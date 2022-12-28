В этом году компания Google, которая каждый декабрь подводит итоги года для каждой страны трогательными видео «Год в поиске», не стала выпускать отдельный ролик про Россию. «Холод» проанализировал тренды за каждый месяц вместо Google — вот что получилось.
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Google Trends считает популярность двумя способами: по общему числу запросов и по их относительному росту. По общему числу запросов обычно лидируют «погода», «переводчик» и другие запросы, которые миллионы людей вбивают ежедневно. По относительному росту в лидеры выходят запросы, которые стали искать намного активнее по сравнению с предыдущим месяцем. Например, если в январе «с 23 февраля» искали 1000 человек, а в феврале — 8000, то рост будет 700%. Распределение по местам условно: чтобы составить топ, мы сложили синонимичные запросы на одну тему (например, Аргентина–Франция и Франция–Аргентина). Но это помогает увидеть общую картину.
Январь: Казахстан и «Эйфория»
Самые популярные запросы в поиске:
- казахстан новости;
- архип куинджи;
- эйфория 2;
- михаил зеленский;
- татьянин день.
Самые популярные запросы на YouTube:
- Казахстан;
- мужское женское 2022;
- бабл квас;
- невский/тень архитектора;
- собчак блиновская интервью.
В Казахстане прошли самые массовые за последние годы акции протеста. Google создал дудл в честь 180-летия со дня рождения художника Архипа Куинджи, при нажатии на который пользователи перенаправлялись на страницу поиска с запросом о нем. HBO выпустил второй сезон сериала «Эйфория» — премьерная серия поставила рекорд по просмотрам на платформе. 11 января умер телеведущий канала «Россия-Культура» Михаил Зеленский.
Что не попало в тренды: ВОЗ зарегистрировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — с 3 по 9 января выявили 15 миллионов новых случаев заражения. Россия победила в медальном зачете Чемпионата Европы по фигурному катанию в Эстонии. Росфинмониторинг внес Алексея Навального и нескольких его сторонников в список экстремистов и террористов. Чеченские силовики похитили и увезли в Чечню из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву: ее сыновья критиковали Рамзана Кадырова.
Февраль: Олимпиада и война
Самые популярные запросы в поиске:
- олимпиада 2022;
- с 23 февраля;
- украина новости;
- переговоры/война россии и украины;
- евгения брик.
Самые популярные запросы на YouTube:
- украина россия война/новости;
- подоляка юрий;
- невский охота на архитектора;
- донбасс сегодня;
- золото.
21 февраля Путин признал независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а 24 числа Россия вторглась на территорию Украины. Информацию об этом россияне искали в том числе на ютуб-канале пророссийского блогера Юрия Подоляки, внесенного в украинскую базу «Миротворец». Сверхпопулярность также набрал запрос «санкции против россии», которые западные страны ввели из-за войны. Закончились Зимние Олимпийские игры в Пекине, во время которых решалось, допустят ли до соревнований фигуристку Камилу Валиеву. Кроме нее, пользователи часто интересовались Анной Щербаковой, олимпийской чемпионкой в одиночном катании. Скончалась актриса Евгения Брик. Россияне стали еще активнее, чем в прошлом месяце, искать сериал «Невский».
Что не попало в тренды: Чтобы не допустить эскалации конфликта на востоке Украины, на переговоры в Москву прилетел Эмманюэль Макрон. Владимир Путин принял его за очень длинным столом. Страны Европы закрыли пространство для российских самолетов — Россия ответила тем же.
Март: Доллар и военные эксперты
Самые популярные запросы в поиске:
- с 8 марта;
- тик ток вход;
- дефолт;
- курс доллара;
- юрий подоляка.
Самые популярные запросы на YouTube:
- живой гвоздь канал;
- юрий подоляка;
- первый отдел 2 сезон;
- вар гонзо;
- мариуполь.
Россия оказалась под беспрецедентным количеством санкций. Из страны стали уходить иностранные компании и сервисы (об этом мы писали здесь). Курсы валют выросли так же резко, как в 2014 году, — доллар в среднем за месяц стоил 104,7 рубля. Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook. Запросы «meta», «apple pay», «spotify», «zara», «netflix» выросли более чем на 5000%. Обзоры Юрия Подоляки с рассказами о происходящем на фронте второй месяц подряд стали искать заметно чаще. Также часто искали канал WarGonzo военкора и пропагандиста Семена Пегова. После закрытия радиостанции «Эхо Москвы» резко выросла популярность запроса «Живой гвоздь» — ютуб-проекта радиостанции. В новостях читали о здоровье Владимира Жириновского, о смерти которого впервые сообщили еще в марте. В России приостановила работу соцсеть TikTok.
Что не попало в тренды: Украинцам удалось остановить наступление российской армии под Киевом. Сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова появилась в эфире с антивоенным плакатом. Россию исключили из Совета Европы.
Апрель: Буча и крейсер «Москва»
Самые популярные запросы в поиске:
- крейсер москва;
- с вербным воскресеньем;
- выходные в мае 2022;
- буча;
- александра яковлева.
Самые популярные запросы на YouTube:
- зона комфорта;
- черный список;
- чикатило сериал;
- леди диана;
- хайп файтинг.
Россия отступила из-под Киева. ВСУ уничтожили крейсер «Москва», появились свидетельства военных преступлений российских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области. В столице самопровозглашенного Приднестровья Тирасполе произошло несколько взрывов, террористов так и не нашли. Умерла актриса Александра Яковлева, которая известна по ролям в «Чародеях», «Парашютистах» и «Человеке с бульвара Капуцинов». На ютубе россияне в основном искали сериалы — в том числе российские, вышедшие несколько лет назад.
Что не попало в тренды: Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде. Басманный суд арестовал оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по делу о «фейках» о российской армии, в этот же день его признали «иноагентом». Во Франции переизбрали Эмманюэля Макрона.
Май: «Евровидение» и День Победы
Самые популярные запросы в поиске:
- с днем победы;
- евровидение 2022;
- доктор стрэндж;
- расписание егэ 2022;
- карта осадков.
Самые популярные запросы на YouTube:
- евровидение;
- парад победы 2022 москва;
- спартак динамо;
- алекс лютый дело шульца;
- кобяков.
Во время войны в Украине в России отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне. В Италии прошел ежегодный конкурс «Евровидение», на котором победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На НТВ вышел детективный сериал «Алекс Лютый. Дело Шульца» про сотрудника КГБ, а детский блогер Влад Кобяков ушел из популярного подросткового проекта «А4».
Что не попало в тренды: На Юрия Шевчука составили протокол за антивоенное высказывание. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, против чего высказалась Турция. Сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм».
Июнь: ЕГЭ и «Вкусно — и точка»
Самые популярные запросы в поиске:
- юрий шатунов;
- вкусно и точка;
- пьер нарцисс;
- баллы егэ;
- день медицинского работника;
- лига наций.
Самые популярные запросы на YouTube:
- юрий шатунов;
- по барам;
- кондитер дети;
- little big;
- вписка.
Из-за проблем со здоровьем умерли музыканты Юрий Шатунов и Пьер Нарцисс. Группа Little Big уехала из России. В оккупированном Херсоне взорвали Дмитрия Савлученко, сотрудника пророссийской администрации. На месте сети «Макдоналдс», которая объявила об уходе в мае, открылась сеть «Вкусно — и точка». Стали известны результаты ЕГЭ, начался футбольный турнир Лиги наций УЕФА. В странах Европы и в США произошла вспышка обезьяньей оспы.
Что не попало в тренды: Госдума приняла закон, позволяющий России не исполнять решения ЕСПЧ. В День России по всему миру прошли акции россиян против войны. В регионах России начали формировать добровольческие батальоны.
Июль: Икеа и Масяня
Самые популярные запросы в поиске:
- маша мармарис;
- икеа;
- перламутровые;
- chase no face;
- рпл.
Самые популярные запросы на YouTube:
- даша каплан;
- как долго я тебя ждала;
- человек за окном;
- масяня;
- юлик.
Продолжались серьезные бои на Бахмутском и Северском направлении Донецкой области. В начале месяца из России окончательно ушла IKEA. Олег Куваев выпустил антивоенную серию «Масяни» про Санкт-Петербург под обстрелом. Произошло громкое расставание блогеров Даши Каплан и Юлика из-за измены Юлика с другой блогеркой — Машей Мармарис. Еще россияне искали кошку по кличке Сhase no face, у которой сильно деформирована мордочка из-за ран, и украинский сериал «Как долго я тебя ждала».
Что не попало в тренды: Россия нанесла ракетный удар по Виннице. В Японии убили экс-премьер-министра Синдзо Абэ. NASA опубликовало первые фото, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб». Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси решила посетить Тайвань, вызвав этим жесткую реакцию Китая. Рогозина уволили с поста руководителя «Роскосмоса».
Август: «Дом Дракона» и Дарья Дугина
Самые популярные запросы в поиске:
- дом дракона;
- дарья дугина;
- proxifier;
- горбачев;
- апл.
Самые популярные запросы на YouTube:
- усик джошуа 2;
- кубок фиферов;
- tower of fantasy;
- atomic heart;
- мажор 4 сезон 6 серия.
Дарья Дугина погибла от взрыва в своем автомобиле. На 92 году жизни умер Михаил Горбачев. Начался чемпионат Англии по футболу, и прошел боксерский поединок за звание чемпиона мира между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком (он и победил). На «Амедиатеке» вышел сериал HBO «Дом Дракона», приквел «Игры престолов». Состоялся релиз глобальной версии китайской онлайн-игры Tower of Fantasy, а создатели шутера от российских разработчиков Atomic Heart показали новый трейлер.
Что не попало в тренды: В Екатеринбурге задержали бывшего мэра Евгения Ройзмана по делу о «дискредитации армии». В Нагорном Карабахе произошло новое обострение. В Ростовской области от лесных пожаров пострадали больше 50 человек.
Сентябрь: Мобилизация и готовые домашние задания
Самые популярные запросы в поиске:
- гдз;
- мобилизация;
- обращение путина;
- елизавета 2;
- электронный дневник/журнал.
Самые популярные запросы на YouTube:
- мобилизация;
- обращение путина;
- пацанки;
- мистер х;
- я узкий.
В России объявили мобилизацию. На ветках газопровода «Северный поток» произошла серия утечек, возможно, вызванных диверсией. Россия провела «референдумы» и аннексировала оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, хотя не контролировала полностью ни одну из них. В Иране начались протесты из-за смерти Махсы Амини: ее задержала полиция нравов. В автозаке девушку избили — она впала в кому и умерла через несколько дней. В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Несмотря на новости, из-за начала учебного года в топе традиционно оказался запрос на поиск готовых домашних заданий. Большую популярность набрали запросы «электронный дневник» и «электронный журнал».
Что не попало в тренды: Украинская армия провела масштабное контрнаступление и освободила около девяти тысяч квадратных километров своей территории. Выпускник ижевской школы застрелил 13 человек и покончил с собой. Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова. Его обвинили в госизмене за публикацию материалов из открытых источников.
Октябрь: Крымский мост и День отца
Самые популярные запросы в поиске:
- крымский мост;
- день отца;
- хэллоуин;
- человек бензопила;
- сердце пармы.
Самые популярные запросы на YouTube:
- пацанки;
- беременна в 16;
- бой ислам махачев оливейра;
- художник все серии подряд;
- ветреный все серии подряд на русском языке.
8 октября произошел взрыв на Крымском мосту — в ответ Россия обстреляла несколько городов Украины. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области. В топ запросов выбрались поединок по смешанным единоборствам между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, релизы аниме-сериала «Человек-бензопила», а также и российского фильма «Сердце пармы» и сериала «Художник».
Что не попало в тренды: Дважды в новостях, но все же не в топе оказался Илон Маск: он предложил свой план, как закончить войну (провести референдумы на захваченных Россией территориях), а потом все-таки купил Twitter. В Иркутске и Ейске боевые самолеты упали на жилые дома.
Ноябрь: Чемпионат мира и «Сердце Ивлеевой»
Самые популярные запросы в поиске:
- чемпионат мира 2022;
- день матери;
- proxifier;
- уэнсдей;
- учи.ру.
Самые популярные запросы на YouTube:
- сердце ивлеевой;
- чемпионат мира по футболу 2022;
- god of war ragnarok;
- концерты тнт;
- куплинов.
В Катаре начался Чемпионат мира по футболу, Россия была отстранена. Блокировки интернет-ресурсов продолжались — одним из новых обходных путей стал VPN-сервис Proxifier, перенаправляющий подключения через прокси-серверы в других странах. Вышли шоу «Сердце Ивлеевой» — аналог «Замуж за Бузову» — и компьютерная игра God of War Ragnarök.
Что не попало в тренды: Россия отступила из Херсона и начала обстреливать объекты инфраструктуры Украины. Украинские города регулярно оставались без света и тепла. Талибы официально ввели в Афганистане суд по законам шариата. Дональд Трамп объявил, что пойдет на выборы президента США в 2024 году.
Декабрь: Аргентина и «Уэнсдей»
Самые популярные запросы в поиске:
- аргентина франция;
- уэнсдей;
- аргентина нидерланды;
- бразилия хорватия;
- виктор бут.
Самые популярные запросы на YouTube:
- уэнсдей;
- аргентина франция;
- бургер кинг гов;
- танец уэнздей;
- аргентина хорватия.
Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Аргентины и Лионеля Месси. Вышедший на Netflix еще в ноябре сериал «Уэнсдей» стал популярен в соцсетях из-за эпизода с танцем главной героини. Торговавшего оружием россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ее задержали и осудили за хранение и контрабанду наркотиков за провоз одного картриджа для вейпа с гашишем.
Что не попало в тренды: В России прекратил вещание телеканал Disney — его место в эфире занял российский «развлекательный канал для всей семьи “Солнце”». Министерство юстиции потребовало ликвидировать старейшую правозащитную организацию в России — Московскую Хельсинкскую группу. По всей стране участились полицейские облавы на призывников.