СМИ: США купили секретное энергетическое оружие у российской ОПГ

2 минуты чтения 13:41 | Обновлено: 14:09

Министерство внутренней безопасности США за миллионы долларов приобрело у российской преступной группировки секретное устройство, которое излучает «импульсные радиоволны» и вызывает у человека необъяснимые боли. Это было сделано ради исследования, результаты которого затем были скрыты, рассказали в интервью программе 60 Minutes американские чиновники, пишут The Telegraph и CBS News.

Речь идет о приборе, который вызывает «Гаванский синдром» — болезненное состояние, при котором человек страдает от ряда необъяснимых хронических симптомов, включая головные боли, головокружение, потерю памяти и слуха. Впервые его предположительное применение было зафиксировано в 2016 году в американском посольстве в Гаване.

В разговоре с журналистами программы 60 Minutes американский чиновник, представившийся как Крис, рассказал, что лично пострадал от действия этого устройства в 2020 году, когда работал со шпионскими спутниками вблизи Вашингтона. По его словам, за пять месяцев работы «загадочная сила» ударила его как минимум пять раз.

«Было ощущение будто кто-то ударил меня в горло. Потом у меня заложило левое ухо и начались резкие стреляющие боли по левой руке», — рассказал он.

Во время двух предположительных атак, с ним рядом находилась его жена по имени Хайди. Женщина утверждает, что внезапно «проснулась с сильной болью во всех суставах».

Поскольку медики не смогли дать объяснение случившемуся, пострадавшие и ученые стали выдвигать гипотезу о том, что некий «иностранный противник» мог применить секретное энергетическое оружие. Правительство же называло эти идеи «бредовыми», пишет CBS News.

По словам собеседников 60 Minutes, Министерство внутренней безопасности США затем приобрело это устройство у российской преступной группировки и провело с ним серию экспериментов на животных. Результаты были впоследствие скрыты, рассказали они.

«Это крупнейшее сокрытие информации, которое я видел за всю свою взрослую жизнь», — заявил высокопоставленный источник ЦРУ, имя которого не называется.

По мнению другого неназванного чиновника, который работал в ЦРУ над расследованием инцидентов в 2022 году, целью правительства было представить происходящее как «атмосферную и экологическую проблему», а не как потенциальную атаку иностранного противника.

О том, что США за «восьмизначную сумму» приобрели портативное устройство, которое вызывает «Гаванский синдром», в начале января сообщал CNN. Подробности и другие детали покупки тогда не были известны.

На фоне этих сообщений президент США Дональд Трамп заявил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные применили секретное оружие под названием «Дезориентатор». По его словам, применение позволило американским военным преодолеть венесуэльскую ПВО без потерь.

