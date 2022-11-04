Associated Press построило 3D-модель, которая воспроизводит российскую операцию по «зачистке» в Буче

Журналисты Associated Press, авторы подкаста PBS Frontline и аналитики визуальных данных из SITU Research воссоздали в 3D операцию российских военных по «зачистке» в Буче, где во время оккупации, по данным полиции Киевской области, умерло минимум 422 мирных жителя. Во время расследования журналисты использовали данные с дронов, записи с камер видеонаблюдения и перехваченные телефонные разговоры военнослужащих.

Согласно расследованию, наибольшее количество тел убитых украинцев после освобождения Бучи нашли на центральной Яблонской улице — около 40 человек. На этой же улице случилось большинство военных преступлений, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Во время оккупации Бучи российские военные искали людей, которые могут представлять потенциальную угрозу, используя список, составленный спецслужбами. Тех, кого подозревали в содействии украинской стороне, пытали и казнили.

Журналисты Associated Press показали в видеоверсии расследования видеозаписи и расшифровки разговоров российских военнослужащих, которые обсуждают убийства. Один из солдат рассказал своей матери, что на улицах лежат тела мирных жителей и их убили «наши». Другой признался, что российские военные расстреливают «всех», в том числе женщин и детей.

«Прячьте от меня ружье. Мне кажется, у меня уже крыша поехала. Я столько гражданских перевалил», — рассказал один из военных.

Российские военные также врывались в дома людей, взламывали замки и таранили заборы на танках. Они говорили местным жителям, что ищут оружие. Военные часто крали электронику, продукты питания и алкоголь.

Источник: Associated Press

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.