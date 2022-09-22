Как не идти в армию по мобилизации

Владимир Путин подписал указ о мобилизации 21 сентября 2022 года, и в тот же день некоторые россияне стали получать повестки. Кому-то мобилизационные предписания пришли еще весной. Теперь точно нужно идти в армию? Вариантов не воевать нет совсем? «Холод» рассказывает, что можно сделать.

Это фрагмент из большого текста «Холода» о мобилизации. Его полную версию читайте здесь. Чтобы не пропускать такие тексты в будущем, также подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Я не могу уехать по личным причинам. Что делать, если я в запасе, но не хочу служить?

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что давать общие рекомендации в такой ситуации невозможно.

«Есть выбор: отказываешься, тебя ведут в суд, тебя осуждают, садишься в тюрьму. Сидишь в тюрьме, там тебя три раза в день кормят, выводят на прогулку, не стреляют. Каждый должен анализировать свою ситуацию и решать самостоятельно, — говорит Мельникова. — Обращайтесь к юристам, и они будут помогать в каждом отдельном случае».

Но пока вам не вручили повестку в руки по месту жительства или по месту работы и вы не поставили на ней подпись, можно поискать варианты.

Проверить здоровье

Юристы советуют проверить наличие заболеваний, которые не позволяют проходить воинскую службу. Посмотреть их список можно здесь.

Если с периода последней медкомиссии у вас появилось заболевание, которое не позволяет проходить военную службу, собрать по нему все документы нужно заранее, чтобы показать их на медкомиссии в военкомате.

Вспомнить об убеждениях

Сообщество юристов и правозащитников «Призыв к совести» напоминает, что с момента зачисления в запас у гражданина могли сформироваться убеждения, противоречащие несению военной службы. По статье 59 (части 3) Конституции РФ люди, чьи убеждения или вероисповедание несовместимы с военной службой, имеют право на альтернативную гражданскую службу (АГС). «Те, кто будет заявлять об убеждениях и требовать АГС, не должны призываться до того момента, пока государство не обеспечит им возможность реализовать свое право на прохождение АГС вместо военной службы по призыву при мобилизации», — говорится в телеграм-канале «Призыва к совести».

В заявлении на АГС в случае мобилизации важно обосновать, что убеждения, противоречащие несению военной службы, появились после ее прохождения (или зачисления в запас). Нужно изложить эти убеждения и описать, как они сформировались. О том, как и куда подавать такое заявление, можно прочитать здесь.

Что будет, если просто проигнорировать повестку?

Когда подлежащий мобилизации получает повестку, его решения начинают иметь правовые последствия. До этого момента никакая ответственность за уклонение от мобилизации в законе не прописана.

Отказ от прихода в военкомат после получения повестки может караться административным штрафом от 500 до 3000 рублей. Это хорошие новости. Плохие в том, что если человек продолжит уклоняться от военной службы, то это уже уголовное преступление, за которое дают до двух лет тюрьмы. Решать, в чем именно обвинить отказника, будут полицейские; затем правильность наказания должен подтвердить суд. А если человек симулирует болезнь, использует подложные документы или наносит себе повреждения, чтобы не служить, ему грозит срок уже до 10 лет лишения свободы.

Отдельная категория — запасники, имеющие мобилизационные предписания (многие получили их весной этого года). Они уже сейчас, после выхода указа о мобилизации, должны сами явиться в военкомат.

Можно ли выехать за пределы России, если ты еще не получил повестку?

Павел Чиков пишет, что ограничения на выезд касаются всех, кто стоит на воинском учете (независимо от того, подлежат они призыву по мобилизации или нет).

«По закону люди не могут покидать место жительства без разрешения военного комиссариата, если у них есть военно-учетная специальность. Но как формально это будет контролироваться? Не уверена, что у нас настолько хорошо налажено межведомственное взаимодействие, — говорит правозащитница Анастасия Буракова. — В теории, никто не будет препятствовать выезду, пока человек не получил повестку».

Если же человека все-таки не выпустят на границе, то его просто развернут обратно и не дадут разрешение на выезд, уверена Буракова.

Пограничная служба ФСБ 21 сентября 2022 года сказала «Холоду», что из-за введения частичной мобилизации правила пересечения границы для мужчин призывного возраста не изменились.