В этом году компания Google, которая каждый декабрь подводит итоги года для каждой страны трогательными видео «Год в поиске», не стала выпускать отдельный ролик про Россию. «Холод» проанализировал тренды за каждый месяц вместо Google — вот что получилось.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Как мы анализировали Google Trends считает популярность двумя способами: по общему числу запросов и по их относительному росту. По общему числу запросов обычно лидируют «погода», «переводчик» и другие запросы, которые миллионы людей вбивают ежедневно. По относительному росту в лидеры выходят запросы, которые стали искать намного активнее по сравнению с предыдущим месяцем. Например, если в январе «с 23 февраля» искали 1000 человек, а в феврале — 8000, то рост будет 700%. Распределение по местам условно: чтобы составить топ, мы сложили синонимичные запросы на одну тему (например, Аргентина–Франция и Франция–Аргентина). Но это помогает увидеть общую картину. Январь: Казахстан и «Эйфория» Самые популярные запросы в поиске: казахстан новости; архип куинджи; эйфория 2; михаил зеленский; татьянин день. Самые популярные запросы на YouTube: Казахстан; мужское женское 2022; бабл квас; невский/тень архитектора; собчак блиновская интервью. В Казахстане прошли самые массовые за последние годы акции протеста. Google создал дудл в честь 180-летия со дня рождения художника Архипа Куинджи, при нажатии на который пользователи перенаправлялись на страницу поиска с запросом о нем. HBO выпустил второй сезон сериала «Эйфория» — премьерная серия поставила рекорд по просмотрам на платформе. 11 января умер телеведущий канала «Россия-Культура» Михаил Зеленский. Что не попало в тренды: ВОЗ зарегистрировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — с 3 по 9 января выявили 15 миллионов новых случаев заражения. Россия победила в медальном зачете Чемпионата Европы по фигурному катанию в Эстонии. Росфинмониторинг внес Алексея Навального и нескольких его сторонников в список экстремистов и террористов. Чеченские силовики похитили и увезли в Чечню из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву: ее сыновья критиковали Рамзана Кадырова.

Февраль: Олимпиада и война Самые популярные запросы в поиске: олимпиада 2022; с 23 февраля; украина новости; переговоры/война россии и украины; евгения брик. Самые популярные запросы на YouTube: украина россия война/новости; подоляка юрий; невский охота на архитектора; донбасс сегодня; золото. 21 февраля Путин признал независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а 24 числа Россия вторглась на территорию Украины. Информацию об этом россияне искали в том числе на ютуб-канале пророссийского блогера Юрия Подоляки, внесенного в украинскую базу «Миротворец». Сверхпопулярность также набрал запрос «санкции против россии», которые западные страны ввели из-за войны. Закончились Зимние Олимпийские игры в Пекине, во время которых решалось, допустят ли до соревнований фигуристку Камилу Валиеву. Кроме нее, пользователи часто интересовались Анной Щербаковой, олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Скончалась актриса Евгения Брик. Россияне стали еще активнее, чем в прошлом месяце, искать сериал «Невский». Что не попало в тренды: Чтобы не допустить эскалации конфликта на востоке Украины, на переговоры в Москву прилетел Эмманюэль Макрон. Владимир Путин принял его за очень длинным столом. Страны Европы закрыли пространство для российских самолетов — Россия ответила тем же.

Март: Доллар и военные эксперты Самые популярные запросы в поиске: с 8 марта; тик ток вход; дефолт; курс доллара; юрий подоляка. Самые популярные запросы на YouTube: живой гвоздь канал; юрий подоляка; первый отдел 2 сезон; вар гонзо; мариуполь. Россия оказалась под беспрецедентным количеством санкций. Из страны стали уходить иностранные компании и сервисы (об этом мы писали здесь). Курсы валют выросли так же резко, как в 2014 году, — доллар в среднем за месяц стоил 104,7 рубля. Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook. Запросы «meta», «apple pay», «spotify», «zara», «netflix» выросли более чем на 5000%. Обзоры Юрия Подоляки с рассказами о происходящем на фронте второй месяц подряд стали искать заметно чаще. Также часто искали канал WarGonzo военкора и пропагандиста Семена Пегова. После закрытия радиостанции «Эхо Москвы» резко выросла популярность запроса «Живой гвоздь» — ютуб-проекта радиостанции. В новостях читали о здоровье Владимира Жириновского, о смерти которого впервые сообщили еще в марте. В России приостановила работу соцсеть TikTok. Что не попало в тренды: Украинцам удалось остановить наступление российской армии под Киевом. Сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова появилась в эфире с антивоенным плакатом. Россию исключили из Совета Европы.

Апрель: Буча и крейсер «Москва» Самые популярные запросы в поиске: крейсер москва; с вербным воскресеньем; выходные в мае 2022; буча; александра яковлева. Самые популярные запросы на YouTube: зона комфорта; черный список; чикатило сериал; леди диана; хайп файтинг. Россия отступила из-под Киева. ВСУ уничтожили крейсер «Москва», появились свидетельства военных преступлений российских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области. В столице самопровозглашенного Приднестровья Тирасполе произошло несколько взрывов, террористов так и не нашли. Умерла актриса Александра Яковлева, которая известна по ролям в «Чародеях», «Парашютистах» и «Человеке с бульвара Капуцинов». На ютубе россияне в основном искали сериалы — в том числе российские, вышедшие несколько лет назад. Что не попало в тренды: Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде. Басманный суд арестовал оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о «фейках» о российской армии, в этот же день его признали «иноагентом». Во Франции переизбрали Эмманюэля Макрона. Читать еще Эмманюэлю Макрону — 45 Зинаида Пронченко — о том, как президент Франции мечтал понравиться вообще всем и что из этого вышло

Май: «Евровидение» и День Победы Самые популярные запросы в поиске: с днем победы; евровидение 2022; доктор стрэндж; расписание егэ 2022; карта осадков. Самые популярные запросы на YouTube: евровидение; парад победы 2022 москва; спартак динамо; алекс лютый дело шульца; кобяков. Во время войны в Украине в России отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне. В Италии прошел ежегодный конкурс «Евровидение», на котором победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На НТВ вышел детективный сериал «Алекс Лютый. Дело Шульца» про сотрудника КГБ, а детский блогер Влад Кобяков ушел из популярного подросткового проекта «А4». Что не попало в тренды: На Юрия Шевчука составили протокол за антивоенное высказывание. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, против чего высказалась Турция. Сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм».

Июнь: ЕГЭ и «Вкусно — и точка» Самые популярные запросы в поиске: юрий шатунов; вкусно и точка; пьер нарцисс; баллы егэ; день медицинского работника; лига наций. Самые популярные запросы на YouTube: юрий шатунов; по барам; кондитер дети; little big; вписка. Из-за проблем со здоровьем умерли музыканты Юрий Шатунов и Пьер Нарцисс. Группа Little Big уехала из России. В оккупированном Херсоне взорвали Дмитрия Савлученко, сотрудника пророссийской администрации. На месте сети «Макдоналдс», которая объявила об уходе в мае, открылась сеть «Вкусно — и точка». Стали известны результаты ЕГЭ, начался футбольный турнир Лиги наций УЕФА. В странах Европы и в США произошла вспышка обезьяньей оспы. Что не попало в тренды: Госдума приняла закон, позволяющий России не исполнять решения ЕСПЧ. В День России по всему миру прошли акции россиян против войны. В регионах России начали формировать добровольческие батальоны. Читать еще Пять главных вопросов о новых добровольческих батальонах Людей заманивают большими зарплатами и готовят к отправке на фронт — что об этом известно

Июль: Икеа и Масяня Самые популярные запросы в поиске: маша мармарис; икеа; перламутровые; chase no face; рпл. Самые популярные запросы на YouTube: даша каплан; как долго я тебя ждала; человек за окном; масяня; юлик. Продолжались серьезные бои на Бахмутском и Северском направлении Донецкой области. В начале месяца из России окончательно ушла IKEA. Олег Куваев выпустил антивоенную серию «Масяни» про Санкт-Петербург под обстрелом. Произошло громкое расставание блогеров Даши Каплан и Юлика из-за измены Юлика с другой блогеркой — Машей Мармарис. Еще россияне искали кошку по кличке Сhase no face, у которой сильно деформирована мордочка из-за ран, и украинский сериал «Как долго я тебя ждала». Что не попало в тренды: Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В Японии убили экс-премьер-министра Синдзо Абэ. NASA опубликовало первые фото, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб». Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси решила посетить Тайвань, вызвав этим жесткую реакцию Китая. Рогозина уволили с поста руководителя «Роскосмоса». Читать еще Куда подевался мой ангел? От российского ракетного удара в Виннице погибла четырехлетняя девочка. Вот история ее семьи

Сентябрь: Мобилизация и готовые домашние задания Самые популярные запросы в поиске: гдз; мобилизация; обращение путина; елизавета 2; электронный дневник/журнал. Самые популярные запросы на YouTube: мобилизация; обращение путина; пацанки; мистер х; я узкий. В России объявили мобилизацию. На ветках газопровода «Северный поток» произошла серия утечек, возможно, вызванных диверсией. Россия провела «референдумы» и аннексировала оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, хотя не контролировала полностью ни одну из них. В Иране начались протесты из-за смерти Махсы Амини: ее задержала полиция нравов. В автозаке девушку избили — она впала в кому и умерла через несколько дней. В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Несмотря на новости, из-за начала учебного года в топе традиционно оказался запрос на поиск готовых домашних заданий. Большую популярность набрали запросы «электронный дневник» и «электронный журнал». Что не попало в тренды: Украинская армия провела масштабное контрнаступление и освободила около девяти тысяч квадратных километров своей территории. Выпускник ижевской школы застрелил 13 человек и покончил с собой. Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова. Его обвинили в госизмене за публикацию материалов из открытых источников. Читать еще 22 года за информацию из «Википедии» Журналиста Ивана Сафронова осудили за госизмену. Главное

Октябрь: Крымский мост и День отца Самые популярные запросы в поиске: крымский мост; день отца; хэллоуин; человек бензопила; сердце пармы. Самые популярные запросы на YouTube: пацанки; беременна в 16; бой ислам махачев оливейра; художник все серии подряд; ветреный все серии подряд на русском языке. 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту — в ответ Россия обстреляла несколько городов Украины. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области. В топ запросов выбрались поединок по смешанным единоборствам между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, релизы аниме-сериала «Человек-бензопила», а также и российского фильма ​«Сердце пармы» и сериала «Художник». Что не попало в тренды: Дважды в новостях, но все же не в топе оказался Илон Маск: он предложил свой план, как закончить войну (провести референдумы на захваченных Россией территориях), а потом все-таки купил Twitter. В Иркутске и Ейске боевые самолеты упали на жилые дома. Читать еще На Кубани очень просто к этому относятся Репортаж из Ейска, где боевой самолет упал на жилой дом

Ноябрь: Чемпионат мира и «Сердце Ивлеевой» Самые популярные запросы в поиске: чемпионат мира 2022; день матери; proxifier; уэнсдей; учи.ру. Самые популярные запросы на YouTube: сердце ивлеевой; чемпионат мира по футболу 2022; god of war ragnarok; концерты тнт; куплинов. В Катаре начался Чемпионат мира по футболу, Россия была отстранена. Блокировки интернет-ресурсов продолжались — одним из новых обходных путей стал VPN-сервис Proxifier, перенаправляющий подключения через прокси-серверы в других странах. Вышли шоу «Сердце Ивлеевой» — аналог «Замуж за Бузову» — и компьютерная игра God of War Ragnarök. Что не попало в тренды: Россия отступила из Херсона и начала обстреливать объекты инфраструктуры Украины. Украинские города регулярно оставались без света и тепла. Талибы официально ввели в Афганистане суд по законам шариата. Дональд Трамп объявил, что пойдет на выборы президента США в 2024 году. Читать еще Какие VPN-сервисы еще работают в России Разбираемся, как россияне могут обойти блокировки