Пять главных вопросов о новых добровольческих батальонах

В регионах России появились собственные «именные батальоны» — это подразделения, куда набирают контрактников из региона, чтобы отправить их на войну с Украиной. В батальоны нанимают не только военных, но и врачей и водителей. Местные власти завлекают жителей надбавками к обычной зарплате и единоразовыми выплатами в несколько сотен тысяч рублей. «Холод» отвечает на главные вопросы об этих батальонах.

Зачем эти батальоны нужны?

По сути, именные батальоны — это подразделения, в которых служат солдаты-контрактники. С самого начала войны региональные власти по всей России начали агитировать жителей идти служить по контракту: раздавали листовки на улицах, обзванивали по телефону. Теперь этих контрактников будут отправлять на войну в одном формировании с их земляками.

Поэтичные названия батальонов (в Татарстане, например, это «Алга» и «Тимер», по-татарски «Вперед» и «Железный») помогают властям регионов рекламировать службу по контракту. В некоторых регионах батальоны называют в честь героев Великой Отечественной войны. Глава Чувашии Олег Николаев, например, публично сравнивал именной батальон «Атӑл» (в переводе «Волга») с 139-й и 324-й стрелковыми дивизиями, которые формировались в Чувашии во время Второй мировой войны. А в Татарстане даже создали набор стикеров для телеграма — с изображениями военных и фразами вроде «Татары идут» и «Только Алга».

Кого в эти батальоны берут?

В основном мужчин от 18 до 50 лет, в некоторых регионах — и до 60. Как правило, чтобы заключить контракт и попасть в региональный батальон, не нужно ничего, кроме девяти классов образования, физического здоровья, отсутствия судимости за уголовные преступления и опыта срочной службы в армии (хотя в Чувашии и он необязателен).

В некоторых регионах требования выше: в Самарской области, например, нужно как минимум среднее специальное образование. Опыт участия в реальных боевых действиях, как правило, не требуется: прежде чем отправить на войну, контрактников за два этапа обучения в течение месяца учат держать в руках оружие на полигоне. После их ждет экзамен — если с оружием не сложится, контрактник «может помогать врачам и волонтерам».

Чем конкретно эти батальоны будут заниматься в Украине?

Все — по-разному. Некоторые регионы создают подразделения, которым предстоит не воевать, а помогать бойцам.

Именной батальон, который создали в Курской области, будет подвозить на передовую горючее, продовольствие и боеприпасы. А в Омской области в батальон приглашают медиков. Глава омской «Единой России» рекламирует эту идею так: власти перестали выплачивать сотрудникам больниц «ковидные» надбавки, поэтому поехать в Украину — хороший способ вернуть свой прежний заработок. Тем более, подчеркивает он, Минобороны предлагает больше денег, чем власти платили медицинским работникам во время пандемии.

На какие деньги существуют эти батальоны?

Люди, которые идут служить в региональные батальоны, заключают контракты с Минобороны — то есть зарплату они получают из федерального бюджета.

Часть расходов все равно берут на себя регионы. Например, в Петербурге власти сперва пообещали каждому, кто запишется в городские батальоны, «единовременную выплату от губернатора» — 100 тысяч рублей; вскоре сумму увеличили до 300 тысяч рублей. Власти Татарстана выдают бойцам своих батальонов 260 тысяч рублей — эти деньги они берут из резервного фонда республики. Кроме разовых выплат, некоторые регионы платят своим солдатам надбавки к зарплате: в Башкирии, например, это две тысячи рублей в сутки.

Форму, снаряжение и оборудование для солдат именных батальонов тоже покупают на деньги из региональных бюджетов. В Башкирии руководители батальона рассчитывают на спонсорскую помощь бизнеса.

Получают ли бойцы обещанные деньги?

Хотя солдат в именные батальоны набирать уже начали, не все региональные администрации успели наладить процесс выплат. В Чувашии, например, солдаты, которые вступили в батальон «Атӑл», написали главе республики письмо: они пожаловались, что ни 200 тысяч рублей из регионального бюджета, ни суточных не получили. Власти Чувашии признали, что не успели выпустить постановление, которое регламентирует, как именно бойцы батальона будут получать региональные выплаты, а военкомат не успел вовремя прислать списки заключивших контракт.

Многие регионы, кстати, не собираются отдавать все обещанные солдатам деньги сразу после заключения контракта: большую часть обещают перечислить спустя несколько месяцев.