Правозащитники вывезли из России солдата, который согласился дать показания о преступлениях российских военных в Буче

Правозащитникам удалось вывезти из России Никиту Чибрина — бывшего российского военнослужащего, который выразил готовность дать показания о преступлениях армии России в Буче. Об этом в своем телеграм-кканале сообщил проект Gulagu.net.

Как следует из сообщения, Чибрину удалось долететь до Мадрида, где он обратился к местным властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

По данным правозащитного проекта, Чибрин был свидетелем преступлений российских военных в украинском городе Буча, однако сам участия в этих преступлениях не принимал. При этом Чибрин сам связался с правозащитниками и запросил помощи в эвакуации, «желая не только оказаться в Европе, но и дать подробные показания обо всем, что ему известно о войне с момента вторжения 24 февраля».

Как пишет Gulagu.net, Никита Чибрин проходил службу в военной части 51460, командиром которой был «Герой России» по фамилии Омурбеков. Номер этой части множество раз упоминался в публикациях СМИ, посвященных военным преступлениям российской армии в Буче.

По данным Би-би-си на конец мая 2022 года, всего в Бучанском районе за почти месяц российской оккупации были убиты более тысячи мирных жителей. Большинство — около 650 человек, по данным полиции Украины — были застрелены российскими военными.

Массовое убийство в Буче осудили главы Европейского парламента Роберта Метсола, Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования.

Источник: Gulagu.net, Би-би-си

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