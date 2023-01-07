В Иране казнили еще двух участников антиправительственных протестов. Один из них ранее сообщал о пытках

В Иране были повешены еще два участника антиправительственных протестов, сообщает судебное информагентство Ирана Mizan.

Речь идет о 22-летнем Мохаммаде Мехди Кареми и 39-летнем Сейеде Мохаммаде Хоссейни. Их обвинили в убийстве сотрудника Басидж, народного подразделения Корпуса стражей исламской революции. Суд посчитал, что 12 ноября протестующие избили и зарезали безоружного Сейеда Рухоллу Аджамияна «только потому что он был одет в форму Басидж». По версии следствия, силовик помогал расчистить дорогу, заблокированную митингующими.

Один из демонстрантов успел передать родственникам и адвокату, что к ним применялись пытки и угрозы сексуализированного насилия во время задержания и ареста.

«Я встретился с Хоссейни в тюрьме Карадж, он плакал, когда рассказывал о пытках. Ему закрыли глаза, связали руки и ноги, били ногами по голове и пытали током. Признания, выбитые под пытками, не имеет законных оснований», — сообщил адвокат одного из митингующих.

Таким образом, в Иране казнили уже четырех участников протестов. В начале декабря были повешены Маджид Резу Рахнавард и Мохсен Шекари.

Источник: Mizan

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