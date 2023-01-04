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В Китае крематории не справляются с потоком погибших от коронавируса 

17:26 • 04.01.2023

В Китае из-за вспышки коронавируса крематории оказались переполнены. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов.

По данным агентства, из-за переполненности крематориев появился черный рынок ритуальных услуг. Люди переплачивают в несколько раз, чтобы кремировать тела умерших близких. Так, кремация в день смерти стоит почти 13 тысяч долларов, а в течении трех дней — около десяти тысяч. Прежде те же услуги стоили несколько сотен долларов. 

«Вся система парализована», — говорит сотрудник шанхайского крематория. По его словам, отрасль не способна справиться с такой нагрузкой. 

Bloomberg пишет, что в одном из похоронных бюро Пекина ежедневно кремируется около 150 тел. Ранее в день эту процедуру проходили не более 40 умерших. В одном из районов Шэньчжэня ежедневно сжигают около 500 тел, что в пять раз больше обычных показателей. 

Новая вспышка коронавируса началась в Китае после того, как власти ослабили ограничения из-за протестов населения. В декабре китайские власти перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости коронавирусом. 

Британская аналитическая компания Airfinity сообщала, что в конце декабря в Китае от ковида умирали до девяти тысяч человек в день. По их прогнозу в январе смертность достигнет 25 тысяч человек в сутки. 

Источник: Bloomberg

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