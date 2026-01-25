Трамп рассказал о секретном оружии США

Во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января американские военные применили секретное оружие. Об этом в интервью изданию The New York Post рассказал президент США Дональд Трамп.

Он назвал это оружие The Discombobulator, что можно перевести на русский, как «дезориентатор». По словам Трампа, его применение позволило американским военным преодолеть венесуэльскую ПВО без потерь.

«У них [венесуэльских бойцов] были российские и китайские ракеты, но они так и не запустили ни одной [из них]. Мы вошли [в страну], они нажали кнопки, но ничего не сработало», — заявил Трамп. Других подробностей американский президент не привел, а издание отмечает, что о «дезориентаторе» «известно не так уж и много».

Ранее New York Post опубликовал свидетельства один из членов команды захваченного венесуэльского президента. По его словам, непосредственно перед появлением в небе над столицей Венесуэлы Каракасом американских самолетов, вертолетов и беспилотников «внезапно все <…> [венесуэльские] системы отключились без каких-либо объяснений».

Мем, вышедший из-под контроля Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения Интернет и мемы 15 минут чтения

Попавший под воздействие неизвестного американского оружия венесуэлец описывал его, как «сильную звуковую волну». По его словам, он почувствовал, что его голова будто «взрывается изнутри», а у других пострадавших пошла кровь из носа или началась кровавая рвота.

Ранее сам Трамп уже упоминал использование США в Венесуэле некоего «секретного оружия», а западные СМИ вскоре после американской операции по захвату Мадуро писали, что министерство внутренней безопасности США больше года назад за «восьмизначную сумму» приобрело устройство, которое вызывает «Гаванский синдром» — болезненное состояние, необъяснимо возникавшее ранее у сотрудников американского посольства в Гаване.