EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российского режиссера номинировали на «Оскар»

2 минуты чтения 17:43 | Обновлено: 17:44

Российского режиссера Константина Бронзита номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за картину «Три сестры». Об этом он сам сообщил РБК.

Ранее он дважды номинировался на главную мировую кинопремию, однако в этот раз он счел свои шансы «большими, как никогда». «Теперь математически шансы даже сложнее, потому что из пяти выбирают одного. Но вы знаете, судя по картине, которая сложилась по тем фильмам, шансы как никогда велики. Вот тут да, как никогда раньше», — сказал он.

РБК отмечает, что титрах «Трех сестер» имени «Константин Бронзит» нет, а режиссер там указан под псевдонимом Тимур Когнов. По словам Бронзита, он сделал так специально, чтобы узнать получит ли работа признание без поддержки его уже ставшего известным имени.

Константин Бронзит — известный советский и российский режиссер анимационных фильмов, а также член Американской академии кинематографических искусств. Номинация «Трех сестер» на «Оскар» стала третьей в его карьере. В 2009 году на премию в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» номинировали его картину «Уборная история — любовная история», а в 2015 в той же категории номинации удостоилась лента «Мы не можем жить без космоса».

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Кроме того, в 2001 году картина Бронзита «На краю земли получила» французскую премию «Сезар», а всего этот фильм собрал более 70 различных международных наград. Бронзит также является заслуженным деятелем искусств России и лауреатом российской кинопремии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть