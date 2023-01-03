«Героям слава!» Валерия Меладзе потребовали лишить российского гражданства за поддержку Украины

Российский певец Валерий Меладзе на концерте в Дубае ответил «Героям слава!» на произнесенный одним из зрителей лозунг «Слава Украине!».

После этого целый ряд прокремлевских политиков и общественных деятелей потребовали наказать артиста.

«Скотство! Уродство! ПРЕДАТЕЛЬСТВО! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — прокомментировала в своем телеграм-канале произошедшее сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева.

«Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь “урвать” со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот “артист” свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо», — заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

В свою очередь, глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов сказал, что «действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО, и поддержание нацистского режима на братской Украине, а для кого-то это будет призыв именно к активным действиям».

Ранее Меладзе уже высказывался против войны в Украине и даже покидал Россию, но затем вернулся и продолжил давать концерты.

Источники: Елена Афанасьева, Сергей Миронов, Zvezdanews

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