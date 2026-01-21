Названы номинанты на звание худшего фильма года

Лидерами по количеству номинаций на премию «Золотая малина» 2026 года стали фильм «Белоснежка» от Disney и ремейк «Войны миров», одним из продюсеров которого выступил Тимур Бекмамбетов. Об этом пишет Reuters.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

Обе картины получили по шесть номинаций. Они будут «соревноваться» за титул в категориях «худший фильм», «худший сценарий», «худший ремейк», «худшее сочетание актеров» и «худшая режиссура».

Также «Белоснежка» получила номинацию в категории «худшие актеры второго плана», а «Война миров» «поборется» за победу среди номинированных на «приз» за худших актеров, Reuters не уточняет будет ли последняя номинация рассматриваться исключительно в мужской категории.

«Золотая малина» является конкурсом-пародией на премию «Оскар», ее вручают худшим фильмам Голливуда, отмечает агентство. В отличие от «Оскара», где голосуют только члены Американской киноакадемии, «поддержать» участников «Золотой малины» могут все желающие, за это нужно заплатить несколько десятков долларов, пишет «Кинопоиск».

Премию вручают с начала 1980-х, большинство голливудских звезд игнорируют как церемонию, так и врученную им премию. В 2014 году организаторы «Золотой малины» ввели специальную номинацию «за восстановление репутации», в ней побеждают предыдущие победители «Золотой малины», которые смогли добиться признания у критиков или поучаствовать в коммерчески успешном проекте.

«Белоснежка» 2025 года имеет 39% рейтинга на платформе Rotten Tomatoes. Картину критиковали за использованную для создания семи гномов компьютерную графику и запутанность повествования.



Ремейк «Войны миров» получил 4% на Rotten Tomatoes, критики назвали картину «худшим фильмом 2025 года», а также заявляли, что его можно считать «восхитительным мусором» из-за того, что настолько некачественные фильмы появляются на экранах только раз в год.