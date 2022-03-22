Хроника войны с Украиной. День 27

В Херсоне жестко разогнали протестующих против российского вторжения. Украинские власти сообщают о новых похищениях глав городов и сел в Харьковской и Херсонской областях.

13:01

Замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и гособоронзаказ в этой сфере, сообщает РИА «Новости».

«Как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку [от армии], а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества, — сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. — После этого, я надеюсь, они бы десять раз подумали перед тем, как покидать пределы родины в погоне за длинным рублем в иностранных компаниях».

12:54

США отправляют Украине в качестве военной помощи оборудование ПВО советского производства, которые они тайно приобрели несколько десятилетий назад, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, США на протяжении десятилетий приобретали такое советское оборудование, чтобы изучить их и помочь в обучении американских военных.

12:49

Уже второго томича оштрафовали за «молчаливую поддержку» антивоенной акции 6 марта, сообщает «ОВД-Инфо».

«Кузнецов Тарас Максимович, находясь в группе собравшихся на митинг граждан, понимая, что собравшиеся объединены единым замыслом подрыва доверия к решениям органов государственной власти Российской Федерации о проведении специальной операции по спасению Донбасса, выражал молчаливую поддержку противоправным целям мероприятия и солидарности с активными участниками», — сказано в административном протоколе.

Суд оштрафовал Тараса Кузнецова на 30 тысяч рублей. На прошлой неделе, 16 марта, с той же формулировкой был оштрафован на 45 тысяч рублей Станислав Кармакских.

Обоих признали виновными в дискредитации российских военных (статья 20.3.3 КоАП).

12:40

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил, что продаст Нобелевскую Медаль премии мира, чтобы передать деньги от продажи в фонд помощи украинским беженцам.

Муратов призвал откликнуться аукционные дома, которые готовы выставить медаль на торги медаль. Он получил ее в конце прошлого года.

12:27

За рубежом из-за санкций арестовали 78 самолетов российских авиакомпаний, сообщает Минтранс.

12:24

С начала войны в Украине уничтожен 651 жилой дом и повреждены 3780 домов, сообщил замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Роман Примуш.



Масштабы разрушений, по его словам, на самом деле значительно больше — статистика не учитывает захваченные российскими военными территории. Также учитываются только те объекты, где спасатели могут оценить объем ущерба, не подвергая опасности свою жизнь.

12:14

«Фонтанка» рассказала о работе в Петербурге офиса «Кибер фронта Z», в котором сотрудники пишут комментарии в соцсетях для «разоблачения фейков по повестке Украины». Газете нашла связи офиса с «фабрикой троллей».

Журналистка «Фонтанки» прошла собеседование и провела день в этом офисе. Еще на собеседовании ей сказали, что кураторы будут сообщать, в какие чаты и каналы надо будет писать «опровержения», чье содержание тоже определяют кураторы. Всего каждый сотрудник должен написать по 200 комментариев в день, при этом в одной смене — 100 человек.

Кандидатам предлагают 45 тысяч рублей в месяц с графиком 2/2, но официального трудоустройства нет.

В сообщении от куратора подразделения, которое занимается YouTube, объясняется задача сотрудников так: «Основной пул работы будет заключаться в создании патриотической картины в комментариях под трендовыми видео и в категории „политика и новости“». Комментарии пишутся не с личных аккаунтов сотрудников, а с созданных специально для этой работы.

«Фонтанка» обратила внимание, что Алексей Некрылов, назвавшийся в разговоре с журналисткой куратором проекта, был сотрудником компаний, которые американские называли причастными к «фабрике троллей». О ней стало известно еще в 2013 году и связывали ее с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром Путина».

11:41

В результате вчерашнего обстрела в Житомирской области разрушены три частных жилых дома, еще десять домов повреждены. Погибших или пострадавших нет.

11:29

Москвич пожаловался в полицию на жильца дома напротив, который повесил на окне гирлянду в виде украинского флага, сообщает Baza.

Полицейские приехали на вызов, но не смогли поговорить с жильцом, вывесившим гирлянду, потому что им не открыли дверь.

«Гирлянда горит уже неделю (и продолжает гореть в эти минуты), а ее хозяина ищет полиция», — пишет Baza.

11:16

Екатеринбургский бар «Огонек» снял портреты артистов, выступивших против войны в Украине, которые вывесил в знак их поддержки.

Вчера вечером основатель бара Евгений Кексин опубликовал видео, на котором он сам снимает портреты, и написал: «Бар Огонек за позитивную повестку и против всяких провокаций!».

Председатель ТСЖ, к которому относится эта территория, Никита Редькин рассказал It’s My City, что портреты привлекли внимание районной администрации и полиции.

«Днем позвонили из администрации Октябрьского района и уточнили, кто автор данной акции и согласована ли она? Позднее вечером с баннером приехали разбираться сотрудники полиции», — сказал Редькин.

Изначально бар вывесил портреты Валерия Меладзе, Веры Брежневой, Бориса Гребенщикова, Ивана Дорна, Монатика, Светлана Лободы, Оксимирона. Все они осудили российское вторжение.

10:50

Калининградский журналист Алексей Милованов рассказал, что на двери его подъезда появилась наклейка с надписью: «Zдесь жиVет предатель».

«Равно как и на двери подъезда минимум одного участника митинга 24 февраля, моей хорошей подруги Оксаны Акмаевой. Ее сын успел их увидеть — два человека в маске, один в кепке с российским флагом», — написал Милованов в своем телеграм-канале.

10:43

Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Euronews из-за освещения войны в Украине, передает «Интерфакс».

Также в ведомстве считают, что телеканал призывал россиян к участию в «массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории РФ».

Заблокирован как основной сайт, так и его русская версия.

10:34

В Москве суд оштрафовал на 50 тысяч рублей Дмитрия Резникова, который вышел 13 марта на антивоенные пикеты с плакатом *** ****, сообщает «ОВД-Инфо».

Суд признал это дискредитацией российских войск (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

10:24

«Комсомольская правда» объяснила появление на сайте данных о тысячах потерь российской армии в Украине взломом и «фейковым вбросом».

В статье, опубликованной 20 марта, говорилось, что Вооруженные силы России потеряли убитыми 9861 человека, а получили ранения 16153 человека. В сообщении КП говорится, что на следующий день, 21 марта, был взломан доступ к администраторскому интерфейсу.

Минобороны России сообщало только о 498 погибших.

10:17

Вчера в Херсоне на проукраинском митинге российские военные грубо разогнали протестующих. Военные бросали светошумовые гранаты и открыли стрельбу.

В Харькове после попадания снаряда в жилой дом погиб 96-летний Борис Романченко, который был узником Бухенвальда.

Украинские власти сообщили о похищении российскими военными главы села Циркуны в Харьковской области и мэра Берислава в Херсонской области.

«Русская служба Би-би-си» выяснила, что с начала войны в Украине погибли как минимум 557 военных из России.

В Москве суд признал экстремистской организацией компанию Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp. Решение не будет распространяться на мессенджер.

Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов в эфире телеканала обвинил в предательстве и сотрудничестве с «английским посольством» Марину Овсянникову, ворвавшуюся в прямой эфир с антивоенным плакатом.

Фото на обложке: Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины