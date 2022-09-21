20 сентября в России в рекордные сроки (всего за несколько часов) в двух чтениях приняли поправки в Уголовный кодекс. Теперь в нем появились термины «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также наказание за мародерство, отказ участвовать в боевых действиях и добровольную сдачу в плен. На следующий день в стране объявили частичную мобилизацию, «Холод» попросил Ивана Павлова, адвоката и основателя юридических проектов «Команды 29» и «Первый отдел», объяснить, как поправки и частичная мобилизация повлияют на жизнь россиян.

Зачем понадобились поправки в УК?

— Это артиллерийская подготовка к решению о мобилизации. Чтобы сразу после подписания указа президента была уже уголовная ответственность за нарушения.



Мобилизация — большая редкость. Ее вводят, когда все возможности и ресурсы полностью исчерпаны. 22 июня 1941 года был принят указ о мобилизации. Несравнимые события, но факт остается фактом (в России официально мобилизацию объявляли всего три раза: в 1914-м, 1941-м и 2022 году. — Прим. «Холода»). Частичная мобилизация — тоже очень серьезно.

Кто в первую очередь попадает под действие этих статей: призывники или те, кто на фронте?

— Поправки направлены на людей, которые подлежат призыву. Обычно под призывниками понимают молодежь, но под мобилизацию в некоторых случаях попадают и люди до 70 лет, если у них высокие звания. Солдат или матросов будут призывать до 50 лет. Лица, которые не имеют офицерских званий, тоже могут быть призваны, если им меньше 50.

Получается, на фронт могут попасть и те, кто отслужил 20 лет назад?

— Да. Речь обо всех резервистах — и тех, кто только вернулся со службы, и тех, кто годами находится в запасе.

Как будут обстоять дела с теми контрактниками, кто уже на войне?

— Все выходы для них закрыты. Теперь они уже подлежат мобилизации. Даже если они раньше могли прекратить контракт, то теперь нет. Они продолжат оставаться в зоне боевых действий, но уже в рамках мобилизации. В случае отказа им грозит тюрьма.

Есть критерии, по которым будут выбирать людей, подлежащих мобилизации?

— В президентском указе есть секретный пункт №7, где, скорее всего, сказано, что должны предпринять Министерства обороны, внутренних дел и другие органы исполнительной власти, которые должны проводить свои мобилизационные мероприятия (по словам пресс секретаря президента Дмитрия Пескова, в засекреченном пункте называется количество людей, которые должны быть мобилизованы. — Прим. «Холода»). В том числе Минобороны должно определить нужное количество людей, их специальности. Оно в совершенно непрозрачном порядке это определяет. Скорее всего, это будет секретно.

[В Министерстве обороны] обозначили цифру 300 тысяч, но, думаю, она ориентировочная. Списка военно-учетных специальностей мы пока не узнали, а значит, не можем точно сказать, кого и сколько они планируют мобилизовать. Но это тоже будет секретно, будет непрозрачно осуществляться отбор. Скорее всего, будут большие проблемы с призывом, ведь люди не родину идут защищать, а воевать на чужой земле. Будут хватать, кого поймают. Кого уговорят или принудят, того и заберут.

Если люди будут отказываются воевать, они будут попадать под репрессии?

— Думаю, мы увидим ряд показательных процессов, чтобы показать, что ждет уклонистов. При этом информацию об этих репрессиях будут распространять и пропаганда, и нормальные независимые СМИ, так как они обязаны информировать. И сам режим в этом заинтересован. Ему нужно, чтобы о тех репрессивных законах, которые они точечно применяют, знало как можно больше людей.

Могут ли ограничить выезд из страны?

— В условиях мобилизации лица, которые подлежат призыву, не только не имеют право покинуть страну, они не имеют право покидать место жительства или уехать в другой регион без разрешения военных комиссариатов или федеральных органов исполнительной власти. Полагаю, в ближайшее время транспортные компании перестанут продавать билеты для лиц призывного возраста, если нет разрешительных документов. Будут блокпосты на трассах, где будут проверять разрешительные документы водителей.

В день объявления частичной мобилизации авиакомпании и РЖД продолжили продавать билеты, россияне в телеграм-чатах для эмигрантов рассказывают, что проходят границу без проблем. Источники «Медузы» сообщили, что в Кремле решили пока позволить недовольным уехать, как минимум до окончания референдумов.

Что за разрешительные документы?

— Это может быть справка из военкомата о том, что человек освобожден от призыва по уважительной причине: например, по болезни. Или будут удостоверения о бронировании. Если человек работает чиновником или выполняет государственно важную работу. В таком случае человек под бронированием, а значит, освобожден от призыва.

Сегодня Шойгу заявил о том, что мобилизация «единоразовая». Что имеется в ввиду?

— Это ящик Пандоры. Цифра 300 тысяч людей нужна, чтобы успокоить людей. «300 тысяч подлежат призыву, зато свободны 25 миллионов». Однако это только начало. Цифра может меняться сколь угодно долго, для этого даже не надо будет менять указ президента. Это будет регулироваться внутри Минобороны.

Что делать тем россиянам, которые из-за своих убеждений не хотят идти на войну? По Конституции они могут пойти на альтернативную службу, реально ли как-то не попасть в зону боевых действий?

— Никаких гарантий тут нет. Куда отправят — туда поедешь. Универсальной рекомендация может быть сейчас только одна — постараться уехать из страны. Это уже сложно, но пути еще есть. Думаю, через какое-то время это будет уже невозможно (сам Иван Павлов находится не в России с 2021 года, после того как на него завели уголовное дело и внесли в список «СМИ-иноагентов». — Прим. «Холода»).

Кроме того, в Уголовном кодексе появилось наказание за добровольную сдачу в плен. Теперь оно карается 10 годами лишения свободы. Разве это не противоречит нормам международного гуманитарного права?

— Сейчас нет никакого дела до корреляции с международным правом. Путин уже принял решение. Он будет регулировать все внутренними инструкциями, не ориентируясь на ООН, ЕСПЧ и другие институции, поэтому про международные конвенции сейчас можно забыть.

В новых поправках, помимо мобилизации, закрепили понятия «военное положение» и «военное время» — есть ли вероятность, что их объявят в ближайшее время?

— Власть сейчас нацелена сейчас на то, чтобы решать фронтовые задачи, а все остальное не имеет для нее значения. Военное положение могут ввести, если конфликт переносится на какие-то отдельные регионы России. Сейчас уже сделана программа минимум, и она вполне устраивает власть. Посмотрим, как отреагирует народ.

Что бы вы порекомендовали делать людям, которые не хотят отправляться на войну?

— Если вы недовольны, то ищите тех, кто тоже недоволен, и объединяйтесь. Ваше недовольство должно быть заметно. Власть должна это увидеть. Если значительная часть людей выразит свой протест, то режим отступит.