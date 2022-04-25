Хроники войны с Украиной. День 61

Обстрелы Луганской и Донецкой областей со стороны российских военных не прекращаются.

11:21

Аэропорт Внуково отправил часть сотрудников в простой, передает «Интерфакс».

«Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы <…> В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени», — сказал агентству представитель Внуково.

Во время простоя работники аэропорта будут получать две трети оклада.

Два источника «Известий», знакомых с принятыми мерами, рассказали, что 30% сотрудников получили предписания о возможном последующем сокращении. В аэропорту отметили, что решений о сокращении штата пока не принимали.

В конце марта Шереметьево отправило в простой 20% сотрудников.

11:08

Во Львовской области утром по тяговой подстанции железнодорожной станции «Красное» нанесли ракетный удар, рассказал глава региона Максим Козицкий.

Информации о пострадавших пока нет. По данным Козицкого, российские военные выпустили ракеты с юго-востока Украины с самолетов стратегической авиации, возможно, Ту-95. Одну ракету украинским военным удалось сбить.

Фото: Максим Козицкий

10:54

Минобороны России подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Ранее глава Полтавской военной областной администрации рассказал, что в результате ударов по НПЗ и ТЭЦ погиб человек и почти весь город остался без горячей воды.

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что за сутки убиты более 240 украинских военных.

10:08

США пока не ввели санкции против гимнастки Алины Кабаевой, которую считают любовницей президента России Владимира Путина, из-за опасений, что это приведет к «дальнейшей эскалации напряженности между Россией и США» и усложнит мирные переговоры с Украиной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Минфин США уже подготовил пакет санкций против Кабаевой, отметили собеседники издания, но Совет национальной безопасности решил исключить ее имя из санкционного списка.

Источники издания считают, что Кабаева причастна к сокрытию личного состояния Путина за рубежом. По данным WSJ, гимнастка — мать троих детей президента: в 2015 году она родила ребенка от Путина в Швейцарии, а в 2019 году — еще двух близнецов в Москве.

Сам Путин никогда не признавал отношений с Кабаевой.

9:39

«На Луганщине семь домов разрушили россияне на Пасху, третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод, — написал глава области Сергей Гайдай. — <…> В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами».

В частности В Лисичанске повреждены две многоэтажки и два частных дома, в Северодонецке — один многоэтажный дом, а в Рубежном и Горном — частные дома.

Кроме того, из-за обстрелов несколько автомобилей попали в аварии.

9:23

В результате обстрела Кременчуга погиб один человек, рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Еще семеро пострадали.

«Самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения», — написал Лунин.

По местным ТЭЦ и нефтеперерабатывающему заводу ударили девять ракет. Из-за удара по ТЭЦ почти во всех районах города нет горячей воды.

8:56

В Брянске ночью произошел пожар на нефтебазе АО «Транснефть-Дружба» в Фокинском районе.

По данным источника «Интерфакса», также загорелся резервуар объемом 10 тысяч с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. О пожаре на другом объекте сообщает и РИА «Новости », не уточняя, что это за объект.

О пожаре на нефтебазе ночью сообщило областное управление МЧС: «К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара». Вскоре ведомство удалило сообщение. Это заметил «Коммерсантъ».

Власти пока не назвали причин пожаров.

Как передает РИА «Новости», для тушения пожара привлекли силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.

От Брянска до границы с Украиной около 150 километров. В апреле в области, как и других российских регионах, граничащих с Украиной, повысили уровень террористической опасности.

Итоги 60-го дня войны

В Луганской и Донецкой областях не прекращаются обстрелы. Также удары нанесли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Десятки мирных жителей в Буче и Ирпене были убиты флешеттами — авиационным оружием, распространенным в Первую мировую войну.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что пленных украинских военных содержат в колониях Ростовской области.

Роскомнадзор заблокировал шахматный сайт Chess.com, выступивший против войны в Украине и запретивший участвовать в призовых турнирах игрокам, поддержавшим вторжение.

Фото на обложке: Олег Переверзев для «Холода»

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.