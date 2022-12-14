11 декабря в России перестал работать популярный сервис Surfshark VPN. Пользователи не могут подключиться к серверам ни одной из стран, представленных в приложениях и расширении для браузера. Техподдержка пока не выпустила официальное заявление, почему сервис не работает в России, но предлагает обойти возможную блокировку с помощью подключения к VPN вручную и изменения настроек Surfshark. Разбираемся, какие VPN еще доступны россиянам.

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VPN-сервисы блокируют уже второй год

Ситуация с Surfshark — не первый подобный случай: например, в июне 2022 года заблокировали Proton VPN. Роскомнадзор объяснил это тем, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой». Впервые российские власти заблокировали несколько VPN-сервисов в июне 2021 года — такая возможность появилась у них, после того,как операторы связи установили необходимое программное обеспечение в рамках закона о «суверенном интернете». Но с начала войны в Украине, когда доступ ограничили к твиттеру, инстаграму, фейсбуку и множеству других сайтов, включая «Холод», Россия поднялась с 16 на второе место в рейтинге стран по количеству скачиваний VPN-приложений. Спрос на них вырос в несколько раз.

Пока за использование VPN-сервисов в России не предусмотрена ответственность. Даже если вы уже используете проверенный VPN, рекомендуем подобрать резервный на случай блокировки основного.

Что такое VPN? VPN — Virtual Private Network — это зашифрованный канал, который позволяет подключиться к интернету, как будто из другой страны. Для этого арендуется сервер за пределами России (самостоятельно либо через VPN-сервисы), с помощью специальной программы с ним устанавливается связь, и вы можете выходить в интернет в обход блокировок. «Представьте, что у вас есть дачный участок с глухим забором. Где бы вы ни находились внутри участка, внешний наблюдатель видит только то, что вы входите и выходите через ворота, все остальное для него скрыто, — объясняет Владимир Ломов из «Теплицы социальных технологий». — VPN — то же самое, просто ворота находятся за пределами России».

Бесплатные способы обойти блокировку

Как объясняет технический директор «Роскомсвободы» (общественная организация, защищающая цифровые права россиян) Станислав Шакиров, одновременно бесплатных, безопасных и не ограниченных по функционалу VPN-сервисов не существует. «Один пользователь обходится сервису в полдоллара-доллар. Если мы говорим о VPN на 100 тысяч человек, кто-то должен платить 50 тысяч долларов в месяц. С какой целью сервис будет заниматься такой благотворительностью?» — говорит он.

Бесплатные VPN монетизируют своих пользователей разными способами: могут украсть их данные, перехватывать трафик, вставлять назойливую рекламу.

Из безопасных способов обойти блокировки эксперты рекомендуют следующие:

Psiphon — VPN, разработанный в отличие от большинства таких сервисов в первую очередь для обхода интернет-цензуры, а не шифрования коммуникации. Работает на Windows, Android, iOS, а на MacOS только на макбуках с процессорами M1;

Censor Tracker — бесплатное расширение для браузеров Chrome и Firefox от «Роскомсвободы». Расширение обходит блокировки и выявляет сайты, которые хранят вашу информацию и могут передать ее органам

Tor — браузер, который обеспечивает анонимность и доступ к заблокированным сайтам

Платные способы обойти блокировку

Amnezia VPN и Outline — с их помощью можно арендовать свой собственный VPN-сервер за рубежом. Для этого потребуется время на настройку, но большой плюс в том, что Роскомнадзор о вашем VPN не узнает и не сможет заблокировать;

Red Shield VPN — доступно до 10 устройств по одной подписке, для оплаты принимаются российские карты, а для тех, кто уехал из России и нужен доступ к российским сайтам, есть российские сервера. Тарифные планы — от 2,74 доллара в месяц. Такая цена будет при оплате двухгодичного тарифа со скидкой 53% по промокоду VPNLOVE от «Роскомсвободы» (то есть вы заплатите 65,76 доллара за два года);

TrustZone — до пяти устройств, можно оплатить российскими картами, по промокоду VPNLOVE10 скидка 81% на трехлетний тариф — итоговая сумма оплаты 63,99 евро;

BlancVPN — безлимитное количество устройств, возможна оплата российскими картами, есть российские сервера. От 4 евро в месяц, три дня бесплатно по промокоду VPNLOVE;

PaperVPN — сервис от издания «Бумага». Тарифы от 75 рублей в месяц, есть как европейские, так и российские сервера. Трафик ограничен: от 150 до 250 гигабайт в месяц — этого хватит, даже чтобы скачать как минимум десяток фильмов в хорошем качестве.

А этими сервисами воспользоваться в России уже не получится

3 сентября 2021 года Роскомнадзор заблокировал Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

«Роскомсвобода» все еще рекомендует Proton VPN, ExpressVPN и Nord VPN: хоть их и заблокировали, они регулярно добавляют новые сервера, а через техподдержку можно получить IP-адреса не публичных серверов, до которых не добрался Роскомнадзор.

Чтобы вы точно могли читать заблокированные сайты, не используйте только один VPN-сервис. Скачивайте их заранее и пробуйте настроить как можно больше разных: если забанят один, подстрахует другой. Информацию о все еще доступных в России VPN можно отслеживать здесь.