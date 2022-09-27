Гайд по экстренному пересечению наземной границы

Пограничная служба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны, сообщил юрист Павел Чиков. А источник «Медузы» в администрации президента говорят о возможном в ближайшие дни закрытии границ России на выезд мужчин, находящихся в запасе. «Холод» составил гайд на случай, если вы собираетесь переходить наземную границу.

Прежде всего подготовьтесь к пересечению границы

Спланируйте дорогу. В зависимости от того, в каком регионе вы находитесь, у вас есть разные возможности уехать из России. Активисты «гайда в свободный мир» сделали чаты для разных регионов, можно найти там свой, скооперироваться с кем-то в чате или спросить о способе отъезда.

Проверьте не запрещен ли вам выезд. Запрет на выезд есть у людей, допущенных к гостайне, призванных на военную службу или АГС, подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам (если МВД ограничило выезд за границу), условно осужденных, сотрудников ФСБ. Также у лиц, проходящих через процедуру банкротства, у тех, кто сообщил заведомо ложные сведения о себе при оформлении загранпаспорта и должников (при наличии судебного решения). Для остальных граждан границы сейчас не закрыты. Судя по чатам, случаи отказа в выезде гражданам пока единичные — чаще всего отказывают тем, кто уже получил повестку либо «есть в списках от военкомата».

Узнайте, что происходит на границах прямо сейчас. Это можно сделать в канале активистов «Пограничного контроля» или в аналогичном чате, где люди делятся своим опытом прохождения границ. Блогер Роман Зарипов проанализировал эти сообщения и составил статистику прохождения погранконтроля, посмотреть ее можно здесь.



По его словам, всем мужчинам, кто публиковал отчеты 22-26 сентября в чате «Пограничного контроля», удалось покинуть страну, если у них не было врученных повесток или задолженностей у приставов. По состоянию на 26 сентября, в аэропортах пропускают практически всех, кто хочет выехать. Отвечать на вопросы лучше кратко и быстро. Повторные проверки касаются только людей призывного возраста, но и их в основном выпускают из страны. В некоторых регионах останавливают тех, кто ранее служил в армии и имеет категорию А в военном билете.

Найдите попутчиков для пересечения границы. Можно в этих чатах.

Проверьте себя по базе судебных приставов. Понадобится, если у вас есть долги и вы переживаете, выпустят ли вас за границу. Отказать в выезде вам могут, только если приставы установили запрет на выезд. Даже те, у кого есть долги выше 30 тысяч рублей, порой спокойно покидают страну, потому что приставы не успели установить запрет.

Подготовьтесь к долгой дороге. Учитывайте, что у многих наземных КПП сейчас большие очереди, вы можете простоять на границе несколько часов, морально подготовьтесь к этому и запаситесь всем необходимым, например, едой и водой.

Снимите наличные. За границей действуют ограничения для выпущенных в России карт Visa и Mastercard. С собой лучше брать наличные. Имейте в виду, что из России нельзя вывозить больше 10 тысяч долларов (572 500 рублей по состоянию на 26 сентября) на человека. У страны въезда также могут быть правила по ограничению ввоза валюты.

Ниже приведен полный список стран, куда можно уехать прямо сейчас. Условия меняются каждый день (а иногда каждый час).

🇧🇾 Беларусь

Условия: пограничного контроля между Россией и Беларусью нет. Россияне могут въехать в Беларусь без загранпаспорта и легально пребывать там до 90 дней. Сдавать ПЦР-тест при пересечении границы не нужно.

Как добраться: улететь до Минска можно из Москвы, Сочи, Петербурга, Екатеринбурга и Калининграда. Но почти все билеты до 28 сентября включительно раскуплены. На момент публикации еще оставались билеты на 28 сентября из Петербурга и Калининграда в Минск.



Прямые автобусы в Беларусь отправляются из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара и Курска.

На сайте «РЖД» пока доступны прямые поезда из Москвы в Минск, Брест и Гомель. И туда же из Санкт-Петербурга. Также в Минск можно добраться на поезде через Псков. Из Петербурга во Псков отправляются ежедневно три поезда и один вечерний из Москвы. Уже из Пскова можно доехать до Минска на автобусе за восемь часов.

Еще один вариант — добраться в Минск из Смоленска. На сайте РЖД пока доступны билеты из Петербурга в Смоленск. И скоростные поезда из Москвы. Из Смоленска в Минск можно доехать на поезде за четыре часа. Еще один вариант — доехать на поезде через Брянск. На момент публикации на сайте РЖД были доступны билеты с 29-го сентября

Что стоит знать: в чатах пересечения границ пишут, что документы в поездах проверяют выборочно, однако если вы пересекаете границу на машине, то документы на границе у пассажиров берут на проверку. Вот здесь перечислены адреса пунктов пересечения границы, где проходит паспортный контроль. В чате Россия — Беларусь пересекшие границу обмениваются своим опытом: большинство сообщают о том, что въехали в соседнюю страну без задержек и дополнительных проверок. Попутчиков ищут и лайфкахами по поиску билетов обмениваются в чате «Граница РФ-РБ».

🇰🇿 Казахстан

Условия: способов уехать из России в Казахстан или перейти пешую границу много. Въехать туда можно по внутреннему или заграничному паспорту. До 90 дней вы можете находиться в Казахстане без визы, но через месяц нужно будет зарегистрироваться в местной миграционной службе. Сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов не нужны.

Как добраться: сейчас наиболее верный способ попасть из России в Казахстан — на автомобиле или пешком через наземную границу. Билеты на поезда и автобусы на ближайшие дни раскуплены, а авиабилеты стоят дорого. В телеграм-чатах можно найти компании, которые вывозят людей на микроавтобусах. Билет на маршрут «Москва — Воронеж — Волгоград — Астрахань — Астана» в одном из таких объявлений стоит 6 тысяч рублей. Также активисты проекта «Женщины вывозят» предлагают свою помощь — волонтеры могут сесть за руль вашего автомобиля, довезти до границы с Казахстаном и вернуть автомобиль на место выезда.

На границе России с Казахстаном работают 30 автомобильных КПП, которые расположены в 10 регионах России. Все наземные автомобильные погранпереходы из России обозначены на карте. О состоянии дорог можно прочитать здесь.

1. Алтайский край: круглосуточно работают «Веселоярск» (нормальная дорога), «Горняк», «Кулунда», «Михайловка» (нормальная дорога), только с 9:00 до 21:00 «Малиновое Озеро», «Павловка (Славгород)», «Топольное». 2. Астраханская область: «Караузек». 3. Волгоградская область: «Вишневка», «Полынный». 4. Курганская область: «Воскресенское», «Звериноголовское», «Петухово». 5. Новосибирская область: «Павловка» (нормальная дорога). 6. Омская область: «Исилькуль» (нормальная дорога), «Невольное», «Одесское», «Ольховка» (нормальная дорога). 7. Оренбургская область: «Илек», «Комсомольский», «Маштаково», «Орск», «Сагарчин» (нормальная дорога), «Светлый», «Теплое». 8. Саратовская область: «Озинки» (нормальная дорога). 9. Тюменская область: «Казанское». 10. Челябинская область: «Бугристое» (нормальная дорога), «Мариинский», «Николаевка».

Если вы все же решили добираться на поезде, то учитывайте, что купить билет на сентябрь и начало октября уже не получится. Рейсовые автобусы обычно проезжают границу без очереди. Автобусы в Казахстан идут из Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Барнаула. Стоят они от 1,5 до 6 тысяч рублей в зависимости от города. Но билеты на сентябрь найти крайне сложно.

Москвичи на собственных автомобилях обычно добираются до Астрахани, Саратова или Оренбурга и оттуда едут к ближайшим АПП. В чате «Едем в Казахстан» пишут, что все КПП в приволжских и уральских регионах «забиты под завязку», учитывайте, что вы можете провести в пробке сутки и более. Однако не на всех КПП такая ситуация, шансы выехать, простояв на границе всего пару часов, все еще есть. По состоянию на 25 и 26 сентября в чатах были как истории про то, что люди провели больше суток в пробке, так и истории тех, кто успешно преодолел границу за несколько часов. Это также подтверждается и информацией, собранной «Службой поддержки», например, на малоизвестном КПП «Казанское» небольшие очереди (время ожидания 5-6 часов), а на КПП «Озинки» очередь не двигается и люди ждут больше суток.

До границы также можно добраться, поймав такси. Возле границы обычно тоже много таксистов как с российской, так и с казахской стороны. Но будьте внимательны — вблизи границы сейчас также много мошенников, которые продают водителям места в очереди, и водителей, которые предлагают довезти до границы, но обманывают.

Полезные ссылки: пограничные чаты (на 6, 10 и 30 тысяч участников);

чаты по переезду (Совместный переезд, Чат для потенциальных эмигрантов); Представители отдельных национальностей могут обратиться за помощью или найти попутчиков в профильных чатах: например, есть чат для башкир в Казахстане и татар в Казахстане.

Что стоит знать: лучше не менять деньги у менял, потому что они обсчитывают, после границы есть обменные пункты. Актуальный курс валюты можно проверить тут. В Казахстане принимают карту «Мир».



По информации на 25 и 26 сентября при пересечении российско-казахстанской границы людям либо не задают вопросов, либо спрашивают о службе, военно-учетной специальности, дате покупки билета. Процент мужчин, которых отводят на дополнительный контроль или не выпускают из страны, невысок.



Нелегальный переход границы лесами-полями не лучшая идея, хотя некоторые россияне так делают. 25 сентября казахстанские пограничники задержали на участке границы Костанайской области троих россиян, пытавшихся нелегально перейти границу, чтобы скрыться от мобилизации. После допроса их передадут российским властям.

После пересечения границы можно поискать волонтерские проекты, которые помогают новоприбывшим. Например, кинотеатр в Уральске предоставил ночлег и предложил питание почти 200 россиянам, которые не смогли снять жилье в городе.

🇫🇮 Финляндия

Условия: для въезда в Финляндию нужен загранпаспорт, который будет действителен еще минимум три месяца с момента окончания планируемой поездки, шенгенская виза и медстраховка. Результаты ПЦР-тестов и сертификат о вакцинации на паспортном контроле не нужен. Но пограничники могут спросить о забронированном жилье и обратных билетах.

Читать еще Как получить гуманитарную визу или политическое убежище? Список всех способов для россиян

Сколько еще границы будут открыты неизвестно, так как вечером 23 сентября власти Финляндии объявили, что закроют въезд в страну всем россиянам с туристическими визами. А 26 сентября стали появляться единичные сообщения о том, что российская погранслужба запрещает выезд некоторым гражданам в Финляндию. Первый такой известный случай был на КПП Вяртсиля, то же самое произошло и с россиянином на Торфяновке.

Как добраться: сейчас бюджетно и быстро в Финляндию можно добраться только на машине или автобусе. Однако почти все билеты на автобусы до Хельсинки на ближайшую неделю раскуплены — оставалось лишь небольшое количество билетов на 30 сентября на автобус LuxExpress.

Всего на русско-финской границе есть восемь контрольно-пропускных пунктов.

В Ленобласти:

— Брусничное

— Торфяновка

— Светогорск

Все три КПП работают круглосуточно. Отслеживать очереди и читать о том, как проходят проверки можно на этом сайте. А здесь собраны ссылки на трансляцию с камер на границе с Финляндией.

КПП в Карелии:

— Люття (с 8:00 до 22:00)

— Суоперя (с 09:до 20:00)

— Вяртсиля (круглосуточно)

И два КПП в Мурманске:

— Салла

— Лотта

По выходным они работают с 09:00 до 17:00, по будням — с 09:00 до 18:00.

В чате «Попутчики» регулярно публикуются объявления о поиске транспорта и пассажиров. В этом же чате для безопасности участников размещают примеры объявлений от мошенников.

Что стоит знать: на российской границе мужчин спрашивают, годны ли они для службы в армии, получили ли они повестку и уклоняются ли они от мобилизации. Задают и дополнительные вопросы, например: на какой срок приезжают в Финляндию, к кому едут и почему не ездили раньше. Однако люди проходившие через другие КПП пишут, что у них не спрашивали ничего про мобилизацию и военные билеты.

🇬🇪 Грузия

Условия: чтобы въехать в Грузию, вам потребуется загранпаспорт, виза не нужна (в стране можно находиться 365 дней подряд), ПЦР-тест тоже.

Как добраться: выехать наземным транспортом можно из Владикавказа через единственный наземный КПП Верхний Ларс, он работает круглосуточно. Однако нужно быть готовым к многочасовому ожиданию в пробке: по данным МВД по Северной Осетии, к 24 сентября на границе скопилось до 2300 автомобилей. Несколько участников очереди, которые пересекли границу 25 сентября, рассказали «Холоду», что в пробке можно было простоять больше 40 часов. Если вы рассматриваете вариант ехать через Верхний Ларс, запасайтесь едой, водой и бензином. 26 сентября появилось сообщение о том, что ожидание в очереди может занять до пяти суток.

Въезд во Владикавказ и выезд из него, по словам очевидцев, время от времени перекрывают сотрудники ГИБДД — обычно на несколько часов. Также в чатах пишут, что сотрудники ДПС требуют у водителей автомобилей с номерами других регионов взятки за проезд.

Чтобы сократить время ожидания на границе, многие люди доезжают до конца пробки на такси или личном автомобиле, а оттуда идут вдоль автомобильной очереди пешком. В качестве альтернативы автомобилю некоторые люди используют велосипед или электросамокат (проехать на обычном самокате при этом пограничники не позволяют). Объявление о продаже велосипеда или электросамоката можно найти, например, в чате Верхнего Ларса или на Авито. Вечером 26 сентября появились новости о том, что границу можно пересекать пешком, позже вышло уточнение, что пешком можно пройти только нейтральную зону между российским и грузинским КПП (около четырех километров), а для пересечения российской границы все же нужен транспорт. Однако, поступают сообщения, что и саму границу люди проходят без какого-либо транспортного средства.

Доехать до Владикавказа можно на автобусе, но в последние дни билеты практически недоступны: расписание автобусов и наличие билетов можно посмотреть здесь.

Что стоит знать: по данным статистики прохождения контроля, собранным Романом Зариповым, из 32 россиян, которые переходили границу, не выпустили двоих человек. Большинству тех, кто границу все-таки пересек, никаких вопросов, связанных с военной службой, не задавали вообще. 26 сентября появились новости о том, что на границу прибыли российские военнослужащие. Чуть позже Пограничное управление ФСБ по Северной Осетии выпустила заявление: «БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну».

25 сентября депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили заявила, что со следующего дня Грузия закроет границы для российских мужчин от 18 до 55 лет, однако к вечеру 26 сентября мужчин все еще пропускают на российско-грузинской границе и никто из официальных лиц Грузии не подтверждал слова Мамулашвили.

🇲🇳 Монголия

Условия: въехать в Монголию вы можете по загранпаспорту, виза не нужна. Для пересечения границы на автомобиле можно воспользоваться одним из восьми пропускных пунктов, каждый из которых работает по своему собственному расписанию. ПЦР-тест не нужен.



Как попасть: по земле в Монголию можно попасть через восемь пропускных пунктов

Пограничные пункты Кяхта и Монды — наиболее популярны для пересечения на автомобиле. По данным «Службы поддержки» 25 сентября на КПП Кяхта очередь практически не двигалась, при этом на КПП Ташанта желающих пересечь границу, наоборот, мало.

Можно доехать поездом из Иркутска в Улан-Батор, поезда ходят по вторникам и пятницам. Однако билеты на конец сентября раскуплены. На момент публикации на сайте РЖД были доступны билеты на 11 октября.

Из Улан-Удэ можно уехать на автобусе до городов Улан-Батор и Сухэ-Батор. Купить билеты на автобусы можно на автовокзале, однако в чатах пишут, что билеты на оба направления раскуплены до конца октября. В чатах можно найти объявления о продаже билетов на частные рейсы: например, рейс на 26 сентября до Улан-Батора или ежедневные рейсы до Сухэ-Батора можно найти в чате «гайд ✈️ из бурятии».

Что стоит знать: информации о том, чтобы кого-то из россиян не пропустили через границу с Монголией, пока нет.

🇪🇪 Эстония

Условия: с 19 сентября Эстония вместе с Латвией и Литвой закрыла въезд по сухопутным границам для россиян с туристическими визами.

В страну из России могут въехать люди с долгосрочными национальными визами D или обладатели ВНЖ стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии. Исключения также сделают для россиян, выезжающих по семейным и гуманитарным причинам, дипломатов и дальнобойщиков. ПЦР не требуется.

Как добраться: у Эстонии и России три наземных пограничных пункта:

«Ивангород» в Ленинградской области,

«Шумилкино» в Псковской области,

«Куничина гора» в Псковской области.

Все пункты пропуска работают круглосуточно. «Шумилкино-Лухамаа» и «Куничина гора-Койдула» — автомобильные КПП, «Ивангород-Нарва» можно пройти как на автомобиле, так и пешком с 8:00 до 20:00.

Что стоит знать: вопросы о релокации в Эстонию можно задать в чате «Ковчега» (организация, которая помогает с жильем уехавшим — прим. «Холода»).

🇳🇴 Норвегия

Условия: Норвегия сейчас пропускает россиян по туристической шенгенской визе через сухопутную границу. Для въезда не требуется ПЦР-тест. По шенгенской визе в Норвегии можно находиться до 90 дней в течение 180 дней.

Как добраться: у России и Норвегии есть один погранпункт «Борисоглебск». Он работает с 9:00 до 16:00 каждый день.

КПП «Борисоглебский» можно пересечь только на транспортном средстве. Те, у кого нет машины, могут доехать до Норвегии на автобусе или маршрутке из Мурманска до ближайшего норвежского города Киркенеса. Они пока ходят каждый день. Также можно взять такси в Мурманске. От Киркенеса до российского пропускного пункта 15 километров.

До Мурманска можно долететь за несколько тысяч рублей из Москвы и других городов. На момент публикации материала можно было найти прямые рейсы на 27 сентября за 12 тысяч рублей от «Победы» и за 40 тысяч рублей от «Аэрофлота», билет на 27 сентября может обойтись от 9 до 40 тысяч рублей, обратите внимание на время рейса (пограничный пункт работает только до 16:00).

Билет из Мурманска до Киркенеса на автобус обойдется в районе 2-2,5 тысяч рублей в зависимости от перевозчика. Забронировать билеты можно напрямую у перевозчиков или же приобрести в кассе на автовокзале в Мурманске. Контакты перевозчиков можно найти в гайде «Ковчега». В чате для релоцирующихся писали, что на автобусы уже нет мест на 27 и 29 сентября, на 28 сентября места еще могут быть.

Также из Мурманска в Киркенес можно взять такси. Стоимость будет зависеть от перевозчика, таксистов можно найти на Avito.

Люди, пересекшие границу 26 сентября, писали, что один мужчина смог пересечь КПП на велосипеде.

Из Киркенеса можно улететь на самолете в Осло прямым рейсом или с пересадкой в норвежском Тромсё. Из Осло можно уехать на пароме в Копенгаген или улететь в любую страну мира прямым рейсом или с пересадкой.

На своей машине также можно уехать в любую точку Норвегии, кратчайший путь до Осло проходит через Швецию и Финляндию. Время в пути по нему составляет около 23-24 часов без пробок. Швеция не закрывала свои границы для россиян, в страну можно въехать с любой шенгенской визой. Сколько еще границы с Финляндией для россиян будут открыты и смогут ли россияне пересечь норвежско-финскую границу неизвестно. 23 сентября финские власти объявили, что планируют закрыть въезд в страну всем российским туристам в ближайшее время. При необходимости Финляндию и Швецию можно объехать, однако длина маршрута увеличится в разы.



Что стоит знать: волонтеры «Ковчега», говорят, что норвежские пограничники спокойно пропускают россиян с шенгенскими визами. Российские пограничники задают вопросы о целях поездки, бронировании отелей и билетов. В чате «Ковчега» для релоцирующихся в Норвегию пишут, что 26 сентября ситуация на границе спокойная, очередей нет.

Есть информация, что пограничники с российской стороны задают очень много вопросов (отель, билеты, цель поездки) и пропускают большинство, но не всех.

Задать интересующие вас вопросы о переезде в Норвегию или найти попутчиков можно найти в чате по релокации.

🇱🇹 Литва

Условия: въехать в Литву из России по наземной границе с туристическим шенгеном не получится. Но пересечь границу могут те, у кого есть национальные долгосрочные визы D или обладатели ВНЖ любой из стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

В сентябре Латвия, Литва и Эстония ​​договорились ограничить въезд россиян с действующими шенгенскими визами через сухопутные границы с Россией и Беларусью. Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Как добраться: у России с Литвой четыре автомобильных КПП «Морское», «Советск», «Пограничный», «Чернышевское». Все они находятся в Калининградской области. До этих пунктов можно добраться как на собственном автомобиле, так и на такси из Калининграда.

Что стоит знать: интересующие вас вопросы о Литве можно задать в чате по релокации туда. Если вы находитесь в Калининградской области, можете вступить в чат по релокации оттуда.

🇱🇻 Латвия

Условия: Россия граничит с Латвией в Псковской области. Там расположены четыре автомобильных КПП — в Брунишево, Бурачках, Лудонке и Убылинке.

В Латвии, как и в Литве, и Эстонии, с 19 сентября действуют ограничения на въезд для россиян. Пересечь границу по туристическому шенгену не получится. Но въезд открыт для тех, у кого есть национальная долгосрочные визы D или ВНЖ в странах ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, а также еще для некоторых категорий граждан — например, для моряков, которые добираются на работу, или для поставщиков услуг по перевозкам, люди, въезжающие по гуманитарным причинам (при угрозе жизни и личной безопасности или, например, при смерти родственников за границей), посмотреть полный список можно здесь.

Латвийские пограничники понимают, что на фоне мобилизации россияне будут чаще запрашивать политическое убежище и предупреждают, что в Латвии довольно жесткие условия для получения такого статуса и уклоняющимся от мобилизации не стоит на него рассчитывать.

Как добраться: пересечь границу можно на личном автомобиле, автобусе или с частным водителем.

Что стоит знать: по состоянию на 26 сентября на российско-латвийских КПП везде очереди. По сравнению с Грузией и Казахстаном они небольшие, простоять можно от получаса до суток. Информации о том, чтобы кто-то стоял больше 24 часов — нет. Пользователи чатов пишут, что фуры пропускают быстрее, чем легковые автомобили. Особенно большие очереди в Шумилкино и Бурачках. Пользователи чатов советуют выбирать не латвийскую, а эстонскую границу, где очереди меньше.