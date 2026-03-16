EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Объявлены победители премии «Оскар»

2 минуты чтения 05:36

В Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии. Ведущим выступил американский комик, телеведущий и сценарист Конан О’Брайен. Статуэтку за лучший фильм в этом году получил «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.

Полный список лауреатов этого года:

  • «Лучший режиссер» — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • «Лучший актер» — Майкл Б. Джордан, «Грешники»
  • «Лучшая актриса» — Джесси Бакли, «Хамнет»
  • «Лучший актер второго плана» — Шон Пенн, «Битва за битвой»
  • «Лучшая актриса второго плана» — Эми Мэдиган, «Орудия»
  • «Лучший оригинальный сценарий» — Райан Куглер, «Грешники»
  • «Лучший адаптированный сценарий» — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»
  • «Лучший анимационный фильм» — «Кей-поп-охотницы на демонов» Мэгги Кан, Криса Аппельханса и Мишель Вонг
  • «Лучший анимационный короткометражный фильм» — «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лэвиса и Мацека Щербовски
  • «Лучший документальный фильм» — «Господин Никто против Путина» Дэвида Боренштейна и Павла Таланкина
  • «Лучший документальный короткометражный фильм» — «Все пустые комнаты» Джошуа Сэфтела
  • «Лучший иностранный фильм» — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера
  • «Лучший игровой короткометражный фильм» — «Певцы» Сэма А. Дэвиса, «Два человека обмениваются слюной» Александра Сингха и Натали Мустеата
  • «Лучший кастинг» — Кассандра Кулукундис, «Битва за битвой»
  • «Лучшая музыка к фильму» — Людвиг Йоранссон, «Грешники»
  • «Лучшая песня к фильму» — Golden из «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Лучший звук» — Гарет Джон , Эл Нельсон , Гвендолин Йейтс Уиттл , Гэри А. Риццо и Хуан Перальта, F1
  • «Лучшая работа художника-постановщика» — Тамара Деверелл и Шейн Вие, «Франкенштейн»
  • «Лучшая операторская работа» — Отем Дюральд Аркапоу, «Грешники»
  • «Лучший грим и прически» — Майк Хилл, Джордан Сэмюэл и Клиона Фьюри, «Франкенштейн»
  • «Лучший дизайн костюмов» — Кейт Хоули, «Франкенштейн»
  • «Лучший монтаж» — Энди Юргенсен, «Битва за битвой»
  • «Лучшие визуальные эффекты» — Джо Леттери , Ричард Бэйнхэм , Эрик Сэндон и Дэниел Барретт, «Аватар: Пламя и пепел»

В этом году приз в номинации «Лучший кастинг» вручалась впервые. В категории «Лучший игровой короткометражный фильм» вручили сразу две награды. Последний раз ничья на «Оскаре» была в 2013 году — тогда в номинации «Лучший монтаж звука», когда победили «Координаты «Скайфолл»» и «Цель номер один».

Получивший статуэтку за роль второго плана Шон Пенн, сыгравший в «Битве за битвой», не пришел на церемонию. Этот «Оскар» стал третьим в карьере актера. Предыдущие два он получил за «Таинственную реку» и «Харви Милк» в 2004 и 2009 годах соответственно. Пол Томас Андерсон напротив получил свой первый «Оскар» за сценарий к «Битве за битвой».

Также Отем Дюральд Аркапоу стала первой женщиной, получивший «Оскар» как лучший оператор, а «Сентиментальная ценность» оказалась первой оскароносной картиной из Норвегии. Помимо номинации «Лучший иностранный фильм», она была получила номинацию на главный приз. Джесси Бакли оказалась первой ирландской актрисой, получившей «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

В числе номинантов на «Оскар» этого года оказались, в частности, российский режиссер из Санкт-Петербурга Константин Бронзит с мультфильмом «Три сестры». В этом году он получил уже третью номинацию. Также «Господин Никто против Путина», победитель номинации «Лучший документальный полнометражный фильм», был создан благодаря педагогу Павлу Таланкину из Челябинска, который присутствовал на церемонии и во время речи призвал «остановить все войны сейчас».

Ранее также были объявлены результаты антипремии «Золотая малина», которая традиционно вручается за день до объявления победителей «Оскара». В этом году «приз» получил «Война миров» с Айсом Кьюбом в главной роли. Фильм оказался лидером по числу «наград». Он же вместе с «Белоснежкой» от Disney получил больше всего номинаций на «Золотую малину».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали