось с помощью 3D моделей, а также перехватов телефонных звонков

4 апреля газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи, сделанные компанией Maxar Technologies в середине марта. Снимки фиксируют, что в период с 9 по 11 марта, когда город оставался под контролем российских сил, на Яблонской улице в Буче появились как минимум 11 темных объектов размером с человеческие тела, которые с тех пор не меняли расположения. На видео, снятых 2 апреля, когда город вновь вернулся под контроль украинской армии, тела мирных жителей лежат в тех же местах, что и объекты на спутниковых снимках, сделанных в конце марта. Еще два тела — одно из которых лежит рядом с велосипедом, второе — возле брошенной машины, — согласно спутниковым снимкам, появились на Яблонской улице между 20 и 21 марта.

Коммунальные службы убирают с улиц трупы убитых мирных в Буче. Фото: Sergei Supinsky / AFP / Scanpix

Журналисты Associated Press, авторы подкаста PBS Frontline и аналитики визуальных данных из SITU Research использовали записи с камер видеонаблюдения, перехваченные разговоры российских военнослужащих и данные с дронов, чтобы воссоздать в 3D операцию российских военных по «зачистке» в Буче. Согласно созданной ими модели именно на Яблонской улице российскими солдатами было совершено большинство военных преступлений.

Людей, которые могли сотрудничать с ВСУ, российские военные искали по всему городу. Их выводили из домов, пытали и расстреливали. В видеоверсии расследования журналисты Associated Press также опубликовали записи телефонных разговоров российских военнослужащих с их родственниками. Они признавались, что убивали мирных жителей.

Один солдат рассказал матери, что на улицах лежат тела невинных людей и их убили «наши». Второй — что расстреливают «всех», включая женщин и детей. Другие солдаты просили забрать у них оружие, говорили, что скоро сойдут с ума из-за того, что «перевалили столько гражданских», и сознавались, что у них есть приказ «валить всех, похер гражданские они, не гражданские».

Благодаря записям с камер наблюдения журналистам также удалось установить, что российские военные вскрывали жилые дома, выносили вещи, электронику и продукты, мучили питомцев и пользовались имуществом хозяев.

Российские солдаты совершали сексуализированное насилие. Известны десятки случаев

В начале апреля 2022 года бывшая уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что только в одном здании в Буче российские солдаты изнасиловали 25 женщин и девочек, и рассказывала, что в городе также изнасиловали и 11-летнего мальчика.

На пресс-конференции 14 апреля журналисты спросили у Денисовой, чем подтверждены слова об изнасилованиях 25 человек в Буче. По словам журналистов, местная прокуратура подтвердила им информацию только о трех изнасилованиях. Денисова ответила, что пострадавшие женщины не хотят пока рассказывать свои истории, но их обязательно передадут следствию.

В конце мая прошлого года Денисову уволили с должности омбудсмена. Парламентарии Верховной рады вынесли ей вотум недоверия, в том числе и из-за того, что она предоставляла неподтвержденные данные о сексуализированном насилии со стороны российских военнослужащих, и по мнению психологов, журналистов и правозащитников не считалась с этикой, когда комментировала сексуализированные преступления, превращала «травматичную тему и трагедии семей» в «скандальную хронику».

Однако о сексуализированных преступлениях российских солдат в Киевской области рассказывала не только Денисова. Следователи нашли презервативы и женское белье на стекольном заводе, где располагались российские солдаты, и сочли их уликами возможного изнасилования.

Представители украинской полиции также рассказывали журналистам, что находили тела погибших женщин и детей со следами сексуализированного насилия в нескольких локациях города. Сколько всего людей пострадали от насилия, точно неизвестно. В декабрьском докладе ООН приводится информация о 86 случаях изнасилования с февраля по октябрь в освобожденных Киевской и Харьковской областях.

Патологоанатом Владислав Перовский проводил вскрытия тел, найденных в Буче, Бородянке и Ирпене. В интервью британскому изданию The Guardian он говорил, что у него есть причины полагать, что некоторые убитые женщины были изнасилованы перед смертью.

Журналисты установили имена солдат, совершавших преступления в Буче, и позвонили их родственникам

Журналисты The New York Times установили имена более 20 российских десантников, которые в дни оккупации находились в Буче и могли быть причастны к убийствам мирных жителей. Установить их личности удалось благодаря перехвату телефонных звонков: военные звонили с мобильных телефонов убитых и ограбленных жителей Бучи.

Восьмерых псковских десантников журналисты «Важных историй» нашли по звонкам в Россию с телефона человека, который выжил после расстрела во дворе офисного здания на Яблонской улице. С его номера российские военные звонили домой — родителям и женам — в тот же день, когда убили товарищей его владельца (мы рассказывали об их казни в предыдущих главах). Как минимум трое из восьми десантников, опознанных журналистами, погибли в следующие месяцы войны. Некоторые из родственников, с которыми связались журналисты, подтвердили, что их сыновья и мужья находились в Буче в дни оккупации.

Журналисты также установили имена и позывные некоторых командиров, которые находились поблизости и, вероятно, санкционировали преступления. В разговорах солдат, оказавшихся в распоряжении NYT, упоминаются позывные «Астра» и «Флакон» командиров батальонно-тактических групп 234-го полка и позывной «Уран», который использует Артем Городилов — командир этого полка.

После отступления российских войск из Киевской области Городилов получил звание полковника.

На основе документов, которые оставили после себя российские военные, журналисты Reuters установили, что во время оккупации, помимо 234-го полка, в Буче находилась 76-я десантно-штурмовая дивизия из Пскова, предположительно бойцы подразделения Росгвардии «Витязь» и как минимум три чеченских подразделения.

Также известно, что к оккупации Бучи и происходящим там убийствам могли быть причастны солдаты из 5-й отдельной гвардейской Тацинской танковой бригады из Улан-Удэ, 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Волгоградской области, 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края. Бывший военнослужащий этого подразделения Никита Чибрин запросил политическое убежище в Испании в ноябре и выразил готовность дать показания о преступлениях российской армии в Буче.

В России свидетельства преступлений сразу же назвали «фейками»

Россия отрицает причастность своих военнослужащих к преступлениям.

Сразу после публикации фотографий и видео тел из Бучи российская пропаганда начала называть эти свидетельства «фейками». И выдвинула сразу несколько противоречивых версий о происходящем.

Журналисты в Буче через несколько дней после освобождения города. Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix

По одной из них, тела на Яблонской улице появились уже после отступления российской армии из города. Минобороны России заявляло, что российские подразделения покинули Бучу 30 марта, и таким образом до появления в сети видео и фотографий тел прошло четыре дня. По данным украинского командования окончательно освободить город и его окрестности от оккупантов им удалось только 1 апреля. Первое видео, на котором видны тела, появилось в сети вечером того же дня. Также то, что тела были и раньше 30 марта впоследствии показали спутниковые снимки, которые уже упоминались..

Пропагандисты также настаивали на том, что трупы на улицах Бучи — ненастоящие. Сообщение о том, что тела якобы движутся, шевелят руками и ногами или даже садятся, авторства пропагандистского ресурса «Война с фейками», появилось даже в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

«Медиазона» проанализировала видео и разобрала «движения», которые увидели пропагандисты.

На одном из роликов, снятом из машины, на лобовое стекло попадает капля и перекрывает тело, от этого кажется, что тело движется. На другом видео, опять же снятом автомобилистами, в кадр попадает зеркало заднего вида. Кажется, что в его отражении видно, как слегка приподнимается тело одного из погибших. Однако это оптическая иллюзия, обусловленная асферичностью, то есть неидеальностью формы, зеркала.

Пропагандистские каналы называют публикацию свидетельств из Бучи провокацией украинских властей. Однако на месте к тому моменту уже успели поработать независимые журналисты, фотографы и видеографы международных изданий: BBC, The New York Times, CNN, Reuters.

Материалы о убийствах мирного населения в Буче публиковали к тому же не только западные издания, но и катарская Al Jazeera и турецкое информагентство Anadolu.

Минобороны России также заявило в своем телеграм-канале, что «особую озабоченность» у них вызвало то, что тела на фотографиях «не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь». При этом судебный патологоанатом, который работал на местах массовых убийств в Косово и Руанде, рассказал BBC, что по происшествию нескольких дней трупное окоченение проходит, и отметил, что внешний вид людей, умерших от огнестрельных ранений, может отличаться в зависимости от использованного оружия и того, на каком расстоянии от жертвы оно было использовано. Крови, с его слов, может быть и вовсе не видно на фотографиях, так как она может скапливаться под телами или впитываться в плотную одежду.

Россиян сажают после публикации о Буче. На годы

Масштаб военных преступлений в Буче возмутил не только международную общественность, но и россиян. Сразу после публикации свидетельств о ней высказывались многие российские лидеры мнений.

4 апреля — через три дня после публикации фото погибших из Бучи — неизвестный активист вышел в одиночный молчаливый пикет под названием «Буча — Москва». Он изобразил жертву военных преступлений российских военнослужащих в Буче: связал за спиной руки белой тряпкой и неподвижно лег на землю. Эту акцию он повторил четырежды — в Александровском саду, на Никольской улице, на Старом Арбате и на мосту у храма Христа Спасителя.

Государство ответило репрессиями. В декабре 2022 года политика Илью Яшина, который рассказал о событиях в Буче в своем стриме, признали виновным в распространении «фейков» о российской армии и приговорили к восьми с половиной годам колонии.

За освещение событий в Буче и других украинских городах уголовные дела возбудили на восьмерых ведущих проекта «Популярная политика». А издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и медиаменеджера Илью Красильщика заочно арестовали по делам о «фейках» после публикации о Буче в соцсетях. Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов получил восемь с половиной лет колонии ​​тоже после высказываний о Буче.

Уголовному преследованию в России за этот год подверглись и те, кто делился чужими сообщениями о Буче. Например, летом 2022 года археолога Евгения Круглова задержали во время экспедиции в тюменском лесу. На него возбудили уголовное дело за то, что он репостнул новостную сводку о военных действиях в Киевской области и Мариуполе у себя на страничке во «ВКонтакте». Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ.