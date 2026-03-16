Объявлены победители премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии. Ведущим выступил американский комик, телеведущий и сценарист Конан О’Брайен. Статуэтку за лучший фильм в этом году получил «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.

Реально сложный тест про «Оскар» Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты Интернет и мемы 2 минуты чтения

Полный список лауреатов этого года:

«Лучший режиссер» — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

«Лучший актер» — Майкл Б. Джордан, «Грешники»

«Лучшая актриса» — Джесси Бакли, «Хамнет»

«Лучший актер второго плана» — Шон Пенн, «Битва за битвой»

«Лучшая актриса второго плана» — Эми Мэдиган, «Орудия»

«Лучший оригинальный сценарий» — Райан Куглер, «Грешники»

«Лучший адаптированный сценарий» — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

«Лучший анимационный фильм» — «Кей-поп-охотницы на демонов» Мэгги Кан, Криса Аппельханса и Мишель Вонг

«Лучший анимационный короткометражный фильм» — «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лэвиса и Мацека Щербовски

«Лучший документальный фильм» — «Господин Никто против Путина» Дэвида Боренштейна и Павла Таланкина

«Лучший документальный короткометражный фильм» — «Все пустые комнаты» Джошуа Сэфтела

«Лучший иностранный фильм» — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

«Лучший игровой короткометражный фильм» — «Певцы» Сэма А. Дэвиса, «Два человека обмениваются слюной» Александра Сингха и Натали Мустеата

«Лучший кастинг» — Кассандра Кулукундис, «Битва за битвой»

«Лучшая музыка к фильму» — Людвиг Йоранссон, «Грешники»

«Лучшая песня к фильму» — Golden из «Кей-поп-охотницы на демонов»

«Лучший звук» — Гарет Джон , Эл Нельсон , Гвендолин Йейтс Уиттл , Гэри А. Риццо и Хуан Перальта, F1

«Лучшая работа художника-постановщика» — Тамара Деверелл и Шейн Вие, «Франкенштейн»

«Лучшая операторская работа» — Отем Дюральд Аркапоу, «Грешники»

«Лучший грим и прически» — Майк Хилл, Джордан Сэмюэл и Клиона Фьюри, «Франкенштейн»

«Лучший дизайн костюмов» — Кейт Хоули, «Франкенштейн»

«Лучший монтаж» — Энди Юргенсен, «Битва за битвой»

«Лучшие визуальные эффекты» — Джо Леттери , Ричард Бэйнхэм , Эрик Сэндон и Дэниел Барретт, «Аватар: Пламя и пепел»

В этом году приз в номинации «Лучший кастинг» вручалась впервые. В категории «Лучший игровой короткометражный фильм» вручили сразу две награды. Последний раз ничья на «Оскаре» была в 2013 году — тогда в номинации «Лучший монтаж звука», когда победили «Координаты «Скайфолл»» и «Цель номер один».

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

Получивший статуэтку за роль второго плана Шон Пенн, сыгравший в «Битве за битвой», не пришел на церемонию. Этот «Оскар» стал третьим в карьере актера. Предыдущие два он получил за «Таинственную реку» и «Харви Милк» в 2004 и 2009 годах соответственно. Пол Томас Андерсон напротив получил свой первый «Оскар» за сценарий к «Битве за битвой».

Также Отем Дюральд Аркапоу стала первой женщиной, получивший «Оскар» как лучший оператор, а «Сентиментальная ценность» оказалась первой оскароносной картиной из Норвегии. Помимо номинации «Лучший иностранный фильм», она была получила номинацию на главный приз. Джесси Бакли оказалась первой ирландской актрисой, получившей «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

В числе номинантов на «Оскар» этого года оказались, в частности, российский режиссер из Санкт-Петербурга Константин Бронзит с мультфильмом «Три сестры». В этом году он получил уже третью номинацию. Также «Господин Никто против Путина», победитель номинации «Лучший документальный полнометражный фильм», был создан благодаря педагогу Павлу Таланкину из Челябинска, который присутствовал на церемонии и во время речи призвал «остановить все войны сейчас».

Ранее также были объявлены результаты антипремии «Золотая малина», которая традиционно вручается за день до объявления победителей «Оскара». В этом году «приз» получил «Война миров» с Айсом Кьюбом в главной роли. Фильм оказался лидером по числу «наград». Он же вместе с «Белоснежкой» от Disney получил больше всего номинаций на «Золотую малину».