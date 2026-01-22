Российского режиссера номинировали на «Оскар»

Российского режиссера Константина Бронзита номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за картину «Три сестры». Об этом он сам сообщил РБК.

Ранее он дважды номинировался на главную мировую кинопремию, однако в этот раз он счел свои шансы «большими, как никогда». «Теперь математически шансы даже сложнее, потому что из пяти выбирают одного. Но вы знаете, судя по картине, которая сложилась по тем фильмам, шансы как никогда велики. Вот тут да, как никогда раньше», — сказал он.

РБК отмечает, что титрах «Трех сестер» имени «Константин Бронзит» нет, а режиссер там указан под псевдонимом Тимур Когнов. По словам Бронзита, он сделал так специально, чтобы узнать получит ли работа признание без поддержки его уже ставшего известным имени.

Константин Бронзит — известный советский и российский режиссер анимационных фильмов, а также член Американской академии кинематографических искусств. Номинация «Трех сестер» на «Оскар» стала третьей в его карьере. В 2009 году на премию в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» номинировали его картину «Уборная история — любовная история», а в 2015 в той же категории номинации удостоилась лента «Мы не можем жить без космоса».

Кроме того, в 2001 году картина Бронзита «На краю земли получила» французскую премию «Сезар», а всего этот фильм собрал более 70 различных международных наград. Бронзит также является заслуженным деятелем искусств России и лауреатом российской кинопремии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».