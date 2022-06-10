Хроника войны с Украиной. День 107

Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни двух британцев и марроканца, воевавших на стороне украинской армии. Власти Великобритании пообещали добиваться освобождения своих граждан.

12:02

Басманный суд Москвы арестовал земельный участок журналиста Александра Невзорова, обвиняемого в распространении «фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге », — сказали в пресс-службе.

Александр Невзоров находится не в России. Он заочно арестован и объявлен в розыск. Уголовное дело на журналиста завели из-за видео об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.

9 июня правозащитник Павел Чиков рассказал, что аресты имущества коснулись уже четырех человек, против которых возбуждены уголовные дела по статье о «фейках» про российскую армию. Все они находятся не в России и объявлены в розыск.

11:32

В Харькове за прошедшие сутки погибли два мирных жителя, еще 15 человек ранены, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. По области погибли еще четыре человека, госпитализированы 13 человек.

10:57

«Наше Радио» отменило программу музыканта Бориса Гребенщикова «Аэростат » после негативных комментариев в соцсетях и звонка из прокуратуры, рассказал создатель радиостанции Михаил Козырев.

По его словам, в соцсетях «разразился шквал призывов протестовать против выхода передачи », после этого на радиостанцию «позвонили из прокураторы и сказали, что придут на станцию с проверкой », «на соцсети и сайт радиостанции началась атака "возмущенных" слушателей », после чего руководство радио решило отменить программу и извинилось перед Гребенщиковым.

С 2005 года Гребенщиков вел программу «Аэростат » на «Радио России », однако радиостанция отказалась от нее после слухов о том, что музыкант перевел 12 миллионов евро в пользу Украины, которые появились после интервью Гребенщикова израильскому телеканалу. Там он рассказал, что участвовал в концерте в Берлине, по результатам которого «худо-бедно » удалось собрать 12 миллионов евро.

«У меня никогда не было 12 миллионов, и сама мысль об этом кажется мне смешной. Они сами соображают, что пишут? Похоже, что нет», — сказал Гребенщиков Daily Storm в конце мая.

После этого о решении выпускать «Аэростат » объявило «Наше Радио». Сейчас это сообщение удалено, но его копия доступна в веб-архиве.

9:55

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил число ежедневно гибнущих украинских военных в 100-200 человек, сообщает «Русская служба Би-би-си».

По его словам, причина роста потерь — значительное преимущество российской армии в возможностях артиллерии. Как отметил Подоляк, Украине нужно от 150 до 300 реактивных систем залпового огня, чтобы эффективно освободить свою территорию.

«Пока Россия не потерпит серьезного военного поражения, не будет возможна никакая форма диалога и они и дальше будут пытаться захватить часть нашей страны», — сказал Подоляк.

9:33

Итоги 106-го дня войны

Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни двух британцев и марроканца, воевавших на стороне украинской армии. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Джейми Дэвис сообщил, что в стране будут добиваться освобождения своих граждан.

Украина ввела санкции против президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова.

Каждая четвертая жалоба в администрацию президента с начала 2022 года была подана на Минобороны, а с началом войны число жалоб на ведомство выросло в шесть раз, подсчитали «Важные истории».

Cтавропольца Савелия Морозова оштрафовали по статье о дискредитации армии после его объяснения военкомату, почему он не хочет служить в армии и предпочитает альтернативную гражданскую службу.

Фото на обложке: Oleksandr Ratushniak / AP / Scanpix