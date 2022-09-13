Можно ли заставить Путина уйти?

Муниципальные депутаты из Петербурга решили направить в Госдуму официальный запрос, в котором они просят выдвинуть обвинение в госизмене Владимиру Путину и отстранить его от должности президента. «Холод» объясняет, в чем смысл этого обращения и есть ли у Госдумы полномочия начать импичмент. Кстати, инициативу депутатов уже «отметили»: на них составили протоколы о «дискредитации» российской армии.

Скорее всего, депутаты Госдумы не исполнят просьбу мундепов. Тогда зачем нужен этот запрос?

В депутатском запросе совета муниципального образования Смольнинское говорится, что решение Путина начать войну вредит безопасности России: молодые трудоспособные граждане гибнут в боевых действиях, страдает экономика, блок НАТО расширяется на восток, а Украина получает современное вооружение, хотя целью операции была объявлена «демилитаризация». Совет видит в этом признаки госизмены и основание для отставки.

Своим запросом мундепы хотят поддержать избирателей, которые выступают против войны. «Граждане нас выбрали. И у нас от них много обращений с просьбой заявлять о нашей и их позиции. Выйти что-то заявить сейчас чревато [последствиями], поэтому они просят нас — и мы, как совет, нашли способ, который формально юридически чист. Один орган власти обратился к другому органу власти», — объясняет мундеп Дмитрий Балтруков.

Совет Смольнинского пока не отправил обращение, но собирается сделать это в ближайшее время. По закону Госдума обязана ответить на запрос в течение 30 дней. При этом полицейские уже обратили внимание на документ и составили на пятерых мундепов протоколы о «дискредитации» российской армии.

Допустим, Госдума всерьез рассмотрела запрос депутатов. Она правда может объявить Путину импичмент?

Теоретически да. В 93 статье Конституции описана процедура, по которой депутаты могут начать отставку Путина.

Чтобы отстранить президента от должности, Госдума должна обвинить его в государственной измене или ином тяжком преступлении. Предложение об обвинении должны высказать не менее трети депутатов, а проголосовать за него — две трети. В Госдуме также формируется специальная комиссия: ее задача — подготовить к голосованию заключение, насколько обоснованы обвинения против президента.

Если Госдума проголосует за выдвижение обвинений, то Верховный суд России должен будет их подтвердить. После этого решение Госдумы, заключение ее специальной комиссии, заключение Верховного суда и стенограмма заседания Госдумы, на котором было принято решение, направляются в Совет Федерации, который и принимает окончательное решение.

Верхняя палата парламента просит Конституционный суд проверить, соблюден ли порядок выдвижения обвинений. Если суд выносит положительное заключение, то Совету Федерации дается три месяца (с того момента, как Госдума выдвинула обвинения) на голосование по поводу отставки — как и в Госдуме, для этого нужно две трети голосов. Если в этот срок Совет Федерации не примет решение, это будет означать, что он отклонил обвинения против президента.

А депутаты когда-то уже пытались снять президента с должности?

Несколько раз. Импичмент хотели объявить Борису Ельцину.

Первые попытки депутаты предприняли еще в 1993 году, когда в России действовала Конституция 1978 года. Процедура в ней была более мягкой: президента можно было отстранить от должности, если он нарушил Конституцию, законы Российской Федерации или данную им присягу, а выдвигать обвинения в уголовном преступлении и подтверждать их в Верховном суде было не нужно. Кроме этого, с инициативой об отставке могли выступить сразу два органа: Верховный Совет и Съезд народных депутатов. В марте 1993 года именно депутаты Съезда обвинили Ельцина в том, что он пытается усилить свою власть с помощью неконституционного указа «об особом порядке управления». Попытка импичмента провалилась: для него не хватило голосов.

Осенью 1993 года депутаты снова попытались снять Ельцина с должности. Правда, тогда этого произошло не по их инициативе: своим указом президент нарушил статью Конституции, по которой его полномочия должны были автоматически прекратиться, а Президиум Верховного Совета только констатировал этот факт. Это обернулось конституционным кризисом и обстрелом Белого дома. Ельцин остался у власти.

В 1999 году отстранить Ельцина попыталась Госдума. Депутаты хотели выдвинуть обвинения против президента в развале СССР, разгоне Съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1993-м, развязывании войны в Чечне, развале армии и геноциде русского народа. Но по всем этим пунктам не удалось набрать 300 необходимых голосов для продолжения процедуры импичмента.