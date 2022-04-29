Хроники войны с Украиной. День 65

Российские военные нанесли ракетный удар по Киеву, пока там находился генсек ООН Антониу Гутерриш. Один человек погиб, пострадали 10 человек.

12:36

Пункт пограничного управления ФСБ в Брянской области попал под минометный обстрел с территории Украины, пострадавших нет, пишет губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обстрел повредил линии электроснабжения и водоснабжения, их уже восстановили.

11:55

Из-за ракетного удара по Киеву погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич, сообщает ее коллега Александр Демченко.

Российская ракета попала в дом журналистки, пишет он: «Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра ».

11:50

Компания «Боржоми» с сегодняшнего дня временно останавливает производство на разливочных заводах в Грузии. Такое решение принято из-за финансовых проблем, вызванных войной в Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось », — говорится в заявлении.

11:27

В Харьковской области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, еще 11 человек ранены, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, за последние сутки российские военные нанесли по области один ракетный удар и два удара реактивными системами залпового огня. Также произошло 16 артиллерийских обстрелов.

10:44

Один человек погиб в Киеве из-за ракетного обстрела, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего », — написал он.

9:58

Мониторинговая миссия ОБСЕ закрывает свое отделение в Украине.

«Мы изучили все возможные варианты политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии », — сказано в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что польское отделение продолжит взаимодействие с государствами-участниками для изучения альтернатив будущей роли миссии в Украине.

«Мы продолжаем делать все возможное днем ​​и ночью, чтобы поддерживать наших украинских коллег, и продолжаем оказывать давление по всем доступным каналам, чтобы положить конец задержаниям, запугиванию и дезинформации, которые так опасны для членов нашей национальной миссии», — говорят в ОБСЕ.

Ранее власти ДНР задержали сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Против них возбудили уголовное дело о шпионаже в пользу Украины.

9:19

В Курской области из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района, пишет губернатор региона Роман Старовойт. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Итоги 64-го дня войны

Российские военные нанесли ракетный удар по Киеву, пока там находился генсек ООН Антониу Гутерриш. Один из ударов пришелся на многоэтажный жилой дом, пострадали 10 человек, четверо госпитализированы.

Нижегородский портал NN.ru сообщил о гибели в Белгородской области 19-летнего военного Никиты Кошелева. Это первое сообщение о погибшем от обстрелов на территории России.

Генпрокуратура Украины объявила, что подозревает десятерых российских военных в насилии и издевательствах над жителями Бучи. Генпрокурор Ирина Венедиктова опубликовала имена подозреваемых и их фотографии.

Полк «Азов» пишет, что российские военные продолжают бомбить «Азовсталь».

Фото на обложке: Efrem Lukatsky, AP/Scanpix