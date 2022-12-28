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Что россияне искали в Google в 2022 году

28.12.2022

В этом году компания Google, которая каждый декабрь подводит итоги года для каждой страны трогательными видео «Год в поиске», не стала выпускать отдельный ролик про Россию. «Холод» проанализировал тренды за каждый месяц вместо Google — вот что получилось.

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Как мы анализировали

Google Trends считает популярность двумя способами: по общему числу запросов и по их относительному росту. По общему числу запросов обычно лидируют «погода», «переводчик» и другие запросы, которые миллионы людей вбивают ежедневно. По относительному росту в лидеры выходят запросы, которые стали искать намного активнее по сравнению с предыдущим месяцем. Например, если в январе «с 23 февраля» искали 1000 человек, а в феврале — 8000, то рост будет 700%. Распределение по местам условно: чтобы составить топ, мы сложили синонимичные запросы на одну тему (например, Аргентина–Франция и Франция–Аргентина). Но это помогает увидеть общую картину.

Январь: Казахстан и «Эйфория»

Самые популярные запросы в поиске:

  1. казахстан новости;
  2. архип куинджи;
  3. эйфория 2;
  4. михаил зеленский;
  5. татьянин день.

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. Казахстан;
  2. мужское женское 2022;
  3. бабл квас;
  4. невский/тень архитектора;
  5. собчак блиновская интервью.

В Казахстане прошли самые массовые за последние годы акции протеста. Google создал дудл в честь 180-летия со дня рождения художника Архипа Куинджи, при нажатии на который пользователи перенаправлялись на страницу поиска с запросом о нем. HBO выпустил второй сезон сериала «Эйфория» — премьерная серия поставила рекорд по просмотрам на платформе. 11 января умер телеведущий канала «Россия-Культура» Михаил Зеленский. 

Что не попало в тренды: ВОЗ зарегистрировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — с 3 по 9 января выявили 15 миллионов новых случаев заражения. Россия победила в медальном зачете Чемпионата Европы по фигурному катанию в Эстонии. Росфинмониторинг внес Алексея Навального и нескольких его сторонников в список экстремистов и террористов. Чеченские силовики похитили и увезли в Чечню из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву: ее сыновья критиковали Рамзана Кадырова.

 

Февраль: Олимпиада и война

Самые популярные запросы в поиске:

  1. олимпиада 2022;
  2. с 23 февраля;   
  3. украина новости;   
  4. переговоры/война россии и украины;  
  5. евгения брик.   

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. украина россия война/новости;
  2. подоляка юрий;   
  3. невский охота на архитектора;   
  4. донбасс сегодня;   
  5. золото.

21 февраля Путин признал независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а 24 числа Россия вторглась на территорию Украины. Информацию об этом россияне искали в том числе на ютуб-канале пророссийского блогера Юрия Подоляки, внесенного в украинскую базу «Миротворец». Сверхпопулярность также набрал запрос «санкции против россии», которые западные страны ввели из-за войны. Закончились Зимние Олимпийские игры в Пекине, во время которых решалось, допустят ли до соревнований фигуристку Камилу Валиеву. Кроме нее, пользователи часто интересовались Анной Щербаковой, олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Скончалась актриса Евгения Брик. Россияне стали еще активнее, чем в прошлом месяце, искать сериал «Невский». 

Что не попало в тренды: Чтобы не допустить эскалации конфликта на востоке Украины, на переговоры в Москву прилетел Эмманюэль Макрон. Владимир Путин принял его за очень длинным столом. Страны Европы закрыли пространство для российских самолетов — Россия ответила тем же.

 

Март: Доллар и военные эксперты

Самые популярные запросы в поиске:

  1. с 8 марта;
  2. тик ток вход;
  3. дефолт;
  4. курс доллара;   
  5. юрий подоляка.    

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. живой гвоздь канал;
  2. юрий подоляка;
  3. первый отдел 2 сезон;
  4. вар гонзо;
  5. мариуполь.

Россия оказалась под беспрецедентным количеством санкций. Из страны стали уходить иностранные компании и сервисы (об этом мы писали здесь). Курсы валют выросли так же резко, как в 2014 году, — доллар в среднем за месяц стоил 104,7 рубля. Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook. Запросы «meta», «apple pay», «spotify», «zara», «netflix» выросли более чем на 5000%. Обзоры Юрия Подоляки с рассказами о происходящем на фронте второй месяц подряд стали искать заметно чаще. Также часто искали канал WarGonzo военкора и пропагандиста Семена Пегова. После закрытия радиостанции «Эхо Москвы» резко выросла популярность запроса «Живой гвоздь» — ютуб-проекта радиостанции. В новостях читали о здоровье Владимира Жириновского, о смерти которого впервые сообщили еще в марте.  В России приостановила работу соцсеть TikTok. 

Что не попало в тренды: Украинцам удалось остановить наступление российской армии под Киевом. Сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова появилась в эфире с антивоенным плакатом. Россию исключили из Совета Европы.

 

Апрель: Буча и крейсер «Москва»

Самые популярные запросы в поиске:

  1. крейсер москва;
  2. с вербным воскресеньем;
  3. выходные в мае 2022;
  4. буча;
  5. александра яковлева.

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. зона комфорта;
  2. черный список;
  3. чикатило сериал;
  4. леди диана;
  5. хайп файтинг.

Россия отступила из-под Киева. ВСУ уничтожили крейсер «Москва», появились свидетельства военных преступлений российских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области. В столице самопровозглашенного Приднестровья Тирасполе произошло несколько взрывов, террористов так и не нашли. Умерла актриса Александра Яковлева, которая известна по ролям в «Чародеях», «Парашютистах» и «Человеке с бульвара Капуцинов». На ютубе россияне в основном искали сериалы — в том числе российские, вышедшие несколько лет назад.

Что не попало в тренды: Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде. Басманный суд арестовал оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о «фейках» о российской армии, в этот же день его признали «иноагентом». Во Франции переизбрали Эмманюэля Макрона.

 

Май: «Евровидение» и День Победы

Самые популярные запросы в поиске:

  1. с днем победы;
  2. евровидение 2022;   
  3. доктор стрэндж;   
  4. расписание егэ 2022;    
  5. карта осадков.    

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. евровидение;
  2. парад победы 2022 москва;  
  3. спартак динамо;
  4. алекс лютый дело шульца;    
  5. кобяков.   

Во время войны в Украине в России отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне. В Италии прошел ежегодный конкурс «Евровидение», на котором победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На НТВ вышел детективный сериал «Алекс Лютый. Дело Шульца» про сотрудника КГБ, а детский блогер Влад Кобяков ушел из популярного подросткового проекта «А4». 

Что не попало в тренды: На Юрия Шевчука составили протокол за антивоенное высказывание. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, против чего высказалась Турция. Сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм».

 

Июнь: ЕГЭ и «Вкусно — и точка»

Самые популярные запросы в поиске:

  1. юрий шатунов;        
  2. вкусно и точка;        
  3. пьер нарцисс;          
  4. баллы егэ;        
  5. день медицинского работника;
  6. лига наций.

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. юрий шатунов;
  2. по барам;
  3. кондитер дети;            
  4. little big;  
  5. вписка.  

Из-за проблем со здоровьем умерли музыканты Юрий Шатунов и Пьер Нарцисс. Группа Little Big уехала из России. В оккупированном Херсоне взорвали Дмитрия Савлученко, сотрудника пророссийской администрации. На месте сети «Макдоналдс», которая объявила об уходе в мае, открылась сеть «Вкусно — и точка». Стали известны результаты ЕГЭ, начался футбольный турнир Лиги наций УЕФА. В странах Европы и в США произошла вспышка обезьяньей оспы. 

Что не попало в тренды: Госдума приняла закон, позволяющий России не исполнять решения ЕСПЧ. В День России по всему миру прошли акции россиян против войны. В регионах России начали формировать добровольческие батальоны.

 

Июль: Икеа и Масяня

Самые популярные запросы в поиске:

  1. маша мармарис;     
  2. икеа;                             
  3. перламутровые;        
  4. chase no face;                 
  5. рпл.                             

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. даша каплан;          
  2. как долго я тебя ждала;
  3. человек за окном;           
  4. масяня;           
  5. юлик.          

Продолжались серьезные бои на Бахмутском и Северском направлении Донецкой области. В начале месяца из России окончательно ушла IKEA. Олег Куваев выпустил антивоенную серию «Масяни» про Санкт-Петербург под обстрелом. Произошло громкое расставание блогеров Даши Каплан и Юлика из-за измены Юлика с другой блогеркой — Машей Мармарис. Еще россияне искали кошку по кличке Сhase no face, у которой сильно деформирована мордочка из-за ран, и украинский сериал «Как долго я тебя ждала».

Что не попало в тренды: Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В Японии убили экс-премьер-министра Синдзо Абэ. NASA опубликовало первые фото, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб». Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси решила посетить Тайвань, вызвав этим жесткую реакцию Китая. Рогозина уволили с поста руководителя «Роскосмоса».

 

Август: «Дом Дракона» и Дарья Дугина

Самые популярные запросы в поиске:

  1. дом дракона;
  2. дарья дугина;
  3. proxifier;             
  4. горбачев;  
  5. апл.  

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. усик джошуа 2;        
  2. кубок фиферов;        
  3. tower of fantasy;  
  4. atomic heart;          
  5. мажор 4 сезон 6 серия.

Дарья Дугина погибла от взрыва в своем автомобиле. На 92 году жизни умер Михаил Горбачев. Начался чемпионат Англии по футболу, и прошел боксерский поединок за звание чемпиона мира между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком (он и победил). На «Амедиатеке» вышел сериал HBO «Дом Дракона», приквел «Игры престолов». Состоялся релиз глобальной версии китайской онлайн-игры Tower of Fantasy, а создатели шутера от российских разработчиков Atomic Heart показали новый трейлер. 

Что не попало в тренды: В Екатеринбурге задержали бывшего мэра Евгения Ройзмана по делу о «дискредитации армии». В Нагорном Карабахе произошло новое обострение. В Ростовской области от лесных пожаров пострадали больше 50 человек.

 

Сентябрь: Мобилизация и готовые домашние задания

Самые популярные запросы в поиске:

  1. гдз;
  2. мобилизация;
  3. обращение путина;   
  4. елизавета 2;  
  5. электронный дневник/журнал.   

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. мобилизация;          
  2. обращение путина;  
  3. пацанки;                      
  4. мистер х;            
  5. я узкий.

В России объявили мобилизацию. На ветках газопровода «Северный поток» произошла серия утечек, возможно, вызванных диверсией. Россия провела «референдумы» и аннексировала оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, хотя не контролировала полностью ни одну из них. В Иране начались протесты из-за смерти Махсы Амини: ее задержала полиция нравов. В автозаке девушку избили — она впала в кому и умерла через несколько дней. В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Несмотря на новости, из-за начала учебного года в топе традиционно оказался запрос на поиск готовых домашних заданий. Большую популярность набрали запросы «электронный дневник» и «электронный журнал». 

Что не попало в тренды: Украинская армия провела масштабное контрнаступление и освободила около девяти тысяч квадратных километров своей территории. Выпускник ижевской школы застрелил 13 человек и покончил с собой. Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова. Его обвинили в госизмене за публикацию материалов из открытых источников.

 

Октябрь: Крымский мост и День отца

Самые популярные запросы в поиске:

  1. крымский мост;
  2. день отца;
  3. хэллоуин;    
  4. человек бензопила;    
  5. сердце пармы.    

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. пацанки;  
  2. беременна в 16;  
  3. бой ислам махачев оливейра;  
  4. художник все серии подряд;       
  5. ветреный все серии подряд на русском языке. 

8 октября произошел взрыв на Крымском мосту — в ответ Россия обстреляла несколько городов Украины. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области. В топ запросов выбрались поединок по смешанным единоборствам между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, релизы аниме-сериала «Человек-бензопила», а также и российского фильма ​«Сердце пармы» и сериала «Художник».

Что не попало в тренды: Дважды в новостях, но все же не в топе оказался Илон Маск: он предложил свой план, как закончить войну (провести референдумы на захваченных Россией территориях), а потом все-таки купил Twitter. В Иркутске и Ейске боевые самолеты упали на жилые дома.

 

Ноябрь: Чемпионат мира и «Сердце Ивлеевой»

Самые популярные запросы в поиске:

  1. чемпионат мира 2022;  
  2. день матери;               
  3. proxifier;                          
  4. уэнсдей;                                
  5. учи.ру.                               

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. сердце ивлеевой;                   
  2. чемпионат мира по футболу 2022;     
  3. god of war ragnarok;              
  4. концерты тнт;                      
  5. куплинов.                               

В Катаре начался Чемпионат мира по футболу, Россия была отстранена. Блокировки интернет-ресурсов продолжались — одним из новых обходных путей стал VPN-сервис Proxifier, перенаправляющий подключения через прокси-серверы в других странах. Вышли шоу «Сердце Ивлеевой» — аналог «Замуж за Бузову» — и компьютерная игра God of War Ragnarök. 

Что не попало в тренды: Россия отступила из Херсона и начала обстреливать объекты инфраструктуры Украины. Украинские города регулярно оставались без света и тепла. Талибы официально ввели в Афганистане суд по законам шариата. Дональд Трамп объявил, что пойдет на выборы президента США в 2024 году.

 

Декабрь: Аргентина и «Уэнсдей»

Самые популярные запросы в поиске:

  1. аргентина франция;
  2. уэнсдей;
  3. аргентина нидерланды;
  4. бразилия хорватия;
  5. виктор бут.

Самые популярные запросы на YouTube:

  1. уэнсдей;
  2. аргентина франция;
  3. бургер кинг гов;
  4. танец уэнздей;
  5. аргентина хорватия.

Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Аргентины и Лионеля Месси. Вышедший на Netflix еще в ноябре сериал «Уэнсдей» стал популярен в соцсетях из-за эпизода с танцем главной героини. Торговавшего оружием россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ее задержали и осудили за хранение и контрабанду наркотиков за провоз одного картриджа для вейпа с гашишем. 

Что не попало в тренды: В России прекратил вещание телеканал Disney — его место в эфире занял российский «развлекательный канал для всей семьи “Солнце”». Министерство юстиции потребовало ликвидировать старейшую правозащитную организацию в России — Московскую Хельсинкскую группу. По всей стране участились полицейские облавы на призывников.

Автор
редакция «Холода»
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