Выбраны худшие фильмы и актеры года

2 минуты чтения 11:41

Антипремия «Золотая малина» в 46-й раз огласила лауреатов. Церемония прошла в 46-й раз за день до вручения премии «Оскар».

Номинанты «премии» также были объявлены на один день раньше номинантов «Оскара». Тогда лидерами по числу номинаций стали «Белоснежка» от Disney и ремейк «Войны миров» с Айс Кьюбом в главной роли. Одним из продюсеров последнего стал Тимур Бекмамбетов.

На церемонии фильм «Война миров» оказался лидером по числу «наград» и получил «призы» в пяти категориях: худший фильм, худший актер (Айс Кьюб), худший сиквел, приквел или ремейк, худший режиссер (Рич Ли) и худший сценарий (Кенни Голд, Марк Хайман).

Вместе с Айсом Кьюбом были номинированы также Джаред Лето («Трон: Арес»), Дэйв Батиста («В потерянных землях») и Скотт Иствуд («Alarum»). Худшей актрисой была признана Ребел Уилсон из «Шпионской свадьбы», худшей актрисой второго плана — Скарлет Роз Сталлоне в «Стрелках».

Худшим актером второго плана назвали всех семерых компьютерных гномов в «Белоснежке». Премию в номинации «Искупление» получила Кейт Хадсон за номинацию в этом году на «Оскар» за роль в фильме «Мелодия их мечты». До этого Хадсон несколько раз получала номинации на «Золотую малину» за актерскую работу, в том числе за фильмы «Девушка моего лучшего друга» (2008) и «Мьюзик» (2021).

15 марта будут объявлены лауреаты премии «Оскар». В этом году лидером среди номинантов оказался фильм «Грешники» — он представлен в 16 номинациях. На втором месте — «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо. За звание лучшего фильма года будут бороться «Бугония», «Битва за битвой», «Франкенштейн», «Гамнет», «Марти Великолепный», «Грешники», «Сентиментальная ценность» и «Секретный агент».

