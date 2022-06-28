Кто ушел и что осталось

В феврале 2022 года США и их союзники начали вводить санкции против России в связи с вторжением в Украину; к концу июня их число дошло до более чем восьми тысяч. С рынка стали уходить зарубежные компании — не только европейские и американские, но и азиатские. Рассказываем, сколько компаний ушло и какие отрасли потеряли больше всего зарубежных партнеров.

58% иностранных компаний ушли из России

На 27 июня, совсем ушли из России или остановили деятельность 799 компаний, или 58% иностранных компаний из списка мониторинга Йельской школы менеджмента. Еще 12% сократили производство, и столько же, 12%, незначительно ограничили активность (прекратили инвестирование, заключение новых контрактов).

Больше всего ушедших компаний — из Швеции и Великобритании

Компаний, которые ушли/остановили производство, сократили производство, незначительно ограничили и продолжили бизнес, страны, % Источник: Йельская школа менеджмента

Треть зарубежных фирм, которые имели бизнес-связи с Россией, зарегистрированы в США, 9% — в Германии, 3,7% — в Китае. Больше всего остановивших бизнес и полностью ушедших компаний среди шведских и британских — среди них ушли 88% фирм, работавших в России. Голландские и индийские фирмы чаще других выбирали сократить производство, а австрийские и датские чаще других незначительно снижали свою активность. 80% китайских и 57% индийских компаний продолжили бизнес как обычно.

Полностью уйти из России решились меньше 20% компаний из сферы здравоохранения

Компаний, которые ушли/остановили производство, сократили производство, незначительно ограничили и продолжили бизнес, сферы, % Источник: Йельская школа менеджмента

Больше всего зарубежных фирм было в промышленности — 25% от всех иностранных. Выше всего доля остановивших бизнес или полностью ушедших компаний — в сфере НКО — 92%, а также IT — 76%. Частично сократить операции предпочли 33,3% фирм сферы ЖКХ. 67% фармкомпаний оказались в группе лишь незначительно ограничивших свою активность или продолживших ее.

18% компаний продолжили работать в России без измений, в полном объеме

Продолжили свою деятельность 246 компаний, то есть 18% иностранных компаний в РФ из йельского списка. Половина оставшегося бизнеса зарегистрирована в Европейском союзе, причем большинство — во Франции, 16,6% — в Китае, 12% — в США.