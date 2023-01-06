Среди вернувшихся с войны заключенных, которых завербовали в ЧВК «Вагнер», есть осужденные за грабежи, убийства и наркоторговлю

«Важные истории» идентифицировали заключенных, которые отработали контракт в ЧВК «Вагнер» на войне в Украине. Среди них есть осужденные за грабежи, убийства, разбои и наркоторговлю. Глава ЧВК Евгений Пригожин утверждает, что с них сняли судимости.

Одним из вернувшихся с войны заключенных стал 34-летний Александр Суетов. В 2020 году его осудили на 10 лет за серию налетов на ювелирные магазины Санкт-Петербурга. Суетов и его банда ограбили шесть торговых точек, ущерб составил более шести миллионов рублей.

Еще одним заключенным, отработавшим контракт, является 41-летний Денис Кинев. Первое уголовное дело против него возбудили в 1999 году за кражу. В ходе одного из нападений Кинев убил человека. В 2011 году его приговорили к 17 годам заключения за несколько разбойных нападений.

С войны в Украине также вернулся 39-летний ветеринар Дмитрий Каравайчик, которого осудили за торговлю амфетамином на 17 лет, а журналисты называли его «русским Уолтером Уайтом». Вместе с Каравайчиком на 16 лет была осуждена его супруга. Теперь Каравайчик свободен, а его жена должна оставаться в заключении до 2034 года. Ветеринар рассказывал, что наркотики ему подбросили, а на самом деле он торговал лишь имитацией наркотических веществ.

С ЧВК «Вагнер» также работал 34-летний Анатолий Сальмин, которого судили четыре раза. В 2011 году за убийство его приговорили к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Последний приговор — два с половиной года в 2021 году за кражу пылесоса, микроволновки и стиральной машины.

С войны вернулся и 33-летний Александр Никитин. Он совершал кражи и разбои еще в подростковом возрасте — одно из ранних дел на него завели, когда Никитин был в пятом классе. В 2018 году несколько месяцев он находился в федеральном розыске за кражу из магазина, потом был арестован.

5 января Пригожин сообщил, что около 20 человек помиловали после завершения полугодового контракта.

«Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а законы они нарушать не должны. Но, если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем. <…> Надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества», — прокомментировал возвращение заключенных Пригожин.

Источник: «Важные истории»

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