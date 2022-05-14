Хроника войны с Украиной. День 80

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые с начала войны поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. По данным Reuters, разговор не привел к решению каких-либо конкретных вопросов.

10:05

Украина готова передать России тела военных, погибших в Киевской и Черниговской областях, рассказал Reuters глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин.

«Согласно нормам международного гуманитарного права (а Украина строго следует им), по окончании активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору», — сказал Лямзин.

По его словам, тела погибших российских военных хранятся в нескольких рефрижераторных поездах в разных регионах Украины. В частности, журналисты Reuters засняли погрузку тел в вагоны-рефрижераторы поезда на окраине Киева.

«В этом рефрижераторном поезде хранятся несколько сотен тел российских оккупантов. Большинство из них были привезены сюда из Киевской области, некоторые из Черниговской, и из некоторых других регионов тоже», — прокомментировал Лямзин.

Ранее о том, что Украина использует вагоны-рефрижераторы для хранения тел погибших российских военных, сообщал телеканал Al Jazeera.

9:37

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Фото на обложке: Omar Marques / Anadolu Agency / ddp / Vida Press