Хроника войны с Украиной. День 25

В Мариуполе продолжаются бои. Власти Украины приостановили деятельность пророссийских партий.

11:31

Мариупольский городской совет утверждает, что российские войска обстреляли школу искусств в Мариуполе, в которой укрывались от бомб 400 человек. Под завалами все еще находятся люди, информации о пострадавших пока нет.

Также горсовет обвиняет российские войска в том, что они насильно вывозят жителей Левобережного района Мариуполя в Россию или на территории ДНР и ЛНР и отбирают у них украинские паспорта.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, людей под предлогом эвакуации вывозили в город в ДНР, оттуда — в Таганрог, после чего отправляли в «экономически депрессивные» города России. «Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его оставить как минимум 2 года с обязательством трудоустройства на указанное место работы », — утверждает Андрющенко. Позже он написал, что мариупольцев отправляют в Томск, Владимир и Ярославль.

Никаких других подтверждений сообщениям о насильном вывозе украинцев в Россию пока не появилось.

10:47

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить на время военного положения деятельность пророссийских политических партий, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Это касается «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Партии Шария», «Наших», «Оппозиционного блока», «Левой оппозиции», «Союза левых сил», «Державы», «Прогрессивной социалистической партии Украины», «Социалистов», «Социалистической партии Украины» и «Блока Владимира Сальдо».

10:40

Вчера ООН сообщила, что более 3,2 миллионов человек покинули Украину с начала войны, а еще 6,5 миллионов украинцев были вынуждены переехать в другие регионы страны.

Немецкая компания Bosch прекратила поставку запчастей для грузовиков в Россию из-за подозрений, что детали используются в военной технике.

«Громадське» сообщило о похищении своей журналистки Виктории Рощиной сотрудниками ФСБ.

Украинские власти утверждают, что в плену у них находятся 562 российских военных.

Фото на обложке: Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины