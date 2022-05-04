Хроника войны с Украиной. День 70

Сразу по нескольким областям Украины вечером 3 мая были нанесены ракетные удары. Повреждены железнодорожные объекты и электростанции.

15:57

Российские военные прорвались на «Азовсталь» в Мариуполе, пишет «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники. О «тяжелых боях» на территории завода также сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает CNN. Связи с украинскими военными нет.

«Наши храбрые ребята обороняют эту крепость, но это очень сложно, потому что по всей крепости ведет огонь тяжелая артиллерия и танки, работает авиация, корабли подошли и тоже обстреливают крепость. <...> Мы должны понимать, что люди все еще гибнут», — сказал Бойченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня утверждал, что штурма комбината нет. Глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что украинские военные, которые находятся на территории «Азовстали», отказались сложить оружие, сейчас они «надежно блокированы » на заводе.

Украинские власти сообщают, что на территории комбината все еще находятся мирные жители, эвакуировать удалось только часть людей. Мэр Мариуполя также сказал «Украине 24», что на «Азовстали» находится более 30 детей.

15:24

Великобритания ввела санкции против еще 63 россиян и компаний.

В списке оказались ВГТРК, ПАО «Камаз», телеведущая Наиля Аскер-Заде, помощник президента Максим Орешкин, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, председатель правления «Совкомбанка » Дмитрий Гусев, а также журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.

15:07

В городе Советск Калининградской области у активиста Игоря Барышникова проходит обыск по делу о «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК), пишут «Север.Реалии» со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

Пока не ясно, в каком статусе по делу проходит Барышников и из-за чего возбуждено уголовное дело. С самим активистом, как сообщает издание, связаться не удается.

14:30

Российские войска рано утром обстреляли школу в Эсманской общине Сумской области, пишет глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

«Два выстрела из вертолета, два — с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры », — написал он.

13:18

МВД России объявило журналиста Александра Невзорова в розыск.

22 марта на него завели уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК) из-за видео об обстреле роддома в Мариуполе. Также Минюст внес его в реестр «иностранных агентов » .

12:46

Российские военные вывезли из Луганской области около 100 тысяч тонн зерна, еще 30 тысяч тонн уничтожены в элеваторе города Рубежное, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, это объем потребностей жителей области почти на три года. «Это только проверенные данные. Сколько на самом деле — пока неизвестно. <...> Годовая потребность Луганщины в ее пределах до 24 февраля 2022 года составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями – 240 тысяч тонн. Впрочем, более 90% земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои », — пишет Гайдай.

Посевная кампания, отмечает глава администрации, не началась только в Луганской области.

12:16

Из-за обстрела российскими военными села Михайловка Луганской области погиб священник, пишет глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обломочного ранения погиб настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в Михайловке иеромонах Парфений. Гайдай отметил, что с конца февраля в регионе повреждены 15 религиозных сооружений, есть также раненые церковнослужители.

12:07

МИД России ввел санкции против 63 граждан Японии. Среди них — премьер-министр страны Кисида Фумио, генеральный секретарь Кабинета министров Мацуно Хирокадзу, а также журналисты и другие политики.

Им будет запрещено приезжать в Россию.

11:16

Минобороны России подтвердило вчерашний вечерний обстрел железнодорожных станций в Украине.

«Оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены 6 тяговых электроподстанций у железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке в Донбассе поставлялись вооружение и боеприпасы производства США и европейских стран », — сказали в ведомстве.

10:59

Из-за пожара на нефтебазе в Макеевке погиб один человек, еще двое ранены, говорится в телеграм-канале штаба территориальной обороны самопровозглашенной ДНР.

«В результате обстрела ВФУ на нефтебазе в Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости, по 5 тысяч кубических метров каждый », — сказано в сообщении.

10:49

Экипаж крейсера «Москва» мог более чем наполовину состоять из военных-срочников, сообщает «Агентство» со ссылкой на источника, который общается с родителями пропавших моряков, и источник, поговоривший с офицерами Черноморского флота.

«Все сводится примерно к цифре в 300 срочников. Это обычная практика на всех кораблях. <...> Нужны матросы "принеси-подай", все срочники ВМФ распределены по кораблям», — говорит один из собеседников издания. По данным Минобороны России, на крейсере было 424 человека.

Два офицера, служивших на крейсере «Москва» в 2010-2017 и 2010-2020 годах, оценили число срочников на корабле в годы их службы в половину. Бывший заместитель главреда газеты Черноморского флота «Флаг Родины », капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев также сказал «Агентству», что на «Москве» всегда были срочники: «Экипаж — живая машина, заменить его часть, отправить срочников домой к маме, а контрактников — выполнять боевые задачи, быстро невозможно ».

9:37

Минобороны Беларуси объявило о «внезапной проверке сил реагирования», сообщает БелТА.

«Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей. Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности », — сказано в сообщении агентства.

Цель проверки — «оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций ».

9:30

9:11

Из-за обстрела поселка Железнодорожное в Запорожской области погибли два человека, сообщает областная военная администрация. Повреждены школа и 12 домов.

Итоги 69-го дня войны

В нескольких областях Украины вечером прогремели взрывы. Во Львове повреждены три электростанции, в Кировоградской области пострадал железнодорожный объект, в Закарпатье — инфраструктурный. В Винницкой, Одесской и Киевской областях сработала система ПВО.

Российские войска снова обстреляли территорию «Азовстали». Власти Украины утверждают, что там все еще есть мирные жители.

За 3 мая в Донецкой области погиб 21 мирный житель, еще 27 человек ранены.

Россия опустилась на 155 место из 180 в рейтинге свободы прессы за 2022 год, который составляет международная организация «Репортеры без границ».

Следственный комитет России с начала войны возбудил 35 уголовных дел по новой статье о «фейках» про российскую армию.

Фото: Andre Luis Alves, Anadolu Agency/ddp/Vida Press