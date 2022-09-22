Несмотря на мобилизацию, с 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу. Официально ЛГБТ-персоны участвуют в нем наравне со всеми, но есть два легальных способа не служить: получить освобождение по медицинским показаниям или пройти альтернативную гражданскую службу. Пересказываем памятку от «Движения сознательных отказчиков».

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Дисклеймер: По закону вас не имеют право забрать в армию во время призыва насильно, поэтому важно знать, как общаться с представителями органов власти (полицейскими, сотрудниками военкомата), какие аргументы подготовить и как себя вести.

Подать заявление на альтернативную гражданскую служба (АГС) на основании убеждений, связанных с вашей сексуальной идентичностью.

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это работа по трудовому договору с зарплатой и отпусками, которую человек выполняет вместо военной службы: например, на почте или в больнице.

По части 3 статьи 59 Конституции РФ, на АГС имеют право люди, чьи убеждения или вероисповедание несовместимы с военной службой: пацифизм, вероисповедание, антимилитаризм.

Чтобы получить направление на АГС, нужно сформулировать убеждения, подать заявление и изложить свои доводы на заседании призывной комиссии и только в случае положительного решения по замене на АГС пройти медицинское освидетельствование. После финальной призывной комиссии, которая суммирует решения первой комиссии и результаты медицинского освидетельствования, получить направление на АГС.

Для персон, решившихся публично признать сексуальную идентичность, мы предлагаем сформулировать заявление на АГС и выступать на комиссии по решению об АГС с этой позицией. Вот пример формулировки:

«Моя сексуальная идентичность является базой для убеждений, по которым я не считаю возможным лично для себя прохождение военной службы. Моя идентичность сформировала у меня убеждения о ценности права сохранять свою индивидуальность и выражать ее внешне, в том числе в манере одеваться, обустраивать свое жилище, в прическе, в речи, образе жизни. В то время как унификация всех сфер жизни в казарме не позволяет мне никак выражать свою индивидуальность. Более того, мои знания о случаях применения насилия в военных структурах к людям с такой же сексуальной идентичностью, как у меня, заставляют меня опасаться за собственную безопасность во время военной службы. Министерством обороны РФ не принимается никаких мер по искоренению гомофобии в армии. Я считаю военную гомофобию опасной для себя, поэтому выбираю альтернативную службу».

Члены призывной комиссии и врачи на любом этапе призыва не имеют права комментировать и критиковать вашу идентичность и внешний вид. Если это происходит — подавайте жалобу на поведение должностных лиц, допустивших в ваш адрес некорректные высказывания или поведение.

Например, по данным Движения сознательных отказчиков, в 2019 году Комитет здравоохранения Волгоградской области признал неэтичным поведение врача-психиатра, нецензурно комментировавшего сексуальную ориентацию пациента-призывника.

Если комиссия откажет в АГС по убеждениям, основанным на вашей сексуальной идентичности, обращайтесь к правозащитникам и подавайте иск в суд — такой отказ незаконный.

Образец иска в суд об обжаловании решения об отказе в замене ВС на АГС.

Суд дает шанс на то, чтобы добиться направления на АГС или хотя бы отложить решение о направлении вас на военную службу до следующего призыва: пока идет судебное разбирательство, вас призвать не могут. В следующий призыв вы можете снова подать заявление на АГС, лучше подготовиться к процессу и в случае отказа снова оспорить его в суде.

Получить освобождение от военной и гражданской службы на медицинских основаниях

Можно воспользоваться гомофобными взглядами призывной и медицинской комиссий и получить освобождение от службы. Это может быть некомфортным опытом — нужно быть готовым к медикализации сексуальной идентичности. Если в «военкомате» вы сообщите о своей идентичности, скорее всего, вас отправят на дополнительное обследование в психоневрологический диспансер (ПНД) по месту прописки.

Вероятно, в ПНД по результатам тестирований и обследований, вам поставят «диагноз» «Эгодистоническая половая ориентация». Это «заболевание» входит в группу расстройств личности в зрелом возрасте, термин означает неприятие своей ориентации и желание от нее отказаться — схоже с гендерной дисфорией, например. Данный диагноз относится к «Расстройствам половой идентификации и сексуального предпочтения», указанным в Расписании болезней.

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Таким образом, в российских медицинских учреждениях можно установить диагноз и избежать армии: вам присвоят категорию Д (не годен к военной службе) или В (ограниченно годен к военной службе, освобожден от призыва в мирное время и зачислен в запас).

Если вы не готовы публично заявлять о сексуальной идентичности в военкомате, получить освобождение можно только на общих основаниях. Важно заранее готовиться к медицинскому освидетельствованию и корректно собирать все документы, подтверждающие ваши диагнозы.

Куда обращаться по вопросам АГС:

t.me/agsnowarbot — обратиться за консультацией и юридической помощью в бот коалиции юристов и правозащитников — это бесплатно и ЛГБТ-френдли.

Движение сознательных отказчиков

Российская ЛГБТ-сеть

Психологическая помощь для ЛГБТ-персон:

Психологическая служба ЛГБТ-группы «Выход»

Психологическая помощь Российской ЛГБТ-Сети

Центр социально-психологических и культурных проектов «Ресурс»

Комьюнити-центр «Действие»

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