Уже несколько недель сотрудники полиции и военкоматов устраивают облавы из-за призыва, который в этом году проходит с 1 ноября по 31 декабря. Например, в Москве мужчин задерживают и насильно доставляют в военкоматы с улицы, с работы или даже из кафе. Такая ситуация произошла и с 24-летним Игорем Перцевым. В начале ноября сотрудники полиции остановили его около метро. Сперва они попросили показать документы, а потом начали спрашивать про возраст, прохождение срочной службы и наличие отсрочки. Через несколько минут Перцева насильно посадили в полицейскую машину и отвезли в военкомат. Он рассказал «Холоду», что с ним было дальше и как он смог уйти из военкомата без повестки.

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Имя и фамилия героя изменены по его просьбе.

Я родился в сибирском городе, там закончил школу и в 18 лет встал на учет в местный военкомат. Почти сразу после этого я уехал в Москву, поступил в вуз и прикрепился к военкомату уже здесь. Через год я перевелся в другой вуз. Тогда родители мне сказали, что лучше прикрепиться в военкомат по месту прописки — из московского я снялся с учета. А потом забыл и не прикрепился больше никуда. Но по состоянию здоровья я годен к срочной службе.

Сейчас мне 24 года. Насколько я знаю от родителей, в квартире которых я прописан, повестки на мое имя никогда не приходили. Единственное — мне через них передавали рекомендацию прикрепиться к военкомату по месту жительства.

Сейчас я работаю видеооператором в Москве. Я не очень хорошо владею другими языками и не представляю, как искать работу где-то в другой стране. Мобилизации и срочного призыва я не особо боюсь, потому что не представляю, как меня могут заставить делать что-то против моей воли. Уезжать из России не хочу.

Косил под дурачка

В начале декабря мы с девушкой поехали по делам на метро «Комсомольская». На выходе из перехода меня остановили сотрудники полиции и попросили показать документы. Паспорта у меня с собой не было, поэтому я показал его фотографию на телефоне. Рядом в это же время еще несколько полицейских так же останавливали молодых людей и проверяли их документы.

Сотрудник полиции проверил мои данные в какой-то программе на своем планшете. Меня спрашивали, сколько мне лет, учусь ли я в вузе, какая у меня категория годности, служил ли я, есть ли отсрочка. Я отвечал честно: годен, не служил, отсрочки нет. Правда, решил не объяснять всю свою ситуацию с прикреплением к военкоматам и сказал, что прикреплен в родном городе.

Полицейские сказали, что меня задерживают и куда-то повезут. Сперва говорили, что надо установить мою личность, потом — что я уклоняюсь от призыва, поэтому надо отвезти меня в военкомат. Я отказывался, говорил, что они не имеют на это права, спрашивал, какие основания для задержания. Моя девушка стала снимать все на телефон. После непродолжительного спора меня затолкали в машину полиции. Там сидел еще один парень, тоже только что задержанный.

В машине мне сказали, что это служебный транспорт и снимать видео нельзя. Рядом со мной сел полицейский — пользоваться телефоном у меня не получилось. Нас отвезли в военкомат.

Полицейские, которые задержали меня и второго парня, передали нас сотрудникам военкомата. Там у меня документы уже никто не спрашивал: устанавливать мою личность, судя по всему, никто не планировал. Сотрудник военкомата спросил у полицейских: «Зачем вы мне его привезли без документов?».

Мне показалось, что полицейским, которые ловят людей на улице, довольно безразлично, что дальше будет с задержанными. Думаю, у них есть установка привезти в военкомат как можно больше молодых парней, и они просто это делают.

Меня оставили в коридоре, который был отделен от входной двери турникетом. В помещении было еще несколько задержанных, полицейский на входе и двое каких-то мужчин в гражданском: они не представлялись, но, видимо, были из военкомата.

Ко мне подошел один из этих мужчин в штатском. Он снова не представился и начал спрашивать, к какому военкомату я прикреплен, служил ли я, учусь ли в вузе. Говорил, что я совершил некое административное правонарушение (после смены места жительства военнообязанный должен в течение двух недель сняться и прикрепиться к новому военкомату, в противном случае его могут оштрафовать на сумму от 500 до 3000 рублей. — Прим. «Холода»), так как долго нахожусь в Москве и не прикрепился к местному военкомату. Потом он давил на меня и говорил еще и про уголовное правонарушение, которое я совершил, уклоняясь от срочной службы (если доказано, что человек уклоняется от срочной службы при отсутствии законного освобождения, он может быть приговорен к штрафу до 200 тысяч рублей, принудительным работам на срок до двух лет, аресту на срок до шести месяцев или лишению свободы до двух лет. — Прим. «Холода»).

Я отвечал односложно: «не знаю» или «забыл». Он говорил: «Другие парни нормально отвечают, что ты тут устраиваешь». Но я косил под дурачка, говорил, что от стресса все забыл. Мне кажется, что потом ему просто надоело со мной разговаривать, и он пошел к следующему парню.

Им не хочется возиться с теми, кто сопротивляется

Через пару минут, заметив, что я что-то пишу в телефоне, ко мне подошел второй сотрудник, тоже в штатском. Он сказал, что в помещении военкомата нельзя пользоваться телефонами, выдал мне пустой конверт и сказал телефон сдать. Я ответил, что это незаконно, что я ничего не отдам. Сказал, что меня незаконно и силой привезли в это место. Он не стал настаивать, отдал мне конверт и ушел. Хотя другие парни, насколько я видел, свои телефоны сдавали.

Когда сотрудники полиции, которые привезли меня в военкомат, уехали, я подумал, что сейчас мой шанс. Встал, прошел через турникет, нажал на кнопку, чтобы дверь открылась и просто вышел. Мне никто не мешал. Кто-то сказал, мол, пусть идет, но я был к ним спиной и не понял, кто именно это был.

Я понимал, что единственный способ полицейских и военкомов чего-то добиться от нас — это угрозы. К ним я сразу был готов, поэтому не удивился — просто старался не помогать им, не соглашаться с их требованиями, отстаивать свои права. Думаю, что им просто не хочется возиться с кем-то конкретным, кто сопротивляется: таких легче отпускать.

Мне повезло: у меня не было паспорта. Видимо, теперь я и не буду его носить с собой. Если бы забрали телефон, то я бы все равно ушел — телефон не жалко.

Могу дать такие советы парням, которые попадут в такую же ситуацию:

Ничего о себе не рассказывайте. Стройте из себя дурачка: в такой ситуации это вполне уместно. Можно проговаривать, что все происходящее — незаконно, что из-за такой неожиданности и от стресса вы все забыли. Например, я говорил: «Мне так страшно в военкомате — я себя очень плохо чувствую и не могу связать буквально двух слов, отпустите меня». Важно не облегчать им работу, не отвечать на вопросы.

В общественных местах обращайте внимание на скопление полицейских, особенно если рядом с ними есть машины. Это бывает около метро, около военкоматов. Можно изменить маршрут, если увидите такое.

Попробуйте встать и спокойно уйти, может, никто и не заметит и не будет вас возвращать обратно, как это получилось со мной.

Поделитесь с кем-то из близких геолокацией с телефона, чтобы они знали, где именно вы находитесь. Желательно протестировать эту функцию заранее, потому что от стресса в военкомате у меня это заняло довольно много времени.

Правозащитница Анастасия Буракова подтвердила, что советы Игоря Перцева могут помочь в такой ситуации. Буракова также добавила другие рекомендации: – ничего не подписывайте, если не понимаете правовых последствий подписания каждого конкретного документа;

– после подобного задержания и проверки в военкомате лучше какое-то время не живите в городе, где вы зарегистрированы и прикреплены к военкомату (особенно в Москве, где работает система распознавания лиц).

Про всю эту мобилизацию и призыв на срочную службу я читал посты в соцсетях, инструкции, как себя вести. Говорят, что все, кто сопротивляются, едут домой. Я поверил в это — так и получилось. Еще я слышал рекомендации сделать нотариальную доверенность («Холод» ранее рассказывал истории о том, как доверенность помогла избежать срочной службы. — Прим. «Холода»). Сейчас я понимаю, что это правильный совет.