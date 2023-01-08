«Рождественское перемирие», объявленное Путиным, завершилось. По данным Киева, Россия нарушила его десятки раз 

Объявленное Владимиром Путины перемирие на Рождество завершилось сегодня в полночь. Как утверждают в Генштабе ВСУ, Россия нарушила собственный режим прекращения огня более 50 раз.

«Неся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянских направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском — оккупанты обороняются», — сказано в сообщении Генштаба.

До полуночи в Запорожье, которое находится под контролем Киева, произошел взрыв. Факт нанесенного удара подтвердил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, целью были военные и инфраструктурные объекты.

После окончания «перемирия» российская армия обстреляла Харьковскую и Запорожскую области. Так, в результате обстрела Мерефа погиб один человек, сообщил глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Кроме того, сообщалось о взрывах в Херсоне.

5 января после соответствующего обращения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла президент Владимир Путин дал указание российским военным с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января прекратить боевые действия на фронте в Украине. Он призвал украинскую сторону также прекратить огонь на это время.

Официальный Киев назвал действия Кремля уловкой и заявил, что не поддастся на нее. Западные лидеры также скептически отнеслись к заявлениям Москвы об одностороннем прекращении огня.

Так, американский президент Джо Байден назвал это попыткой Кремля «найти немного кислорода», а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель посчитал это попыткой выиграть время на перегруппировку войск, добавив, что режим тишины должен сопровождаться «выводом войск и военной техники с территории Украины».

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская армия соблюдала режим прекращения огня, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск.

Источник: Генштаб ВСУ, Олег Синегубов, ТАСС, «Суспiльне Херсон»

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