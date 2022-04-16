Хроники войны с Украиной. День 52

В Харькове в результате обстрела погибли 10 человек, в том числе семимесячный ребенок. В Севастополе на церемонии прощания с крейсером «Москва» возложили венок с надписью «Кораблю и морякам». В Минобороны утверждали, что весь экипаж был эвакуирован.

12:31

МИД РФ запретило въезд в Россию премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, его заместителю Доминику Раабу, первому министру Шотландии Николе Стерджен и еще 10 британским политикам, включая бывшего премьер-министра страны Терезу Мэй.

«Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии», — говорится в заявлении ведомства.

12:23

Стелу на въезде в Энергодар в Запорожской области окрасили в цвета российского флага. Фотографию опубликовал в своем телеграм-канале представительно российских сил в городе Владимир Рогов. Раньше стела была окрашена в цвета украинского флага.

12:15

Центр информационной устойчивости (CIR) опубликовал в твиттере таймлапс снимков со спутников компании Planet Lab, на котором видно, как появляются ряды новых могил в Херсоне в период с 28 февраля по 15 апреля.

В начале марта исследователь из Австралийского института стратегической политики (ASPI) Натан Расер опубликовал снимок PlanetLab, на котором видно, как бульдозеры копают могилы на городском кладбище Херсона 28 февраля. К 3 апреля он насчитал 824 новых могилы. По мнению исследователя, около 300 из них на тот момент были засыпаны, остальные оставались открытыми.

11:56

Украинские СМИ, в том числе информагентство УНИАН, распространили фейковую новость о том, что Дмитрий Медведев рассказал о приказе Владимира Путина уничтожить спутники Илона Маска Starlink. Внимание на это обратило издание Sota в своем телеграм-канале.

Сайт er-duma.ru, на котором изначально была опубликована новость о Медведеве, полностью копирует дизайн официального сайта фракции «Единая Россия» в Госдуме (er-gosduma.ru). Фейковый сайт был создан в конце марта этого года.

«Единая Россия» уже потребовала от Роскомнадзора заблокировать er-duma.ru.

УНИАН извинилось перед читателями за публикацию фейковой новости.

11:07

Российские войска уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве, отчитались в Минобороны России. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ночном обстреле и взрывах в Дарницком районе города. В этом районе находится Киевский бронетанковый завод.

10:47

Минюст Украины упростил процедуру регистрации брака, сообщается в фейсбуке ведомства. Теперь подать заявку и пожениться можно за один день. Заключить брак можно в любом ЗАГСе в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Кроме того, теперь военные могут пожениться онлайн.

С начала войны, по данным Минюста, почти 22 тысячи украинских пар заключили брак.

9:56

С начала войны в Украине погибли 200 детей, сообщает офис Генерального прокурора Украины. Более 360 пострадали.

9:49

Ночью Киев подвергся обстрелу, сообщает мэр города Виталий Кличко. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине Киева. Данные о пострадавших уточняются.

Взрывы также были слышны ранним утром во Львовской области. Глава областной администрации Максим Козицкий пояснил, что во время воздушной тревоги с 5:46 до 7:02 работали украинские силы ПВО.

9:17

За время войны погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных, рассказал Владимир Зеленский в интервью CNN. Около 10 тысяч получили ранения. Президент Украины добавил, что оценить число погибших мирных жителей намного сложнее.

Итоги 51-го дня войны

В Севастополе простились с крейсером «Москва». К памятнику 300-летия российского флота возложили венок с надписью «Кораблю и морякам». В Минобороны утверждали, что весь экипаж был эвакуирован.

Завод «Визар» в Киеве, производивший ракеты «Нептун», частично разрушен в результате обстрела.

При обстреле Харькова погибли 10 человек, в том числе семимесячный ребенок.

Роскомнадзор заблокировал Radio France Internationale (RFI) и сайт Moscow Times.

В Киевской области после ухода российских войск нашли тела 900 мирных жителей, рассказал начальник областной полиции Андрей Небитов.

Главного редактора хакасского издания «Новый Фокус» Михаила Афанасьева суд отправил в СИЗО по статье о «фейках».

По данным ООН, 870 тысяч украинских беженцев вернулись в страну.

Фото на обложке: Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine