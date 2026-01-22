Объявлены претенденты на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила список номинантов на ежегодную премию «Оскар». За звание лучшего фильма 2026 года поборются «Бугония», «Битва за битвой», «Франкенштейн», «Гамнет», «Марти Великолепный», «Грешники», «Сентиментальная ценность» и «Секретный агент».

Фильм «Грешники» получил наибольшее количество номинаций на «Оскар». Всего картина Райана Куглера выдвинута на главную кинопремию в 16 номинациях. За ним следует кинолента Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, которая удостоилась 13 номинаций.

Таким образом, «Грешники» установили новый рекорд «Оскара» по количеству номинаций, охватив почти все основные категории кинопремии. Райан Куглер стал первым режиссером за последние 30 лет, чей фильм обошел «Титаник» по числу оскаровских номинаций. До этого ни одному фильму не преодолевал планку в 14 номинаций на «Оскар».

Ведущие специальной трансляции актеры Даниэль Брукс и Льюис Пуллман также объявили, что на победу в категории «Лучший актер» претендуют Майкл Б. Джордан («Грешники»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Итан Хоук («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»).

А в номинации «Лучшая актриса» представлены Эмма Стоун («Бугония»), Джесси Бакли («Гамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Кейт Хадсон («Песня звучит печально»).

Студия Warner Bros. лидирует в списке с 30 номинациями на премию «Оскар». Neon находится на втором месте с 18 номинациями, а Netflix с 16 номинациями — на третьем. 98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта и пройдет в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее главным ведущим станет комик Конан О’Брайен.

А в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» номинацию получил российский режиссер из Санкт-Петербурга Константин Бронзит за картину «Три сестры». Ранее он уже дважды номинировался на главную мировую кинопремию, однако в этот раз Бронзит счел свои шансы «большими, как никогда».

Также на «Оскар» номинирован документальный фильм «Господин Никто против Путина», который стал открытием кинофестиваля Sundance-2025. Картина создана благодаря педагогу Павлу Таланкину из Челябинска, которому руководство школы поручило фиксировать усиление пропаганды в сфере образования после начала войны в Украине.