«Холод» рассказывает, о каких событиях первых дней 2023 года стоит знать, если вы совсем не читали новости.

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Российские военные обстреляли Украину в новогоднюю ночь

В ночь на первое января 2023 года российские военные нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Как заявили украинские власти, только над Киевом в новогоднюю ночь были сбиты 32 «воздушные цели». Всего же за ночь по всей стране предотвратили удары по меньшей мере 45 иранских беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

Ракеты в новогоднюю ночь прилетели не только по Киеву, но по и другим крупным украинским городам. В частности, Херсону: из-за удара город остался без света вместе с близлежащими населенными пунктами.

Минобороны России возложило ответственность за гибель российских военных в Макеевке на них самих

По данным Минобороны, через минуту после наступления Нового года ВСУ нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в украинской Макеевке, которая сейчас контролируется самопровозглашенной ДНР. Предположительно, в здании были размещены российские мобилизованные. По заявлениям украинских военных, в результате удара было убито около 400 военнослужащих.

Позже сообщения об ударе подтвердили российские провластные военкоры и представители властей самопровозглашенной ДНР. И те, и другие призвали привлечь к ответственности тех, кто решил разместить военнослужащих в неукрепленном здании, которое может попасть под огонь со стороны Украины.

Спустя несколько дней то, что по Макеевке ударили, признали и в российском Минобороны. Там сообщили о гибели 89 человек, не уточнив количество получивших ранения. В произошедшем обвинили погибших военнослужащих.

«Очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — сказано в сообщении Минобороны.

Объявленное Путиным «рождественское перемирие» не состоялось

5 января Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта на 36 часов: с полудня 6 января до полуночи 7 числа по московскому времени. Ранее объявить перемирие на Рождество призвал Патриарх Кирилл.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять предложение Путина о рождественском перемирии. Он отметил, что Россия таким образом пытается скрыть новые шаги агрессии. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение Москвы «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

Поручение оказалось невыполненным. 6 января российские войска обстреляли город Бахмут в Донецкой области. По данным офиса Генерального прокурора Украины, в результате минометных атак по жилым кварталам погибло два человека, еще 13 получило травмы и осколочные ранения. На следующий день в украинской генпрокуратуре сообщили, что с 22:00 до 22:30 часов 6 января «военные страны-агрессора с использованием реактивных систем залпового огня обстреляли кассетными боеприпасами один из районов Запорожья».

В воскресенье в Генштабе ВСУ подсчитали, что 7 января Россия нарушила собственный режим прекращения огня более 50 раз.

В Иране казнили еще двоих участников антиправительственных протестов

22-летнего Мохаммада Мехди Кареми и 39-летнего Сейеда Мохаммада Хоссейни казнили, как участников антиправительственных протестов. Их обвинили в убийстве члена сил «Басидж» (одно из подразделений Корпуса Стражей Исламской революции) Сейеда Рухоллы Аджамияна в городе Карадж, который находится недалеко от Тегерана.

По версии следствия, несколько демонстрантов, среди которых были оба осужденных, избили и зарезали безоружного Сейеда Рухоллу Аджамияна, «только потому что он был одет в форму Басидж».

В декабре адвокат Хоссейни рассказал, что его подзащитного пытали. Он также написал, что показания, данные под пытками, не имеют под собой законных оснований.

Еще три человека в рамках этого же дела приговорены к смертной казни. 11 обвиняемых получили тюремные сроки, пишет Reuters со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Всего с начала антиправительственных акций иранские власти повесили четырех митингующих. 7 января AFP сообщало, что всего к смертной казни были приговорены 14 человек.

Валерия Меладзе потребовали лишить всех наград и гражданства за поддержку Украины

Певец Валерий Меладзе на концерте в Дубае ответил «Героям слава!» на произнесенный одним из зрителей лозунг «Слава Украине!». После этого целый ряд прокремлевских политиков и общественных деятелей потребовали наказать артиста.

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева назвала поступок Меладзе «скотством, уродством и предательством» и заявила, что за это певца надо лишить российского гражданства. А лидер справороссов Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. «Это будет честно и справедливо», — заявил он.

Ранее Меладзе уже высказывался против войны в Украине и даже покидал Россию, но затем вернулся и продолжил давать концерты.

Умер Руслан Хасбулатов — один из главных противников Ельцина во время Конституционного кризиса 1993 года

5 января в родовом селе Толстой-Юрт неподалеку от Грозного похоронили Руслана Хасбулатова. В 1993 году, будучи председателем Верховного Совета России, он вместе с вице-президентом Александром Руцким возглавил вооруженное сопротивление с целью отстранения от власти действующего президента Бориса Ельцина.

Противостояние между Кремлем и Белым домом, где располагался Верховный совет, продлилось несколько недель и завершилось вооруженными столкновениями сторонников и противников Ельцина на улицах Москвы. Военные, вставшие на сторону президента, задействовали танки и штурмом взяли Белый дом. Сторонники Верховного Совета вскоре были осуждены, а затем амнистированы постановлением Госдумы

В отличие от Руцкого, который после этого был губернатором Курской области, Хасбулатов так и не вернулся в большую политику. Последние десятилетия он возглавлял кафедру мировой экономики в РЭУ имени Плеханова.

В Китае крематории не справляются с потоком тел умерших от ковида. Тем не менее страна открыла границы для туристов

Bloomberg сообщил, что в декабре китайские крематории перестали справляться с потоком тел умерших от коронавируса людей. Цены на кремацию в стране выросли в десятки раз.

В стране зарегистрировали одну из сильнейших вспышек заболеваемости с начала пандемии. Число новых заболевших в отдельные дни превышало 20 миллионов человек.

В то же время 8 января власти Китая впервые с начала пандемии объявили об открытии границ для туристов в преддверие Китайского Нового года.

Часть заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера, вернулись с войны в Украине и теперь на свободе. Среди них есть грабители и убийцы

Стали известны имена заключенных, у которых закончился контракт с ЧВК Вагнера. Они вернулись из Украины домой. Среди бывших вагнеровцев есть осужденные за грабежи, убийства, разбои и наркоторговлю, выяснили «Агентство» и «Важные истории».

Глава ЧВК Евгений Пригожин утверждает, что с них сняли судимости. Он также считает, что теперь к этим военнослужащим «милиция должна относиться с уважением». В разговоре с бывшими заключенными Пригожин попросил их «много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать».