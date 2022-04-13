Действия России в Украине — это действительно геноцид? Кто это решает?

После того, как российские войска отступили из Киевской области, на освобожденных территориях были обнаружены тела сотен убитых мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в городе Буча геноцидом. При этом иск о нарушении РФ Конвенции о предупреждении геноцида Украина подала еще в самом начале войны — и суд уже вынес по нему первое решение. «Холод» объясняет, что такое геноцид по нормам международного права и как будет идти процесс по обвинениям в адрес России.

Первое обвинение, связанное с геноцидом, появилось еще 26 февраля. Украина заявила, что Россия развязала войну под предлогом геноцида населения Донбасса

Уже через два дня после начала вторжения Украина обратилась в Международный суд ООН в связи с нарушением Россией Конвенции о геноциде. Конвенция существует с 1948 года и обязывает участников принимать меры для предупреждения геноцида и карать за его совершение.

В своем обращении Украина заявляет, что Россия злоупотребила Конвенцией и использовала обвинения в геноциде в Донбассе в качестве предлога для вторжения. Украинская сторона «категорически отрицает», что на ее территории произошел геноцид, и просит суд установить, что у России нет законных оснований для принятия мер против Украины.

В том же документе есть и обвинения России в геноциде «путем преднамеренного убийства и причинения серьезных увечий украинским гражданам», которые сопровождаются «тем, что Украина считает риторикой, указывающей на намерение совершить геноцид».

Суд потребовал от России прекратить войну. Само разбирательство может занять годы

Первое заседание по иску Украины прошло в Гааге 7 марта. Российская сторона отказалась участвовать в слушаниях. По ее мнению, заявление Украины выходит за рамки Конвенции о геноциде, поэтому Международный суд не обладает юрисдикцией в отношении этого дела.

Международный суд 16 марта принял временные меры по этой жалобе:

Россия должна немедленно приостановить военные действия, которые она начала 24 февраля на территории Украины;

Россия должна обеспечить прекращение любых шагов в пользу военной операции — со стороны военных и нерегулярных вооруженных формирований, а также организаций и лиц, которые находятся под ее руководством, контролем или при ее поддержке;

Обе стороны должны воздерживаться от действий, которые могут усугубить или продлить спор в суде, а также затруднить его разрешение.

Важно отметить, что суд пока не признавал правомерность обвинений в адрес России. Временные меры — это судебный запрет. Ситуация «замораживается», пока суд не вынесет решение. В реальности Россия продолжает военные действия, а эффективных механизмов для того, чтобы принудить ее соблюдать свои решения, у Международного суда нет.



В 2017 году Украина уже подавала жалобу на Россию в Международный суд — в тот раз речь шла, в частности, о дискриминации крымских татар. Суд потребовал обеспечить право крымских татар на представление своих интересов — в том числе в рамках запрещенного в России меджлиса. Кроме того, он обязал Россию обеспечить право жителей Крыма на получение образования на украинском языке. Россия не выполняет требования суда; процесс уже пять лет находится на стадии рассмотрения по существу.

По теперешним обвинениям Украина должна подать меморандум до 23 сентября 2022 года. В нем обвиняющая сторона излагает факты нарушений и свою правовую позицию. После этого у России будет еще полгода на подготовку ответного документа — контрмеморандума. Далее начнутся возражения, замечания и ответы на них. Все это может занять годы. Например, суд по иску Боснии и Герцеговины против Сербии и Черногории шел почти 14 лет — с подачи заявления в 1993 году до официального признания геноцида в 2007 году.

Украина пока формально не обвиняла Россию в геноциде в Буче. Чтобы доказать такое обвинение, нужны доказательства, что украинцев убивали только за то, что они украинцы

После событий в Буче украинские и западные политики стали называть происходящее геноцидом. О геноциде, находясь в Буче, сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский, а 12 апреля с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Чтобы убийства в Киевской области и других частях Украины были официально признаны геноцидом, Украина должна выдвинуть в Международном суде новые обвинения против России. Пока Украина такого обращения не подавала.

Конвенция определяет геноцид как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, религиозную или расовую группу как таковую. Международный суд признает массовые убийства в Украине геноцидом, если будет доказано, что у России был умысел уничтожить украинский народ полностью или частично. Для этого Украине нужно собрать свидетельства того, что российские военные совершали убийства мирных жителей на основании их национальной принадлежности.