Россиянам разрешили пешком переходить границу с Грузией. В ФСБ уточнили — для этого нужен самокат или велосипед

На КПП «Верхний Ларс» начали пропускать людей, которые идут пешком. Официально пункт пропуска для этого не предназначен.

Отмечается, что такое решение было принято из-за многокилометровых пробок, которые образовались у границы с Грузией после того, как Владимир Путин объявил в стране мобилизацию.

В телеграм-чате «Верхний Ларс» те, кто сейчас стоит в очереди на границе, подтверждают эту информацию.

При этом пресс-служба пограничного управления ФСБ по Северной Осетии пишет, что россиянам разрешили переходить границу не пешком, а на самокатах или велосипедах. Если у человека нет таких транспортных средств, то он сможет пересечь границу только на машине, уточняет пресс-служба.

«В пешем порядке — это значит на самокатах, велосипедах и так далее. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство. Люди должны соблюдать разновидность пункта пропуска. То есть по факту они выезжают на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах и так далее», — сказали в пресс-службе.

Обновлено в 20:15. Добавлено сообщение пресс-службы пограничного управления ФСБ по Северной Осетии, изменен заголовок.



Источник: Baza, РБК

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