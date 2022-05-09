Хроника войны с Украиной. День 75

В Одессе ракеты снова попали в жилые кварталы, погибших и пострадавших нет.

11:02

В Мариуполе, занятом российскими войсками, прошла колонна с 300-метровой георгиевской лентой, во главе колонны — руководитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

«Отмечается, что это самая большая в мире георгиевская лента », — сообщает радио «Говорит Москва».

Вчера «Молодая гвардия Единой России» отчиталась, что ее активисты за два дня раздали жителям Мариуполя 100 тысяч георгиевских лент. «Люди радуются и признаются, что в течение всех этих лет мечтали надеть символ Победы наших дедов и прадедов », — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

10:27

В Днепропетровской области российские военные обстреляли из «Градов» поселок Широкое, пострадавших нет, пишет глава областной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, большинство местных жителей уехали. Поселок остался без света.

10:27

Ночью и утром 9 мая в телевизорах SmartTV в России появилась фраза «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне». Она выводится в описаниях телеканалов и названиях программ. На это обратили внимание Ксения Собчак и «Осторожно, новости», а также журналист Илья Шепелин.

«Ночью и утром жители России, которые хотели посмотреть праздничную телепрограмму, натыкались на вот такие записи. Тут как минимум: МТС, "НТВ-плюс", "Ростелеком", приставка Winx », — написала Собчак.

10:04

Итоги 74-го дня войны

Российские самолеты выпустили три ракеты в сторону Одессы, считают украинские власти. Две из них разрушили зону отдыха в городе.

Около миллиона человек остались без воды, в том числе на оккупированных Россией территориях, после обстрела Попаснянского водоканала в Луганской области. говорят местные власти

Владимир Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны «душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия», а всем жителям Украины — «мирного и справедливого будущего».

Активистку движения «Весна» Полину Барабаш и бывшего пресс-секретаря Артема Уйманена задержали в Санкт-Петербурге по делу о «телефонном терроризме».

Фото на обложке: ГСЧС Украины