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В новогоднюю ночь Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. ВСУ заявили о десятках сбитых ракет

10:52 • 01.01.2023

В ночь на первое января российские военные нанесли новый массированный ракетный удар по городам Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Как заявили в администрации Киева, только над украинской столицей и областью в новогоднюю ночь были сбиты 32 «воздушные цели».

Позже командование воздушных сил Украины уточнило, что за ночь по всей стране было сбито 45 иранских беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

Как сообщается, ракетной атаке в новогоднюю ночь подверглась не только украинская столица, но и Херсон, и близлежащие населенные пункты, которые остались без света в результате попадания российской ракеты в объект критической инфраструктуры, завили местные власти.

Источники: ВГА Киевской области, Командование воздушных сил Украины

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