Минобороны подтвердило смерть 89 российских военных в результате удара по Макеевке и возложило на них ответственность за случившееся

Министерство обороны сообщило, что в результате удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке погибли 89 российских военнослужащих. Ранее российские власти сообщали о 63 погибших, а ВСУ говорили о гибели примерно 400 мобилизованных.

По данным российского военного ведомства, украинская артиллерия ударила по месту дислокации солдат шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. В сообщении Минобороны также отмечается, что пусковая установка, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, была уничтожена ответным огнем.

При этом в ударе по месту расположения мобилизованных обвинили погибших военнослужащих.

«Очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — сказано в сообщении Минобороны.

О том, что ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские мобилизованные, стало известно 1 января.

На следующий день в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что в новогоднюю ночь в аннексированной ДНР погибли до 400 российских мобилизованных, около 300 человек получили ранения разной степени тяжести.

Позже информацию о гибели военных подтвердило Минобороны и российские региональные власти. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших в Макеевке были военнослужащие из его региона.

Источник: Минобороны

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