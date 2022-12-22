Журналисты The New York Times установили имена более 20 российских десантников, причастных к военным преступлениям в украинской Буче

The New York опубликовала расследование, посвященное военным преступлениям российских солдат в украинской Буче в марте этого года, когда город находился под российской оккупацией. Журналисты издания потратили восемь месяцев на изучение записей уличных камер, данных радиоперехватов, телефонных звонков и другой информации, связанной с происходившим на Яблонской улице в Буче.

В результате были подтверждены факты убийства российскими военными 36 человек, среди которых как мирные жители, так и пленные украинские солдаты.

Как пишет издание, изученные расследователями кадры свидетельствуют о том, что российские военные часто открывали огонь даже по людям, которые не представляли для них никакой угрозы, а также убивали случайных свидетелей своих преступлений.

Изданию также удалось установить имена 29 российских военнослужащих, находившихся в этот момент в этом районе Бучи.

Ими оказались Артем Колода, Виктор Рыбников, Денис Монахов, Александр Попов, Александр Агеев, Владимир Васильев, Дмитрий Антонников, Андрей Латынин, Сергей Малышек, Владислав Очиргоряев, Анатолий Жиров, Евгений Домрачев, Илья Сабуров, Николай Карташев, Максим Болбатов, Даниил Коновалов, Алексей Вишневский, Андрей Смирнов, Цыренжап Будаев, Владимир Кушнир, Андрей Дмитриенко, Артем Мишин, Анатолий Коноплев, Александр Валин, Анатолий Идиятулин, Александр Переверзев, Радий Забурин, Владимир Бакаев и Михаил Гурьянов.

Установить личности российских военных помогли данные о звонках с мобильных телефонов убитых и ограбленных украинцев, которыми затем пользовались российские солдаты.

Некоторые из этих имен ранее называло издание «Важные истории», которому удалось получить доступ к телефону выжившего после расстрела пленного украинского солдата. Российские военные позже звонили с этого устройства родным и друзьям в Россию.

Кроме имен простых солдат журналисты NYT также установили имена и позывные нескольких командиров, которые находились в непосредственной близости от места убийств. Как утверждает издание, это может говорить о том, что убийства мирных жителей и казни пленных происходили с ведома или по приказу командования.

Как пишет NYT, в разговорах военных, оказавшихся в распоряжении издания, фигурировали, в частности, позывные «Флакон», «Астра» и «Уран». Первые два, как удалось выяснить расследователям, принадлежат командирам батальонно-тактических групп 234-го полка. А позывной «Уран» принадлежит командиру этого полка Артему Городилову.

В июле 2021 года подполковник Артем Городилов был признан лучшим командиром парашютно-десантного полка российской армии. Отличившихся награждал лично командующий ВДВ Андрей Сердюков.

После отступления российских войск из Киевской области Городилов получил звание полковника.

Ранее Минобороны России назвало опубликованные фото из Бучи, на которых можно видеть трупы мирных жителей на улицах, «постановкой киевского режима» и заявило, что за то время, пока Буча находилась под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий».

Источник: The New York Times

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